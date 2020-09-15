Дизайнер Lamborghini нарисовал внедорожник Defender в стиле «Буханки»

Проект Садыхова базируется на пятидверной моди­фикации внедорожника: на это намекают линия крыши и оформ­ление задней части Defender Van. Сохранил микро­автобус и классическую решётку радиатора с оптикой.

Дефендер обрёл новую кабину с оригинальным решением лобового стекла и непривычной компоновкой. По всей видимости, в вэне передние пассажиры распо­лагаются примерно так же, как и в российской «Буханке», — то есть над двигателем.

Помимо радикальной смены компоновки, дизайнер снабдил внедорожный вэн наружным каркасом безопас­ности, силовыми бамперами, экспедици­онным багажником и расширен­ной колеёй с внедорожной резиной.

О серийном воплощении подобного проекта речи пока не идёт.