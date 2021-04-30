Объявлены российские цены на самые мощные Land Rover Defender с V8
Дмитрий Елизаров
В нашей стране стартовал приём заказов на самую мощную версию внедорожника Land Rover Defender нового поколения с восьмицилиндровым 525-сильным мотором. Базовая цена новинки в трёхдверном кузове составит
Пятилитровый V8 обеспечит «короткому» Defender способность ускориться до
100 км/чза 5,2 секунды при максимальной скорости в 240 км/ч.Кроме того, вместе с новым мотором такой внедорожник получит особые настройки подвески, режим Dynamic для системы Terrain Response, а также «самоблок» на задней оси.
В России новую модификацию внедорожника будут комплектовать 22-дюймовыми колёсными дисками с цветными тормозными суппортами, а салон отделают кожей, алькантарой и матовым хромом.
Особое исполнение Land Rover Defender V8 Carpathian заимеет особый серый цвет кузова с чёрными крышей, капотом и пятой дверью. Кроме того, внедорожник снаружи покроют особой защитной плёнкой, которая сделает цвет кузова полуматовым. Такое исполнение можно будет приобрести в обоих типах кузова по цене от
9 530 000и 9 705 000рублей соответственно.
Ещё одна особая модификация, которая стала доступна на российском рынке, получила название XS и заменит собой прежнюю First Edition. Внедорожники по умолчанию оснастят 20-дюймовыми колёсами и адаптивной пневмоподвеской, матричной оптикой, креслами с электрорегулировками по 12 направлениям и продвинутой медиасистемой Pivi Pro. Такой Defender можно будет купить только в пятидверном кузове, но мотор позволят выбрать: либо 249-сильный дизель (от
6 511 000рублей), либо 400-сильный бензиновый двигатель (от 7 017 000рублей).
Сама медиасистема с нового модельного года получила возможность опционального оснащения другим экраном: при диагонали 11,4 дюйма он на 60% больше стандартного. Кроме того, для Land Rover Defender в России предложат новые опциональные пакеты отделки кузова.
Восьмицилиндровый мотор появился у Дефендера в феврале нынешнего года. Им оснащают обе модификации внедорожника — 90 и 110, при этом более крупная версия проигрывает трёхдверке в разгоне до
100 км/чвсего 0,2 секунды.