Дефицит, рост цен и задержки с поставками: как автодилеры пережили 2021 год
Для российского авторынка 2021 год стал серьёзным испытанием. В первой половине года резкий рост спроса оживил продажи, однако следом наступил жёсткий дефицит готовых машин, а цены поползли вверх. Популярные модели стало невозможно купить, причём в такую ситуацию попали и бюджетные, и премиальные марки.
Однако в целом рынок вырос. По данным Комитета автопроизводителей АЕБ, с января по ноябрь 2021 года в России продали 1 439 045 новых автомобилей, что на 6,9% превышает показатель за аналогичный период 2020 года. Цифр АЕБ по году пока нет, но, например, в АвтоВАЗе рынок 2021 года оценивают в 1,68 млн машин против 1,6 млн в 2020‑м, то есть на 5% больше.
Мы спросили представителей крупнейших дилерских центров о том, как они чувствовали себя в 2021 году, что происходило на рынке и чего они ждут от 2022 года.
Спрос на автомобили превышал предложение
Первая половина 2021 года для автодилеров была успешной: россияне следили за растущими ценами на автомобили и старались не откладывать покупку. Однако ко второй половине года дилеры столкнулись с дефицитом и задержками поставок от импортёров. По словам участников отрасли, пик дефицита пришёлся на октябрь-ноябрь, когда склады оказались максимально истощены.
Главной проблемой стали поставки полупроводников — производители не успели нарастить объёмы производства после пандемии, из-за чего дефицит сложился на большинстве крупных рынков, а локализованного в России производства компонентов нет. Как рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков, из-за проблем с поставками микрочипов автомобили стали дефицитным продуктом. Это сказывалось на динамике рынка в течение всего 2021 года и отразилось на его итогах.
«Дилеры не получали от производителей необходимого объёма автомобилей, импортёры вносили корректировки в даты поставки партий. При всём этом в течение года мы наблюдали высокую заинтересованность клиентов в приобретении автомобилей. Спрос и сейчас значительно превышает предложение: потребителей волнуют регулярные волны подорожаний и дефицит. Поэтому клиенты, недолго думая, выбирают автомобили из наличия или ждут ближайшую поставку. По многим брендам на модели сформировалась очередь, которая уже перешла на 2023 год», — рассказал Стариков.
В первую очередь проблемы с электронными компонентами ударили по премиальному сегменту: «Комплектующие, которые оказались в остром дефиците, используются для работы различных премиальных опций — мультимедийных экранов, камер кругового обзора, панорамных крыш, регулировки сидений и много другого. Исходя из этого, наибольший удар был нанесён автомобилям премиального сегмента многих брендов. На данный момент определённые опции недоступны для заказа».
С Алексеем Стариковым согласен и директор «ТрансТехСервис» Даниил Зубарев. По его словам, поскольку премиальные автомобили технически более сложные, в них применяется больше электроники. «Поэтому с точки зрения полноценного производства в данном сегменте автомобильных брендов было больше сложностей из-за недостающих компонентов. Как следствие, произведено меньше автомобилей», — сообщил Зубарев.
Со временем этот дефицит распространился на все остальные сегменты, сильно ударив по массовым машинам. О том, что в 2021 году дилерам особенно не хватало наиболее ликвидных моделей, рассказала директор по маркетингу «ЮГ Авто» Наталья Кобелева. «Конечно, популярные модели среднего сегмента от производителей KIA, Hyundai, Volkswagen были нарасхват, и итог продаж зависел лишь от их доступности», — привела примеры Кобелева. Когда за автомобилями начали выстраиваться очереди, дилеры почувствовали, что пришёл рынок продавца.
«С 2013 года в России был рынок покупателя, — объяснил директор направления по продаже автомобилей с пробегом автохолдинга «Вагнер» Кирилл Иванов. — Грубо говоря, на десять автомобилей было девять покупателей. Дилерам приходилось вкладываться в каналы рекламы и привлечения клиентов, торговать автомобилями с минимальной наценкой или работать с отрицательной маржой, зарабатывая на трейд-йн и финансовом сервисе. 2021 год всё изменил. Доходность сделок значительно увеличилась».
Однако дефицит создал для дилеров и свои неприятности. Далеко не все потенциальные клиенты готовы забирать машину из тех, что есть в наличии, и они откладывали покупку до лучших времён, подчеркнул Иванов. Одновременно ухудшилось состояние сдаваемых в трейд-ин автомобилей: их стали «выкатывать» гораздо дольше и пробег у таких машин значительно вырос. «Это привело к увеличенным затратам на подготовку автомобилей. А те продавцы, которые не вкладывались в подготовку техники, сохраняли низкие цены, но "раскручивали" клиентов на дополнительные финансовые услуги», — поделился Иванов.
Ещё одной проблемой для дилеров, по словам директора департамента автомобилей с пробегом «Инчкейп Россия» Николая Тимофеева, стала сложность прогнозирования бизнес-процессов. «Дилеры весь год жили в неопределённости сроков поставки автомобилей, которые переносились по разным причинам. Не могли дать никаких гарантий клиентам. А если и давали, то вынуждены были их нарушать, что, безусловно, отражалось на репутации профессиональных игроков рынка», — признал Тимофеев.
Для компенсации негативного эффекта от низких продаж автомобилей производителям приходилось индексировать их стоимость почти каждый месяц. По словам дистрибьюторов, такие изменения давались нелегко как покупателям, так и самим продавцам. С этим столкнулись практически все дилеры, отмечает директор по маркетингу «ЮГ Авто» Наталья Кобелева.
С ней согласен и директор по управлению бизнес-процессами ГК «Автомир» Владимир Петров. «На протяжении всего 2021 года импортеры продолжали повышать цены на автомобили, и, вероятнее всего, эта тенденция сохранится и в 2022 году. Дефицит затронул как автомобили локального производства, так и импортируемые; распространился на все сегменты рынка: бюджетный, среднеценовой и премиальный», — рассказал Петров.
На чём зарабатывали дилеры
Чтобы компенсировать недополученную прибыль от продаж, дилеры стали активнее зарабатывать на продажах финсервисов и допоборудования — в отдельных случаях финальные наценки на автомобиль достигали астрономических сумм. Но раскрывать данные о выручке в процентном соотношении по сравнению с предыдущими периодами дилеры не готовы. Некоторые участники рынка поделились лишь общими данными.
Как рассказал представитель «Инчкейп Россия» Николай Тимофеев, в этой компании показатель выручки в 2021 году стремительно увеличился. «Этому способствовали два основных фактора. Во-первых, примерно на 20% выросла средняя стоимость новых автомобилей и машин с пробегом. Это напрямую отразилось на удельной выручке в дилерской сети. Второй фактор — это локдаун 2020 года, когда профессиональные игроки не имели возможности продавать автомобили почти два месяца. Эти продажи перешли на 2021 год», — сообщил Тимофеев.
Директор «ТрансТехСервис» Даниил Зубарев сообщил, что компания закрыла 2021 год примерно на уровне выручки 2019 года: «Если говорить про структуру, то снизилась выручка на новые автомобили, но выросла на автомобили с пробегом и на услуги сервиса. Что касается дополнительного оборудования и аксессуаров, то объём выручки изменился в пределах инфляции».
Директор по управлению бизнес-процессами ГК «Автомир» Владимир Петров не стал уточнять, какая доля выручки пришлась на допоборудование, а какая — на продажи автомобилей. При этом он заявил, что продажа допопций не была основной целью компании в 2021 году. «Наша главная задача была не остаться с пустыми складами. В первую очередь мы старались продавать машины клиентам, которые хотели воспользоваться схемами с кредитом или трейд-ин. Поэтому в 2021 году мы отмечаем рост продаж финансовых и страховых продуктов. Сейчас около 80% клиентов оформляют КАСКО при покупке автомобиля в наших дилерских центрах, по ОСАГО этот показатель достигает 90%», — сообщил Петров.
В свою очередь, директор направления продаж автомобилей с пробегом автохолдинга «Вагнер» Кирилл Иванов рассказал, что в 2021 году продолжилась положительная тенденция роста выручки на единицу автомобиля, начатая в 2019–2020 годах. «Если сравнивать 2021 год с 2020-м, то именно в двадцатом дилерская наценка впервые привела к значительному увеличению доходности в финансовом сервисе и в сегменте дополнительного оборудования», — сказал Иванов.
Продажи стали более эффективными с точки зрения выручки, говорит руководитель отдела интернет-проектов «Автодом» Алексей Ермаков: «Заводы закрывались на локдауны, возникали проблемы с недостатком опций и комплектующих. В итоге мы продали меньше автомобилей в штуках, чем в 2020 году. Но зато смогли адаптироваться к новым реалиям и повысить эффективность продаж».
Что будет в 2022 году
Все опрошенные Журналом Авто.ру дилеры сошлись в том, что с проблемами 2021 года продавцы и покупатели продолжат сталкиваться и в 2022 году. «Рост цен, недостаток электрокомпонентов, дефицит моделей останутся с нами как минимум в первом полугодии 2022 года», — сказала директор по развитию автохолдинга «Ключавто» Юлия Овчинникова.
При этом Даниил Зубарев из «ТрансТехСервиса» добавляет, что вопросы о доступности автомобилей и ценообразовании лучше адресовать не дилерам, а импортёрам и регулирующим органам, но выразил осторожную надежду на возврат рынка к более стабильному состоянию.
Того же ждёт и директор по управлению бизнес-процессами ГК «Автомир» Владимир Петров. «Вопрос только в том, когда это случится и насколько стремительно произойдут изменения. Надеемся, что импортёры правильно оценят ёмкость рынка и не привезут излишний объём машин. Возможен и негативный сценарий, в котором дилеры к концу года могут оказаться в ситуации низкой доходности от продаж», — предположил Петров.
Однако в ближайшие месяцы проблема с отсутствием микрочипов не решится, уверены эксперты. Так, Юлия Овчинникова из «Ключавто» ожидает сохранения дефицита в течение первого полугодия, а Алексей Стариков из «Авилон» думает, что ситуация начнёт меняться к концу второго квартала.
Директор по маркетингу «ЮГ Авто» Наталья Кобелева считает, что чуть легче будет локальным производителям: «Мы ожидаем, что напряжённость с поставками будет сохраняться для автомобилей импортного производства и нишевых моделей. В то время как седаны и кроссоверы локального производства выйдут на прежние объёмы быстрее».
В свою очередь, Кирилл Иванов из автохолдинга «Вагнер» предполагает, что лучше будет себя чувствовать премиальный сегмент. «К III–IV кварталу производители смогут преодолеть проблемы с компонентами и устранить проблемы в логистических цепочках. Премиум будет достаточно стабилен с точки зрения количественных и финансовых показателей. И теперь этот сегмент действительно становится "премиумом" в прямом смысле слова, так как цены выросли достаточно существенно и продолжат расти».
Все эти изменения в любом случае скажутся на ценах, уверен заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков. «Не стоит рассчитывать на скидочные программы, на данный момент они все сокращены, автомобили будут только дорожать. Вероятно, в первой половине 2022 года цены будут проиндексированы на 3–5%».
Кирилл Иванов из автохолдинга «Вагнер» ждёт повышения цен на 2–4% в первом квартале. «Дальше рынок отрегулирует сам себя. Будет изменение наценки в моменте, когда автомобилей станет больше, вернутся акции и бонусы. Но цены будут сбалансированными, и продаж с отрицательной маржой, как было раньше (в 2014–2109 гг.) в 2022 году не будет».