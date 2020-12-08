Экзотический трёхосный Дефендер продаётся. Недорого

Автомобиль перекрасили в серый цвет и снабдили силовыми бамперами (в передний встроена лебёдка Warn), чёрной решёткой радиатора и новыми 16-дюймовыми колёсными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain. В кунге грузовика оборудо­вано некое подобие слесарной мастерской с верстаком, подставкой под тиски и ящиками для инструментов. Кроме того, в кузове имеются собственный отопитель, вытяжка и несколько розеток на 240 вольт.

В кабине установлены альтер­нативные сиденья, обтянутые зелёным кож­заменителем. Примеча­тельно, что дверных замков у внедорож­ника нет, а заводится он поворотом специальной рукоятки на рулевой колонке.

Экзотический Defender оснащён 3,9-литровым дизельным двигателем Isuzu, четырёх­ступенчатой механиче­ской коробкой и двух­ступен­чатой раздаткой. Ведущими могут быть как все шесть колёс, так и четыре задних. На одометре трёхосника значится 21 тысяча километров, но реальный пробег продавцу не известен.

Оценён Land Rover Defender 110 в 19 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей, но до конца онлайн-торгов ещё несколько часов.