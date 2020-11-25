«Кухня на колёсах» на базе старого Дефендера уйдёт с молотка

Базой для экзотического автомобиля стал внедорожник Land Rover Defender 109 образца 1982 года. Построили его специально для телешоу, по сюжету которого шеф-повар Хью Фернли-Уиттингстолл путеше­ствовал по стране в поисках особо экзотических ингредиентов.

Вся задняя часть внедорожника занята полностью функци­онирующей кухней. В распоря­жении кулинара имеются двух­конфорочная плита, духовка, холодиль­ник, шкафы и ящики, а также мойка для посуды и даже установка для приготов­ления мороженого. Кроме того, машину укомплектовали раскладными столами для организации обедов на природе и водо­непроница­емым тентом для защиты от непогоды.

На крыше Дефендера укреплена лодка — если её демонти­ровать, освобож­даются спальные места. Наконец, в кузов внедорожника встроен душ.