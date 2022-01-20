Дефицит, рост цен и задержки с поставками: как автодилеры пережили 2021 год

Спрос на автомобили превышал предложение

Первая половина 2021 года для автодилеров была успешной: россияне следили за растущими ценами на автомобили и старались не откладывать покупку. Однако ко второй половине года дилеры столкнулись с дефицитом и задержками поставок от импортёров. По словам участников отрасли, пик дефицита пришёлся на октябрь-ноябрь, когда склады оказались максимально истощены.

Главной проблемой стали поставки полупроводников — производители не успели нарастить объёмы производства после пандемии, из-за чего дефицит сложился на большинстве крупных рынков, а локализованного в России производства компонентов нет. Как рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексей Стариков, из-за проблем с поставками микрочипов автомобили стали дефицитным продуктом. Это сказывалось на динамике рынка в течение всего 2021 года и отразилось на его итогах.

«Дилеры не получали от производителей необходимого объёма автомобилей, импортёры вносили корректировки в даты поставки партий. При всём этом в течение года мы наблюдали высокую заинтересованность клиентов в приобретении автомобилей. Спрос и сейчас значительно превышает предложение: потребителей волнуют регулярные волны подорожаний и дефицит. Поэтому клиенты, недолго думая, выбирают автомобили из наличия или ждут ближайшую поставку. По многим брендам на модели сформировалась очередь, которая уже перешла на 2023 год», — рассказал Стариков.

В первую очередь проблемы с электронными компонентами ударили по премиальному сегменту: «Комплектующие, которые оказались в остром дефиците, используются для работы различных премиальных опций — мультимедийных экранов, камер кругового обзора, панорамных крыш, регулировки сидений и много другого. Исходя из этого, наибольший удар был нанесён автомобилям премиального сегмента многих брендов. На данный момент определённые опции недоступны для заказа».

С Алексеем Стариковым согласен и директор «ТрансТехСервис» Даниил Зубарев. По его словам, поскольку премиальные автомобили технически более сложные, в них применяется больше электроники. «Поэтому с точки зрения полноценного производства в данном сегменте автомобильных брендов было больше сложностей из-за недостающих компонентов. Как следствие, произведено меньше автомобилей», — сообщил Зубарев.

Со временем этот дефицит распространился на все остальные сегменты, сильно ударив по массовым машинам. О том, что в 2021 году дилерам особенно не хватало наиболее ликвидных моделей, рассказала директор по маркетингу «ЮГ Авто» Наталья Кобелева. «Конечно, популярные модели среднего сегмента от производителей KIA, Hyundai, Volkswagen были нарасхват, и итог продаж зависел лишь от их доступности», — привела примеры Кобелева. Когда за автомобилями начали выстраиваться очереди, дилеры почувствовали, что пришёл рынок продавца.

«С 2013 года в России был рынок покупателя, — объяснил директор направления по продаже автомобилей с пробегом автохолдинга «Вагнер» Кирилл Иванов. — Грубо говоря, на десять автомобилей было девять покупателей. Дилерам приходилось вкладываться в каналы рекламы и привлечения клиентов, торговать автомобилями с минимальной наценкой или работать с отрицательной маржой, зарабатывая на трейд-йн и финансовом сервисе. 2021 год всё изменил. Доходность сделок значительно увеличилась».

Однако дефицит создал для дилеров и свои неприятности. Далеко не все потенциальные клиенты готовы забирать машину из тех, что есть в наличии, и они откладывали покупку до лучших времён, подчеркнул Иванов. Одновременно ухудшилось состояние сдаваемых в трейд-ин автомобилей: их стали «выкатывать» гораздо дольше и пробег у таких машин значительно вырос. «Это привело к увеличенным затратам на подготовку автомобилей. А те продавцы, которые не вкладывались в подготовку техники, сохраняли низкие цены, но "раскручивали" клиентов на дополнительные финансовые услуги», — поделился Иванов.

Ещё одной проблемой для дилеров, по словам директора департамента автомобилей с пробегом «Инчкейп Россия» Николая Тимофеева, стала сложность прогнозирования бизнес-процессов. «Дилеры весь год жили в неопределённости сроков поставки автомобилей, которые переносились по разным причинам. Не могли дать никаких гарантий клиентам. А если и давали, то вынуждены были их нарушать, что, безусловно, отражалось на репутации профессиональных игроков рынка», — признал Тимофеев.

Для компенсации негативного эффекта от низких продаж автомобилей производителям приходилось индексировать их стоимость почти каждый месяц. По словам дистрибьюторов, такие изменения давались нелегко как покупателям, так и самим продавцам. С этим столкнулись практически все дилеры, отмечает директор по маркетингу «ЮГ Авто» Наталья Кобелева.

С ней согласен и директор по управлению бизнес-процессами ГК «Автомир» Владимир Петров. «На протяжении всего 2021 года импортеры продолжали повышать цены на автомобили, и, вероятнее всего, эта тенденция сохранится и в 2022 году. Дефицит затронул как автомобили локального производства, так и импортируемые; распространился на все сегменты рынка: бюджетный, среднеценовой и премиальный», — рассказал Петров.