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Новому Дефендеру обновили моторную гамму и добавили гибридную версию

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Дмитрий Елизаров

У Land Rover Defender появилась подзаряжаемая гибридная моди­фикация с индексом P400e, пишет Autocar: такой внедорожник потратит на 100 километров пути всего 3,3 литра топлива. Дефендер также обзавёлся новым шестицилиндровым дизелем, который тоже получил электрический довесок. Такой внедорожник появится в России, сообщила британская марка.

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  • Гибридную силовую установку на 404 л.с. для Дефендера позаим­ствовали у одноимённой версии Range Rover P400e. В её составе — двухлитровый 300-сильный турбомотор и электро­двигатель. Тяговые характери­стики такого внедорожника пока не озвучены (на Range Rover тандем развивает 640 Нм), но известно, что до 60 миль в час (97 км/ч) гибридный Дефендер разгонится за 5,4 секунды.

  • На электротяге внедорожник сможет двигаться как по асфальту, так и в условиях бездорожья (аналогичная возмож­ность недавно была заявлена и для Jeep Wrangler). На зарядку 19,2-киловаттной батареи до 80% уйдёт всего полчаса — при условии использо­вания стационарного зарядного устройства. Первое время модификация P400e будет предлагаться только для пятидверного варианта Defender 110 и появится на рынке в 2021 году.

  • В дизельной линейке появился новый шестицилиндровый рядный мотор серии Ingenium объёмом 3,0 литра, ранее дебютировавший на семействе Range Rover. Он будет выпускаться в трёх вариантах: D200 (200 л.с. и 500 Нм), D250 (249 л.с. и 570 Нм), а также D300 (300 л.с. и 650 Нм). и получит 48-вольтовый стартер-генератор. Самый мощный дизельный Дефендер разгонится до 60 миль в час за 6,3 секунды, но в России, согласно официальному заявлению произво­дителя, планируется продавать только моди­фикацию D250 — такой «мягкий гибрид» станет флагманом дизельной линейки в нашей стране. Сохранятся ли в гамме четырёхцилиндровые дизели, которые носили те же индексы, пока неизвестно.

  • Ранее в дизель-электрические умеренные гибриды Land Rover превратил компактные кроссоверы Discovery Sport и Range Rover Evoque, но основой для их силовых установок стал четырёх­цилиндровый мотор.

Новый Land Rover Defender или всё же Jeep Wrangler?

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