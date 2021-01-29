Конкурент Hyundai Elantra от Chery уже в России: первые фото

Land Rover Defender спас грузовик, гружённый Ленд Роверами. Видео

Новости

Дмитрий Елизаров

Внедорожник Land Rover Defender нового поколения смог не только сдвинуть с места, но и протащить несколько десятков метров автовоз Scania P410, загруженный семью машинами. Как уточняет Autoevolution, тягач весом около 40 тонн застрял на обледенелой дороге неподалёку от дилерского центра.

  • Автовоз забуксовал на ледяном участке склона вблизи дилерского центра Stafford Land Rover в Велико­британии. Водитель грузовика обратился к сотрудникам предприятия с просьбой отыскать что-нибудь, что можно было бы подсыпать под колёса. Однако один из менеджеров Мэтт Ноулз решил воспользо­ваться случаем и проверить возмож­ности Land Rover Defender, принадле­жавшего предприятию, на практике.

  • Внедорожнику, пристёгнутому к автовозу, потребовалось около 30 секунд, чтобы найти зацеп под колёсами, после чего неторопливо он вытащил грузовик в безопасное место. Процесс был зафиксирован на видео одним из свидетелей, который опублико­вал его в соцсетях. Видео мгновенно стало вирусным. Автор видео заявил, что к нему уже обратились представители компании Land Rover за разреше­нием использовать ролик в качестве официальной рекламы зимних способностей Defender.

  • Согласно официальным характери­стикам, масса прицепа, который Land Rover Defender может буксировать, составляет 3,5 тонны.

  • В июле прошлого года похожий эксперимент был поставлен по инициативе производителя: прототип электрического пикапа Ford F-150 сдвинул с места десять грузовых вагонов, в которые загрузили 42 серийных пикапа F-150.

Верите, что это не постановка?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение