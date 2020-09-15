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Дизайнер Lamborghini нарисовал внедорожник Defender в стиле «Буханки»

Новости

Дмитрий Елизаров

Художник Самир Садыхов, работавший с Lamborghini и Rezvani, опубликовал в Инстаграме изображения моди­фикации внедорожника Land Rover Defender, которой никогда не было — но которая, вполне возможно, пришлась бы по вкусу путеше­ственникам. Классический Defender благодаря дизайнеру превратился во внедорожный вэн.

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  • Проект Садыхова базируется на пятидверной моди­фикации внедорожника: на это намекают линия крыши и оформ­ление задней части Defender Van. Сохранил микро­автобус и классическую решётку радиатора с оптикой.

  • Дефендер обрёл новую кабину с оригинальным решением лобового стекла и непривычной компоновкой. По всей видимости, в вэне передние пассажиры распо­лагаются примерно так же, как и в российской «Буханке», — то есть над двигателем.

  • Помимо радикальной смены компоновки, дизайнер снабдил внедорожный вэн наружным каркасом безопас­ности, силовыми бамперами, экспедици­онным багажником и расширен­ной колеёй с внедорожной резиной.

  • О серийном воплощении подобного проекта речи пока не идёт.

  • На данный момент основным претендентом на нишу, которая освободи­лась после снятия классического Дефендера с производ­ства, считается британская компания Ineos Automotive. В июле она опубликовала первые изображения внедорожника Grenadier собственной разработки, который получит рамную конструкцию с неразрезными мостами и рядные «шестёрки» от BMW.

Хотели бы увидеть на дорогах такой Дефендер?

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