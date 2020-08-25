Возрождённому немецкому автобренду Borgward грозит исчезновение

Новый Land Rover Defender превратили в крутой дом на колёсах

Новости

Дмитрий Елизаров

Немецкая компания Geno Cab, которая специали­зируется на строитель­стве домов на колёсах, пред­ставила собственный проект превращения пятидверного Дефендера в кемпер. В отличие от ряда других подобных проектов, жилая надстройка под названием Fiete становится частью кузова внедорожника, занимая место грузового отсека.

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  • Корпус жилого модуля изготавливается из композитных материалов, благодаря чему его вес составляет всего 110 килограммов. 

  • Наполнение модуля заказчик сможет выбирать по собствен­ному вкусу из пред­лагаемых компонентов. В список включены не только мебель и спальные места (благодаря транс­формиру­емому салону в модуле может размес­титься до четырёх человек), но и различные бытовые удобства — туалет, душ, кухня, обогре­ватель, солнечные панели для выработки электри­чества и ряд мульти­медийных устройств.

  • При необходимости фирма обещает модерни­зировать и сам Land Rover Defender, улучшив его внедорожные характери­стики. Подроб­ности доработок и их стоимость не приводятся.

  • Базовая стоимость модуля составляет 104 500 евро (123 500 долларов США), причём в эту сумму не включена цена его установки на внедорожник. За эту операцию придётся доплатить ещё 11 900 евро (14 000 долларов). Сам же Land Rover Defender 100 в Германии стоит минимум 54 200 евро (62 000 долларов).

Хотели бы попутешествовать в доме на колёсах?

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