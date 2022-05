«Кухня на колёсах» на базе старого Дефендера уйдёт с молотка

Британский кастом под названием Gastrowagon, снимавшийся в популярном кулинарном сериале Cook on the Wild Side, выставят на аукцион Bonhams 11 декабря. За внедорожник, оборудо­ванный всем необходимым для приготов­ления еды, а также лодкой и душем, планируется выручить 35 тысяч фунтов (46,6 тысячи долларов). Об этом пишет The Daily Mail.