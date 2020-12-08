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Экзотический трёхосный Дефендер продаётся. Недорого

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Дмитрий Елизаров

Шестиколёсная версия Land Rover Defender 110 Perentie, покинувшая заводской конвейер в 1990 году, выставлена на продажу на ресурсе Bring A Trailer. Внедорожник, перво­начально работавший машиной скорой помощи в австралий­ской армии, после списания был основа­тельно переделан и превратился в самоходную мастерскую.

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  • Автомобиль перекрасили в серый цвет и снабдили силовыми бамперами (в передний встроена лебёдка Warn), чёрной решёткой радиатора и новыми 16-дюймовыми колёсными дисками с шинами BFGoodrich All-Terrain. В кунге грузовика оборудо­вано некое подобие слесарной мастерской с верстаком, подставкой под тиски и ящиками для инструментов. Кроме того, в кузове имеются собственный отопитель, вытяжка и несколько розеток на 240 вольт.

  • В кабине установлены альтер­нативные сиденья, обтянутые зелёным кож­заменителем. Примеча­тельно, что дверных замков у внедорож­ника нет, а заводится он поворотом специальной рукоятки на рулевой колонке.

  • Экзотический Defender оснащён 3,9-литровым дизельным двигателем Isuzu, четырёх­ступенчатой механиче­ской коробкой и двух­ступен­чатой раздаткой. Ведущими могут быть как все шесть колёс, так и четыре задних. На одометре трёхосника значится 21 тысяча километров, но реальный пробег продавцу не известен.

  • Оценён Land Rover Defender 110 в 19 тысяч долларов или 1,4 миллиона рублей, но до конца онлайн-торгов ещё несколько часов.

  • На этой же площадке в ноябре продавали ещё один шести­колёсный пикап. За Mercedes-Benz G63 AMG 6x6 выпуска 2014 года после торгов заплатили 901 337 долларов (чуть более 66 милли­онов рублей).

Если шестиколёсный, то Дефендер или Гелендваген?

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