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Объявлены российские цены на самые мощные Land Rover Defender с V8

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Дмитрий Елизаров

В нашей стране стартовал приём заказов на самую мощную версию внедорожника Land Rover Defender нового поколения с восьми­цилиндровым 525-сильным мотором. Базовая цена новинки в трёхдверном кузове составит 9 071 000 рублей, пятидверка будет стоить минимум 9 246 000 рублей. Для такого Дефен­дера уже пригото­вили и специальное испол­нение. Моди­фикация Carpathian обойдётся примерно на полмиллиона дороже.

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  • Пятилитровый V8 обеспечит «короткому» Defender способность ускориться до 100 км/ч за 5,2 секунды при максимальной скорости в 240 км/ч. Кроме того, вместе с новым мотором такой внедорожник получит особые настройки подвески, режим Dynamic для системы Terrain Response, а также «самоблок» на задней оси.

  • В России новую модификацию внедорожника будут комп­лектовать 22-дюймо­выми колёсными дисками с цветными тормозными суппортами, а салон отделают кожей, алькантарой и матовым хромом.

  • Особое исполнение Land Rover Defender V8 Carpathian заимеет особый серый цвет кузова с чёрными крышей, капотом и пятой дверью. Кроме того, внедорожник снаружи покроют особой защитной плёнкой, которая сделает цвет кузова полуматовым. Такое исполнение можно будет приобрести в обоих типах кузова по цене от 9 530 000 и 9 705 000 рублей соответ­ственно.

  • Ещё одна особая модификация, которая стала доступна на россий­ском рынке, получила название XS и заменит собой прежнюю First Edition. Внедорож­ники по умолчанию оснастят 20-дюймовыми колёсами и адаптивной пневмо­подвеской, матричной оптикой, креслами с электро­регули­ровками по 12 направ­лениям и продвинутой медиа­системой Pivi Pro. Такой Defender можно будет купить только в пятидверном кузове, но мотор позволят выбрать: либо 249-сильный дизель (от 6 511 000 рублей), либо 400-сильный бензиновый двигатель (от 7 017 000 рублей).

  • Сама медиасистема с нового модельного года получила возмож­ность опциональ­ного оснащения другим экраном: при диагонали 11,4 дюйма он на 60% больше стандартного. Кроме того, для Land Rover Defender в России предложат новые опциональные пакеты отделки кузова.

  • Восьмицилиндровый мотор появился у Дефендера в феврале нынешнего года. Им оснащают обе моди­фикации внедорожника — 90 и 110, при этом более крупная версия проигрывает трёхдверке в разгоне до 100 км/ч всего 0,2 секунды.

Большой бензиновый V8 или компактный дизель?

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