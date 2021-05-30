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В Германии продают ГАЗ-12 ЗИМ 1952 года, который стоял на месте последние 40 лет

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Михаил Кондратьев

На немецком портале AutoScout24 появилось объявление о продаже лимузина ГАЗ-12 ЗИМ. Автомобиль 1952 года стоял на месте последние 40 лет, но до этого успел пройти 100 тысяч километров. Цена составляет 25 тысяч евро или около 2,2 миллиона рублей.

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  • Советский лимузин сохранился в неплохом состоянии, однако требует некоторого ремонта. Например, устранения ржавчины на хромиро­ванных элементах и коррозии днища. Для пере­движения на нём необходимо провести ревизию 90-сильного двигателя объёмом 3,5 литра.

  • Согласно объявлению, автомобиль сохранил родную краску и оригиналь­ный интерьер. Находится машина в городе Калау.

  • ГАЗ-12 ЗИМ стал первой представительской моделью Горьков­ского автозавода. Его выпускали с 1948 по 1960 год, всего собрано примерно 21,5 тысячи экзем­пляров в различных моди­фикациях. В основном он использо­вался как служебный автомобиль для советской, партийной и правитель­ственной номен­клатуры на уровне заместителей.

  • Ранее в мае текущего года на том же портале выставили на продажу четырёх­дверную «Волгу»-кабриолет. Редкая машина 1958 года была создана для парадов.

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