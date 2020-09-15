Дизайнер Lamborghini нарисовал внедорожник Defender в стиле «Буханки»
Дмитрий Елизаров
Художник Самир Садыхов, работавший с Lamborghini и Rezvani, опубликовал в Инстаграме изображения модификации внедорожника Land Rover Defender, которой никогда не было — но которая, вполне возможно, пришлась бы по вкусу путешественникам. Классический Defender благодаря дизайнеру превратился во внедорожный вэн.
Проект Садыхова базируется на пятидверной модификации внедорожника: на это намекают линия крыши и оформление задней части Defender Van. Сохранил микроавтобус и классическую решётку радиатора с оптикой.
Дефендер обрёл новую кабину с оригинальным решением лобового стекла и непривычной компоновкой. По всей видимости, в вэне передние пассажиры располагаются примерно так же, как и в российской «Буханке», — то есть над двигателем.
Помимо радикальной смены компоновки, дизайнер снабдил внедорожный вэн наружным каркасом безопасности, силовыми бамперами, экспедиционным багажником и расширенной колеёй с внедорожной резиной.
О серийном воплощении подобного проекта речи пока не идёт.
На данный момент основным претендентом на нишу, которая освободилась после снятия классического Дефендера с производства, считается британская компания Ineos Automotive. В июле она опубликовала первые изображения внедорожника Grenadier собственной разработки, который получит рамную конструкцию с неразрезными мостами и рядные «шестёрки» от BMW.