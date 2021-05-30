В Германии продают ГАЗ-12 ЗИМ 1952 года, который стоял на месте последние 40 лет
Михаил Кондратьев
На немецком портале AutoScout24 появилось объявление о продаже лимузина
Советский лимузин сохранился в неплохом состоянии, однако требует некоторого ремонта. Например, устранения ржавчины на хромированных элементах и коррозии днища. Для передвижения на нём необходимо провести ревизию 90-сильного двигателя объёмом 3,5 литра.
Согласно объявлению, автомобиль сохранил родную краску и оригинальный интерьер. Находится машина в городе Калау.
ГАЗ-12 ЗИМ стал первой представительской моделью Горьковского автозавода. Его выпускали с 1948 по 1960 год, всего собрано примерно 21,5 тысячи экземпляров в различных модификациях. В основном он использовался как служебный автомобиль для советской, партийной и правительственной номенклатуры на уровне заместителей.
Ранее в мае текущего года на том же портале выставили на продажу четырёхдверную «Волгу»-кабриолет. Редкая машина 1958 года была создана для парадов.