У Дефендера появится ещё одна версия — она будет больше Крузака
Кирилл Малышев
В течение полутора лет в гамме нового Дефендера появится «лимузин» — удлинённая версия с тремя рядами сидений. Об этом пишет Motor1, ссылаясь на слова топ-менеджера марки Эдриана Марделла. Он назвал такую модификацию привлекательной для клиентов из США, Китая и Ближнего Востока.
Условное обозначение модели — Defender 130. Индексы 90, 110 и 130 в текущем поколении превратились в дань традиции и больше не совпадают с величиной колёсной базы в дюймах. У обычной пятидверки сейчас 119 дюймов (3022 мм). Столько же останется и у «сто тридцатого». Чтобы уместить третий ряд, ему увеличат задний свес на 342 мм, так что общая длина кузова достигнет 5100 мм. Для сравнения, длина Toyota Land Cruiser 200 всего 4950 мм.
Сейчас в линейке Дефендера представлены трёх- и пятидверка — обе с двумя рядами сидений. В качестве опции можно заказать вставку между передними креслами, и автомобиль превратится в шестиместный. Исходя из этого, вместимость версии 130 достигнет восьми человек.
Марка не оставляет идею сделать ещё и пикап. Но о нём подробностей пока нет. Топ-менеджер JLR Ник Коллинз заявил, что не видит в этом технических проблем, но всё будет зависеть от запросов рынка. Структура кузова нового Defender вполне допускает разработку грузового варианта с точки зрения жёсткости, несмотря на отсутствие рамы.
Ранее Land Rover представила мощнейший Defender с мотором V8. У него пять литров рабочего объёма, 525 л.с., 5,2 секунды до сотни и
240 км/чмаксимальной скорости. Вместе с новым мотором внедорожник получил «пресет» под названием Dynamic в системе выбора ездовых режимов Terrain Response, ориентированный на динамичный стиль езды. Доработали такому Дефендеру и подвеску за счёт перенастроенных пружин и амортизаторов, а также стабилизаторов поперечной устойчивости увеличенного диаметра.