Дефицит, угоны, дорогие страховки: что ждёт автомобилистов

Почему угонять машины станут чаще

На ряд запчастей цены уже выросли в среднем на 30–40%. Опасаясь дефицита, автомобилисты начинают заранее делать плановые ТО и стараются починить в автомобиле то, что не требовало сиюминутных вмешательств. Склады опустошаются всё быстрее, а сохранившиеся поставки выросли по стоимости логистики примерно в пять раз. Об этом Авто.ру рассказал совладелец компании «Угона.Нет» и автор одноимённого блога Алексей Курчанов.

«Угоны всегда делали ради перепродажи машин и под разбор. Сейчас грядёт острейший дефицит запчастей, и угоны будут больше распределяться на запчасти. Да, приток запчастей из Кореи продолжается, но и по ним идёт коррекция стоимости на 40%. А вот европейские машины уже сейчас на жёстком дефиците, поэтому мы увидим всплеск угонов», — пояснил Курчанов.

О том, что проблемы с поставками в Россию автомобилей и запчастей негативно отразятся на статистике угонов, Журналу Авто.ру рассказала и директор направления каско компании «Росгосстрах» Ольга Асташкина. По её словам, количество автомобильных краж, особенно в наиболее востребованных сегментах моделей и марок, увеличится.

Представитель компании «АльфаСтрахование» Илья Григорьев считает, что существует вероятность временно заменить европейские запчасти на аналоги или получить их из других стран, но полностью нивелировать дефицит это не поможет.

«Кроме оригинальных запасных частей существуют неоригинальные, основным производителем которых является Китай. Также корейские производители пока не собираются уходить с рынка. Возможны варианты поставок из стран Таможенного союза, которые не попали под санкции. То, как быстро рынок сможет наполниться запчастями на европейские марки и по каким ценам, будет влиять на количество угонов автомобилей на разбор», — считает Григорьев.