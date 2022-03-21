Дефицит, угоны, дорогие страховки: что ждёт автомобилистов
Екатерина Демишева
Логистические трудности, с которыми столкнулся автомобильный рынок, привели к резкому всплеску спроса на популярные запчасти. Многие склады приостановили отгрузку продавцам из-за неясных перспектив с поставками и ценами.
При этом цены на запчасти уже выросли, что не помешало автомобилистам-частникам и автосервисам раскупить запасы магазинов и усилить дефицит. По данным страховых экспертов и специалистов рынка, в такой ситуации риск угона машины серьёзно возрастает.
Почему угонять машины станут чаще
На ряд запчастей цены уже выросли в среднем на 30–40%. Опасаясь дефицита, автомобилисты начинают заранее делать плановые ТО и стараются починить в автомобиле то, что не требовало сиюминутных вмешательств. Склады опустошаются всё быстрее, а сохранившиеся поставки выросли по стоимости логистики примерно в пять раз. Об этом Авто.ру рассказал совладелец компании «Угона.Нет» и автор одноимённого блога Алексей Курчанов.
«Угоны всегда делали ради перепродажи машин и под разбор. Сейчас грядёт острейший дефицит запчастей, и угоны будут больше распределяться на запчасти. Да, приток запчастей из Кореи продолжается, но и по ним идёт коррекция стоимости на 40%. А вот европейские машины уже сейчас на жёстком дефиците, поэтому мы увидим всплеск угонов», — пояснил Курчанов.
О том, что проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на статистике угонов, Журналу Авто.ру рассказала и директор направления каско компании «Росгосстрах» Ольга Асташкина. По её словам, количество автомобильных краж, особенно в наиболее востребованных сегментах моделей и марок, увеличится.
Представитель компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев считает, что существует вероятность временно заменить европейские запчасти на аналоги или получить их из других стран, но полностью нивелировать дефицит это не поможет.
«Кроме оригинальных запасных частей существуют неоригинальные, основным производителем которых является Китай. Также корейские производители пока не собираются уходить с рынка. Возможны варианты поставок из стран Таможенного союза, которые не попали под санкции. То, как быстро рынок сможет наполниться запчастями на европейские марки и по каким ценам, будет влиять на количество угонов автомобилей на разбор», — считает Григорьев.
Какие автомобили в зоне риска
Исходя из финансовой выгоды, угонщикам и раньше было выгодно угонять машины под разбор, чем под перепродажу, говорят специалисты рынка. Но сейчас ситуация обостряется. По словам экспертов, пока нет никаких ограничений по поставкам со стороны корейцев и китайцев, но они идут со стороны Европы и Америки. И если в прошлом году, по данным «Росгосстраха», с большим отрывом среди угнанных автомобилей лидировали кроссоверы корейских и японских автопроизводителей, то теперь стоит ждать всплеска угонов европейских моделей. По словам Алексея Курчанова, это группа VAG (VW, Skoda, Audi, Porsche), а также BMW и Mercedes-Benz.
«Владельцы этих машин должны позаботиться о безопасности. Если на их автомобилях стоит только заводская охранная система, то это высокий риск угона. Это касается не только угонов как таковых, есть и тенденция на расхищение деталей», — объяснил автор блога «Угона.Нет».
Автомобиль могут не только украсть, но и «раздеть»
Преступники всё чаще воруют детали автомобиля без его физического угона. По данным Курчанова, угонщики поднимают машину домкратом и снимают радиаторы, фары, колёса и даже подушки безопасности. Участились кражи каталитических нейтрализаторов, которые содержат дорогостоящие металлы и могут стоить до 600 тысяч рублей. И в ближайшей перспективе случаев «раздевания» станет ещё больше.
Для того, чтобы защититься от такого воровства, нужно в первую очередь откалибровать датчики наклона охранной системы, советует эксперт. «Мы делали эксперимент и выяснили, что у половины машин, где есть датчики наклона, они не работают. Поэтому автовладелец должен сам их проверить. Приподнять машину и посмотреть, сработает сигнализация или нет. И если она не срабатывает, то нужно поехать и настроить калибровку», — объясняет специалист по противоугонным системам.
Второй способ защиты — маркировка деталей. Например, на заводе компании Toyota в Санкт-Петербурге прямо на конвейере на детали распыляют микрометки с VIN-номером автомобиля. Промаркированные детали продать сложнее, так их происхождение легко выяснить.
Нанести маркировку можно и специальным оборудованием в специализированном сервисе. «Это никак не мешает работе механизмов и обзору водителя, а для вора это знак, что брать не надо. Самому сделать это тоже можно, хоть и сложно. Нужен трафарет и пескоструй. Но лучше обратиться в специализированный сервис», — рассказал Курчанов.
Страховки и противоугонные системы тоже подорожают
Страховщики по-прежнему настаивают на том, что страховка может помочь даже в период дефицита запчастей, потому что покрывает риски угона, грабежа, разбоя и кражи. Однако вслед за подорожанием запасных частей и повышением риска угонов последует и рост стоимости страховых портфелей, рассказали в компании «АльфаСтрахование».
Кроме того, при заключении новых полисов страховщики будут рекомендовать клиентам ставить противоугонные системы у своих партнёров. Но стоит учитывать, что охранные комплексы сильно выросли в цене. В том числе и потому, что рынку противоугонных систем нужны полупроводники — а их не хватает на протяжении последних двух лет. И сейчас их дефицит лишь усугубится.
«Цены на противоугонные системы растут, меняются вместе с рынком. Коррекция курса ведёт к изменению стоимости. Все материалы привязаны к долларам, и единственное, что несильно подорожает, — стоимость работ. В целом установка противоугонной системы уже стала дороже на 20%. И дальнейшая коррекция неизбежна», — предупреждает Курчанов.
Специалисты «Росгосстраха» тоже подтвердили, что все новые риски будут учитываются в тарификации. Но оценить, насколько могут подорожать полисы каско, в компании пока не готовы. Как пояснили в «Росгосстрахе», по итогам прошлого года количество угонов снизилось на 40%, — и с учётом этого факта компания предполагала снижение, а не рост ставок. Теперь же ситуация стала неопределённой — прогноз страховщики дать затрудняются и продолжают следить за ситуацией.