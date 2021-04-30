Объявлены российские цены на самые мощные Land Rover Defender с V8

Пятилитровый V8 обеспечит «короткому» Defender способность ускориться до 100 км/ч за 5,2 секунды при максимальной скорости в 240 км/ч. Кроме того, вместе с новым мотором такой внедорожник получит особые настройки подвески, режим Dynamic для системы Terrain Response, а также «самоблок» на задней оси.

В России новую модификацию внедорожника будут комп­лектовать 22-дюймо­выми колёсными дисками с цветными тормозными суппортами, а салон отделают кожей, алькантарой и матовым хромом.

Особое исполнение Land Rover Defender V8 Carpathian заимеет особый серый цвет кузова с чёрными крышей, капотом и пятой дверью. Кроме того, внедорожник снаружи покроют особой защитной плёнкой, которая сделает цвет кузова полуматовым. Такое исполнение можно будет приобрести в обоих типах кузова по цене от 9 530 000 и 9 705 000 рублей соответ­ственно.

Ещё одна особая модификация, которая стала доступна на россий­ском рынке, получила название XS и заменит собой прежнюю First Edition. Внедорож­ники по умолчанию оснастят 20-дюймовыми колёсами и адаптивной пневмо­подвеской, матричной оптикой, креслами с электро­регули­ровками по 12 направ­лениям и продвинутой медиа­системой Pivi Pro. Такой Defender можно будет купить только в пятидверном кузове, но мотор позволят выбрать: либо 249-сильный дизель (от 6 511 000 рублей), либо 400-сильный бензиновый двигатель (от 7 017 000 рублей).

Сама медиасистема с нового модельного года получила возмож­ность опциональ­ного оснащения другим экраном: при диагонали 11,4 дюйма он на 60% больше стандартного. Кроме того, для Land Rover Defender в России предложат новые опциональные пакеты отделки кузова.