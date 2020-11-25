«Кухня на колёсах» на базе старого Дефендера уйдёт с молотка
Дмитрий Елизаров
Британский кастом под названием Gastrowagon, снимавшийся в популярном кулинарном сериале Cook on the Wild Side, выставят на аукцион Bonhams 11 декабря. За внедорожник, оборудованный всем необходимым для приготовления еды, а также лодкой и душем, планируется выручить 35 тысяч фунтов (46,6 тысячи долларов). Об этом пишет The Daily Mail.
Базой для экзотического автомобиля стал внедорожник Land Rover Defender 109 образца 1982 года. Построили его специально для телешоу, по сюжету которого шеф-повар Хью Фернли-Уиттингстолл путешествовал по стране в поисках особо экзотических ингредиентов.
Вся задняя часть внедорожника занята полностью функционирующей кухней. В распоряжении кулинара имеются двухконфорочная плита, духовка, холодильник, шкафы и ящики, а также мойка для посуды и даже установка для приготовления мороженого. Кроме того, машину укомплектовали раскладными столами для организации обедов на природе и водонепроницаемым тентом для защиты от непогоды.
На крыше Дефендера укреплена лодка — если её демонтировать, освобождаются спальные места. Наконец, в кузов внедорожника встроен душ.
Продавцы утверждают, что недавно машина прошла процедуру полной реставрации. Ожидаемая цена раритета укладывается в диапазон от 25 до 35 тысяч фунтов (то есть до 3,55 миллионов рублей). Новый Defender в России стоит минимум на полмиллиона дороже: стартовая цена внедорожника нового поколения, объявленная в начале осени, составляет
4 060 000рублей.