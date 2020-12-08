Экзотический трёхосный Дефендер продаётся. Недорого
Дмитрий Елизаров
Шестиколёсная версия Land Rover Defender 110 Perentie, покинувшая заводской конвейер в 1990 году, выставлена на продажу на ресурсе Bring A Trailer. Внедорожник, первоначально работавший машиной скорой помощи в австралийской армии, после списания был основательно переделан и превратился в самоходную мастерскую.
Автомобиль перекрасили в серый цвет и снабдили силовыми бамперами (в передний встроена лебёдка Warn), чёрной решёткой радиатора и новыми 16-дюймовыми колёсными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain. В кунге грузовика оборудовано некое подобие слесарной мастерской с верстаком, подставкой под тиски и ящиками для инструментов. Кроме того, в кузове имеются собственный отопитель, вытяжка и несколько розеток на 240 вольт.
В кабине установлены альтернативные сиденья, обтянутые зелёным кожзаменителем. Примечательно, что дверных замков у внедорожника нет, а заводится он поворотом специальной рукоятки на рулевой колонке.
Экзотический Defender оснащён 3,9-литровым дизельным двигателем Isuzu, четырёхступенчатой механической коробкой и двухступенчатой раздаткой. Ведущими могут быть как все шесть колёс, так и четыре задних. На одометре трёхосника значится 21 тысяча километров, но реальный пробег продавцу не известен.
Оценён Land Rover Defender 110 в 19 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей, но до конца онлайн-торгов ещё несколько часов.
На этой же площадке в ноябре продавали ещё один шестиколёсный пикап. За Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 выпуска 2014 года после торгов заплатили 901 337 долларов (чуть более 66 миллионов рублей).