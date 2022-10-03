Дефицит запчастей, новые правила ОСАГО и тест дизайнерского «китайца». Главное за день

Правила ОСАГО опять изменились — с начала октября вступили в силу корректировки, связанные с взаимодействием страховщика и клиента. Рассказываем обо всех нововведениях!

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Крутые «британцы», легендарные японские спорткары, почтенные автомобили из середины прошлого века: в нашей еженедельной подборке самых интересных объявлений на Авто.ру мы, как обычно, собрали автомобили на самый разный вкус. Любуйтесь, оценивайте, а то и приценивайтесь!