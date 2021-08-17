Дефицит автомобилей Lada, первый обзор Hyundai Staria и максимально странные машины на базе известных моделей. Главное за день

Автомобильный тюнинг и доработки — темы настолько неиссякаемые, что о них можно написать энциклопедию на несколько томов. И в ней обязательно должна быть глава, посвящённая максимально странным переделкам, не поддающимся точным определениям. Собрали семь примеров очень редких и необычных машин, сделанных на базе известных моделей — держим пари, вы таких не видели (или не всех)!

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Классические автомобили стремительно набирают популярность: сегодня модно иметь в гараже пусть и не слишком дорогой, но стильный янгтаймер. Если вы решились на покупку одной из таких машин, то вот наш полезный гид: как выбрать подходящий автомобиль, получить максимум удовольствия, и быть может, даже заработать.