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Дефицит графита в Китае может привести к проблемам в производстве электромобилей

Новости

Герман Князев

С увеличением производства числа электромобилей вырос спрос на один из ключевых компонентов аккумуляторов — графит. Поставляют графит в основном из Китая, где его не успевают производить в достаточных количествах, и скоро на рынке возникнет дефицит минерала, пишет Deutsche Welle. Вследствие этого электрокары подорожают.

  • Основной производитель графита — Китай. За год он поднял цену на компонент на 38,2%. Темпы спроса опережают возможности производства и эксперты прогнозируют скорый дефицит минерала в объеме 85 тысяч тонн.
  • Наряду с увеличением потребности в графите в Китае снизились возможности по его производству. В стране сейчас энергетический кризис, возникший из-за прекращения поставок угля из Индонезии в январе этого года. Наряду с этим выросло энергопотребление в самом Китае. Производство синтетического графита является энергоёмким и в условиях недостатка электроэнергии оно не может работать в полную силу. А именно синтетическому графиту автопроизводители отдают предпочтение вместо природного.
  • Синтетический графит производится при высоких температурах около 3 тысяч градусов Цельсия. В Китае для этого используют уголь, который вреден для окружающей среды. Несмотря на то, что Китай стремится к углеродной нейтральности не так стремительно, как США или Европа, страна старается сокращать использование угля в энергетике.
  • При добыче же натурального графита используется большое количество соляной кислоты. Это опасно как для рабочих, так и для окружающей среды.
  • Автопроизводители стремятся снизить себестоимость электромобилей и увеличить их выпуск. Однако ранее они уже столкнулись с недостатком лития и кобальта. Эти компоненты наряду с графитом используются в аккумуляторах, которые составляют около 20-40% от стоимости электромобилей.
  • Американские и Европейские автопроизводители пытаются найти альтернативы Китаю в поставщиках графита. Tesla начнёт покупать минерал в Австралии. В Мозамбике будет построен американский завод. А канадская Nouveau Monde Graphite собирается открыть производство в Монреале.
  • Западные автопроизводители привязаны к Китаю ещё и логистически — почти все крупнейшие производства аккумуляторов находятся в Азии. Всё может изменится когда батарейные гигафабрики будут базироваться в Европе.

Мировые запасы лития могут быть исчерпаны через 20 лет, однако британские учёные из компании Aqualithium нашли новый способ его добычи. Они предложили добывать его из морской воды. По оценкам специалистов из Aqualithium, запасы лития в воде существенно превышают таковые в земных породах. Учёные заявили, что их метод может быть применён в больших масштабах.

А вы готовы пересесть на электрокар?

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