Работу китайских роботов-парковщиков для автомобилей показали на видео

Дефицит запчастей, новые правила ОСАГО и тест дизайнерского «китайца». Главное за день
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Компания Maserati показала купе GranTurismo нового поколения. Гран-турер представлен как в традиционных модификациях с ДВС, так и в полностью электрической версии, которая получила сразу три мотора. Заинтригованные новинкой, переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.

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Тест дизайнерского Changan Uni-K

До недавних пор компания Changan предлагала в нашей стране три довольно заурядных кроссовера. Но летом случилась революция — до дилеров, наконец, добрался обещанный флагман Uni-K! И он равнодушным уж точно никого не оставит! Делимся впечатлениями после первого теста новинки.

Дефицит и подорожание запчастей

Наиболее востребованные в России запчасти подорожали более чем вдвое, а детали кузова, лобовые стёкла и расходные материалы оказались в дефиците. Участники рынка связывают ситуацию как с логистическими сложностями, так и с нестабильностью котировок.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Правила ОСАГО опять изменились — с начала октября вступили в силу корректировки, связанные с взаимодействием страховщика и клиента. Рассказываем обо всех нововведениях!

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Крутые «британцы», легендарные японские спорткары, почтенные автомобили из середины прошлого века: в нашей еженедельной подборке самых интересных объявлений на Авто.ру мы, как обычно, собрали автомобили на самый разный вкус. Любуйтесь, оценивайте, а то и приценивайтесь!

Кстати!

Вспоминаем историю ВАЗ-Э1101: двуликого предка «восьмёрки», известного также под именем «Чебурашка».

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