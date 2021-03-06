Посмотрите, как ни в коем случае не надо выручать застрявший пикап

У Дефендера появится ещё одна версия — она будет больше Крузака

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Кирилл Малышев

В течение полутора лет в гамме нового Дефендера появится «лимузин» — удлинённая версия с тремя рядами сидений. Об этом пишет Motor1, ссылаясь на слова топ-менеджера марки Эдриана Марделла. Он назвал такую моди­фикацию привлека­тель­ной для клиентов из США, Китая и Ближнего Востока.

  • Условное обозначение модели — Defender 130. Индексы 90, 110 и 130 в текущем поколении превратились в дань традиции и больше не совпадают с величиной колёсной базы в дюймах. У обычной пятидверки сейчас 119 дюймов (3022 мм). Столько же останется и у «сто тридцатого». Чтобы уместить третий ряд, ему увеличат задний свес на 342 мм, так что общая длина кузова достигнет 5100 мм. Для сравнения, длина Toyota Land Cruiser 200 всего 4950 мм.

  • Сейчас в линейке Дефендера представ­лены трёх- и пятидверка — обе с двумя рядами сидений. В качестве опции можно заказать вставку между передними креслами, и автомобиль превратится в шести­местный. Исходя из этого, вместимость версии 130 достигнет восьми человек.

  • Марка не оставляет идею сделать ещё и пикап. Но о нём подроб­ностей пока нет. Топ-менеджер JLR Ник Коллинз заявил, что не видит в этом технических проблем, но всё будет зависеть от запросов рынка. Структура кузова нового Defender вполне допускает разработку грузового варианта с точки зрения жёсткости, несмотря на отсут­ствие рамы.

  • Ранее Land Rover представила мощнейший Defender с мотором V8. У него пять литров рабочего объёма, 525 л.с., 5,2 секунды до сотни и 240 км/ч максимальной скорости. Вместе с новым мотором внедорожник получил «пресет» под названием Dynamic в системе выбора ездовых режимов Terrain Response, ориентиро­ванный на динамичный стиль езды. Доработали такому Дефендеру и подвеску за счёт пере­настроенных пружин и аморти­заторов, а также стабили­заторов поперечной устойчи­вости увеличенного диаметра.

Вы бы какой Defender взяли?

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