Новый Land Rover Defender превратили в крутой дом на колёсах

Корпус жилого модуля изготавливается из композитных материалов, благодаря чему его вес составляет всего 110 килограммов.

Наполнение модуля заказчик сможет выбирать по собствен­ному вкусу из пред­лагаемых компонентов. В список включены не только мебель и спальные места (благодаря транс­формиру­емому салону в модуле может размес­титься до четырёх человек), но и различные бытовые удобства — туалет, душ, кухня, обогре­ватель, солнечные панели для выработки электри­чества и ряд мульти­медийных устройств.



При необходимости фирма обещает модерни­зировать и сам Land Rover Defender, улучшив его внедорожные характери­стики. Подроб­ности доработок и их стоимость не приводятся.