Land Rover Defender спас грузовик, гружённый Ленд Роверами. Видео
Дмитрий Елизаров
Внедорожник Land Rover Defender нового поколения смог не только сдвинуть с места, но и протащить несколько десятков метров автовоз Scania P410, загруженный семью машинами. Как уточняет Autoevolution, тягач весом около 40 тонн застрял на обледенелой дороге неподалёку от дилерского центра.
Автовоз забуксовал на ледяном участке склона вблизи дилерского центра Stafford Land Rover в Великобритании. Водитель грузовика обратился к сотрудникам предприятия с просьбой отыскать что-нибудь, что можно было бы подсыпать под колёса. Однако один из менеджеров Мэтт Ноулз решил воспользоваться случаем и проверить возможности Land Rover Defender, принадлежавшего предприятию, на практике.
Внедорожнику, пристёгнутому к автовозу, потребовалось около 30 секунд, чтобы найти зацеп под колёсами, после чего неторопливо он вытащил грузовик в безопасное место. Процесс был зафиксирован на видео одним из свидетелей, который опубликовал его в соцсетях. Видео мгновенно стало вирусным. Автор видео заявил, что к нему уже обратились представители компании Land Rover за разрешением использовать ролик в качестве официальной рекламы зимних способностей Defender.
Согласно официальным характеристикам, масса прицепа, который Land Rover Defender может буксировать, составляет 3,5 тонны.
В июле прошлого года похожий эксперимент был поставлен по инициативе производителя: прототип электрического пикапа Ford
F-150сдвинул с места десять грузовых вагонов, в которые загрузили 42 серийных пикапа F-150.