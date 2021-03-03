Российский автопром столкнулся с дефицитом микросхем
Дмитрий Елизаров
Кризис электронной промышленности, заставивший Toyota отложить выход нового Toyota Land Cruiser, коснулся и российских автопроизводителей. Как пишет «КоммерсантЪ», дефицит чипов испытывают, в частности, сборщики блоков ЭРА-ГЛОНАСС, без которых автомобили не могут поступить в продажу.
Среди прочих компонентов, сокращение производства которых может сказаться на объёмах выпуска автомобилей, издание называет блоки управления двигателями, мультимедийные системы, тахографы и панели приборов. Производители этих компонентов испытывают, по словам источников «Коммерсанта», высочайший дефицит микросхем.
К примеру, один из производителей блоков ЭРА-ГЛОНАСС говорит о нехватке 30–40% от традиционного объёма поставок печатных плат. На некоторые позиции сроки поставок перенесены уже на 2022 год. Сейчас производители комплектующих работают, опираясь на собственные складские запасы, но переговоры с автоконцернами по поводу смещения сроков уже начались.
О том, что внимательно следят за ситуацией с поставками электронных компонентов, изданию заявили в целом ряде компаний, располагающих российскими производственными мощностями — не только на АвтоВАЗе и в группе «Соллерс», но и, к примеру, в BMW, Daimler, Peugeot и Opel.
Эксперты издания утверждают, что дефицит связан с невозможностью отрасли резко нарастить объёмы после коронавирусного простоя вслед за рывком автомобильной промышленности. Кроме того, основную массу выпускаемых компонентов производители «отдают» своим заказчикам из сферы мобильной электроники — они пользуются приоритетом из-за более крупных объёмов поставок. По некоторым оценкам, полностью покрыть нехватку комплектующих в автомобильной отрасли удастся только ко второму полугодию.
Ранее стало известно о влиянии дефицита электронных компонентов на график вывода на рынок нового поколения Toyota Land Cruiser.
Из-задефицита комплектующих старт продаж внедорожника может быть отложен на один-три месяца.