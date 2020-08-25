Новый Land Rover Defender превратили в крутой дом на колёсах
Дмитрий Елизаров
Немецкая компания Geno Cab, которая специализируется на строительстве домов на колёсах, представила собственный проект превращения пятидверного Дефендера в кемпер. В отличие от ряда других подобных проектов, жилая надстройка под названием Fiete становится частью кузова внедорожника, занимая место грузового отсека.
Корпус жилого модуля изготавливается из композитных материалов, благодаря чему его вес составляет всего 110 килограммов.
Наполнение модуля заказчик сможет выбирать по собственному вкусу из предлагаемых компонентов. В список включены не только мебель и спальные места (благодаря трансформируемому салону в модуле может разместиться до четырёх человек), но и различные бытовые удобства — туалет, душ, кухня, обогреватель, солнечные панели для выработки электричества и ряд мультимедийных устройств.
При необходимости фирма обещает модернизировать и сам Land Rover Defender, улучшив его внедорожные характеристики. Подробности доработок и их стоимость не приводятся.
Базовая стоимость модуля составляет 104 500 евро (123 500 долларов США), причём в эту сумму не включена цена его установки на внедорожник. За эту операцию придётся доплатить ещё 11 900 евро (14 000 долларов). Сам же Land Rover Defender 100 в Германии стоит минимум 54 200 евро (62 000 долларов).