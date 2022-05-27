Дефицит лития сделает невозможным удешевление электрокаров

В итоге нехватка этого металла может привести к тому, что электромобили будут не дешеветь, а дорожать. Bloomberg предполагает, что в будущем стоимость электрокаров вырастет в среднем на 1000 долларов за единицу, несмотря на все усилия производителей по снижению цены. Высокая розничная стоимость электрокаров считается одним из основных препятствий к их распространению и, как следствие, к изменению экологической ситуации.