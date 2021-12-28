Дефицит чипов может обостриться из-за наводнения в Малайзии

Обрушившиеся на несколько регионов Малайзии наводнения приведут к очередным перебоям в поставках микроэлектроники, пишет Digitimes. Несколько крупнейших производителей микрочипов были вынуждены остановить заводы. Кроме того, стихийное бедствие вынудило приостановить ряд операций во втором по величине морском порту страны.