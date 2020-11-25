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«Кухня на колёсах» на базе старого Дефендера уйдёт с молотка

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Дмитрий Елизаров

Британский кастом под названием Gastrowagon, снимавшийся в популярном кулинарном сериале Cook on the Wild Side, выставят на аукцион Bonhams 11 декабря. За внедорожник, оборудо­ванный всем необходимым для приготов­ления еды, а также лодкой и душем, планируется выручить 35 тысяч фунтов (46,6 тысячи долларов). Об этом пишет The Daily Mail.

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  • Базой для экзотического автомобиля стал внедорожник Land Rover Defender 109 образца 1982 года. Построили его специально для телешоу, по сюжету которого шеф-повар Хью Фернли-Уиттингстолл путеше­ствовал по стране в поисках особо экзотических ингредиентов.

  • Вся задняя часть внедорожника занята полностью функци­онирующей кухней. В распоря­жении кулинара имеются двух­конфорочная плита, духовка, холодиль­ник, шкафы и ящики, а также мойка для посуды и даже установка для приготов­ления мороженого. Кроме того, машину укомплектовали раскладными столами для организации обедов на природе и водо­непроница­емым тентом для защиты от непогоды.

  • На крыше Дефендера укреплена лодка — если её демонти­ровать, освобож­даются спальные места. Наконец, в кузов внедорожника встроен душ.

  • Продавцы утверждают, что недавно машина прошла процедуру полной реставрации. Ожидаемая цена раритета уклады­вается в диапазон от 25 до 35 тысяч фунтов (то есть до 3,55 миллионов рублей). Новый Defender в России стоит минимум на полмиллиона дороже: стартовая цена внедорожника нового поколения, объявленная в начале осени, составляет 4 060 000 рублей.

Взяли бы такую кухню в путешествие?

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