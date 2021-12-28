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Дефицит чипов может обостриться из-за наводнения в Малайзии

Новости

Дмитрий Елизаров

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Обрушившиеся на несколько регионов Малайзии наводнения приведут к очередным перебоям в поставках микроэлектроники, пишет Digitimes. Несколько крупнейших производителей микрочипов были вынуждены остановить заводы. Кроме того, стихийное бедствие вынудило приостановить ряд операций во втором по величине морском порту страны.

  • Среди компаний, временно прекративших производство, называется, к примеру, нидерландская BE Semiconductor: её завод находится в штате, пострадавшем от наводнения сильнее всего. По некоторым оценкам, на восстановление завода компании потребуется от 4 до 6 миллионов евро.
  • Кроме того, как минимум на неделю остановит конвейеры компания Panasonic, чьё предприятие находится вблизи Куала-Лумпура. Прекращено производство и на двух заводах компании Daihatsu, которые работают в Малайзии в рамках совместного предприятия Perodua.

Осенью аналитическая компания IHS Markit опубликовала прогноз, согласно которому дефицит микроэлектроники в автомобильной индустрии продлится до 2024 года. Мировые производственные потери по этой причине могут достичь 20 миллионов автомобилей.

Как считаете, удастся когда-нибудь справиться с этим кризисом?

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