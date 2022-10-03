Дефицит запчастей, новые правила ОСАГО и тест дизайнерского «китайца». Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Компания Maserati показала купе GranTurismo нового поколения. Гран-турер представлен как в традиционных модификациях с ДВС, так и в полностью электрической версии, которая получила сразу три мотора. Заинтригованные новинкой, переходим к другим новостям и свежим статьям Журнала Авто.ру.
Тест дизайнерского Changan Uni-K
До недавних пор компания Changan предлагала в нашей стране три довольно заурядных кроссовера. Но летом случилась революция — до дилеров, наконец, добрался обещанный флагман Uni-K! И он равнодушным уж точно никого не оставит! Делимся впечатлениями после первого теста новинки.
Дефицит и подорожание запчастей
Наиболее востребованные в России запчасти подорожали более чем вдвое, а детали кузова, лобовые стёкла и расходные материалы оказались в дефиците. Участники рынка связывают ситуацию как с логистическими сложностями, так и с нестабильностью котировок.
Немного важных новостей
- На Авто.ру продают 24-летнюю «Волгу» с мизерным пробегом
- Кроссовер Exeed Yaoguang, который может появиться в России, рассекречен полностью
- Toyota обновила семейство Corolla: новая мультимедийная система и улучшенные моторы
- 1080-сильный Dodge Challenger, задержанный после погони в Техасе, поступил на службу в полицию
Почитать перед сном
Правила ОСАГО опять изменились — с начала октября вступили в силу корректировки, связанные с взаимодействием страховщика и клиента. Рассказываем обо всех нововведениях!
***
Крутые «британцы», легендарные японские спорткары, почтенные автомобили из середины прошлого века: в нашей еженедельной подборке самых интересных объявлений на Авто.ру мы, как обычно, собрали автомобили на самый разный вкус. Любуйтесь, оценивайте, а то и приценивайтесь!
Кстати!
Вспоминаем историю ВАЗ-Э1101: двуликого предка «восьмёрки», известного также под именем «Чебурашка».