АвтоВАЗ распродаёт последние 193 «Нивы» со старым дизайном

Российский автопром столкнулся с дефицитом микросхем

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Дмитрий Елизаров

Кризис электронной промышленности, заставивший Toyota отложить выход нового Toyota Land Cruiser, коснулся и российских автопроизводителей. Как пишет «КоммерсантЪ», дефицит чипов испытывают, в частности, сборщики блоков ЭРА-ГЛОНАСС, без которых автомобили не могут поступить в продажу.

  • Среди прочих компонентов, сокращение производ­ства которых может сказаться на объёмах выпуска автомо­билей, издание называет блоки управления двигателями, мульти­медийные системы, тахографы и панели приборов. Произво­дители этих компонентов испытывают, по словам источников «Коммерсанта», высочайший дефицит микросхем.

  • К примеру, один из произво­дителей блоков ЭРА-ГЛОНАСС говорит о нехватке 30–40% от традици­онного объёма поставок печатных плат. На некоторые позиции сроки поставок перенесены уже на 2022 год. Сейчас произво­дители комплектующих работают, опираясь на собственные складские запасы, но переговоры с авто­концернами по поводу смещения сроков уже начались.

  • О том, что внимательно следят за ситуацией с поставками электронных компонентов, изданию заявили в целом ряде компаний, располагающих российскими производ­ственными мощностями — не только на АвтоВАЗе и в группе «Соллерс», но и, к примеру, в BMW, Daimler, Peugeot и Opel.

  • Эксперты издания утверждают, что дефицит связан с невозмож­ностью отрасли резко нарастить объёмы после коронавирусного простоя вслед за рывком авто­мобильной промыш­ленности. Кроме того, основную массу выпускаемых компонентов произ­водители «отдают» своим заказчикам из сферы мобильной электроники — они пользуются приоритетом из-за более крупных объёмов поставок. По некоторым оценкам, полностью покрыть нехватку комплектующих в автомо­бильной отрасли удастся только ко второму полугодию.

  • Ранее стало известно о влиянии дефицита электронных компонентов на график вывода на рынок нового поколения Toyota Land Cruiser. Из-за дефицита комплектующих старт продаж внедорожника может быть отложен на один-три месяца.

Как считаете, выкрутятся производители?

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