Дефицит чипов может обостриться из-за наводнения в Малайзии

Материал по теме
АвтоВАЗ не выпустил 100 тысяч автомобилей с начала года. Причина известна
Новый Kia Sportage появится в России во «вседорожной» версии
Обрушившиеся на несколько регионов Малайзии наводнения приведут к очередным перебоям в поставках микроэлектроники, пишет Digitimes. Несколько крупнейших производителей микрочипов были вынуждены остановить заводы. Кроме того, стихийное бедствие вынудило приостановить ряд операций во втором по величине морском порту страны.
Осенью аналитическая компания IHS Markit опубликовала прогноз, согласно которому дефицит микроэлектроники в автомобильной индустрии продлится до 2024 года. Мировые производственные потери по этой причине могут достичь 20 миллионов автомобилей.