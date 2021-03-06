У Дефендера появится ещё одна версия — она будет больше Крузака

Условное обозначение модели — Defender 130. Индексы 90, 110 и 130 в текущем поколении превратились в дань традиции и больше не совпадают с величиной колёсной базы в дюймах. У обычной пятидверки сейчас 119 дюймов (3022 мм). Столько же останется и у «сто тридцатого». Чтобы уместить третий ряд, ему увеличат задний свес на 342 мм, так что общая длина кузова достигнет 5100 мм. Для сравнения, длина Toyota Land Cruiser 200 всего 4950 мм.