Российский автопром столкнулся с дефицитом микросхем

О том, что внимательно следят за ситуацией с поставками электронных компонентов, изданию заявили в целом ряде компаний, располагающих российскими производ­ственными мощностями — не только на АвтоВАЗе и в группе «Соллерс», но и, к примеру, в BMW, Daimler, Peugeot и Opel.

Эксперты издания утверждают, что дефицит связан с невозмож­ностью отрасли резко нарастить объёмы после коронавирусного простоя вслед за рывком авто­мобильной промыш­ленности. Кроме того, основную массу выпускаемых компонентов произ­водители «отдают» своим заказчикам из сферы мобильной электроники — они пользуются приоритетом из-за более крупных объёмов поставок. По некоторым оценкам, полностью покрыть нехватку комплектующих в автомо­бильной отрасли удастся только ко второму полугодию.