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Ателье Carlex Design превратило новый Defender в яхту на колёсах

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Кирилл Малышев

Польское тюнинг-ателье Carlex Design предложило свой вариант доработок внедорожника Land Rover Defender нового поколения. Проект получил название Yacting Edition. Цену тюнинга ателье предоставляет по запросу.

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  • Интерьер внедорожника облагородили деревом и перфорированной кожей. Она не только на сиденьях и руле, но также на приборной панели, центральной консоли и дверных картах. Коврики салона и багажника представляют собой деревянные «дорожки».

  • Вместо сочетания белой кожи с «тёплым» деревом можно выбрать коричневую кожу с металлическими вставками. Дополняют картину отделка потолка алькантарой, матово-серебристый цвет кузова и пятилучевые колёсные диски с низкопрофильными шинами.

  • Начинку специалисты Carlex не трогают. Land Rover Defender выпускают в бензиновом, дизельном и гибридном вариантах мощностью от 200 до 400 л.с. На всех стоит 8-ступенчатый «автомат» ZF и полный привод.

  • Штаб-квартиры ателье Carlex базируются в Польше и Южной Корее. Но отдел продаж работает на многие другие страны, включая Россию, Австралию, Новую Зеландию.

Идёт Дефу превращение в «яхту»?

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