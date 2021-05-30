В Германии продают ГАЗ-12 ЗИМ 1952 года, который стоял на месте последние 40 лет

Советский лимузин сохранился в неплохом состоянии, однако требует некоторого ремонта. Например, устранения ржавчины на хромиро­ванных элементах и коррозии днища. Для пере­движения на нём необходимо провести ревизию 90-сильного двигателя объёмом 3,5 литра.

Согласно объявлению, автомобиль сохранил родную краску и оригиналь­ный интерьер. Находится машина в городе Калау.

ГАЗ-12 ЗИМ стал первой представительской моделью Горьков­ского автозавода. Его выпускали с 1948 по 1960 год, всего собрано примерно 21,5 тысячи экзем­пляров в различных моди­фикациях. В основном он использо­вался как служебный автомобиль для советской, партийной и правитель­ственной номен­клатуры на уровне заместителей.