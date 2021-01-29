Land Rover Defender спас грузовик, гружённый Ленд Роверами. Видео

Автовоз забуксовал на ледяном участке склона вблизи дилерского центра Stafford Land Rover в Велико­британии. Водитель грузовика обратился к сотрудникам предприятия с просьбой отыскать что-нибудь, что можно было бы подсыпать под колёса. Однако один из менеджеров Мэтт Ноулз решил воспользо­ваться случаем и проверить возмож­ности Land Rover Defender, принадле­жавшего предприятию, на практике.

Внедорожнику, пристёгнутому к автовозу, потребовалось около 30 секунд, чтобы найти зацеп под колёсами, после чего неторопливо он вытащил грузовик в безопасное место. Процесс был зафиксирован на видео одним из свидетелей, который опублико­вал его в соцсетях. Видео мгновенно стало вирусным. Автор видео заявил, что к нему уже обратились представители компании Land Rover за разреше­нием использовать ролик в качестве официальной рекламы зимних способностей Defender.

Согласно официальным характери­стикам, масса прицепа, который Land Rover Defender может буксировать, составляет 3,5 тонны.