Подростки пробрались в заброшенное здание и обнаружили там коллекцию автомобилей

Дефицит автомобилей Lada, первый обзор Hyundai Staria и максимально странные машины на базе известных моделей. Главное за день
Новости

Редакция Авто.ру

Добрый вечер! Если вы планируете устроить сегодня кинопросмотр, но ещё не выбирали фильм, то у нас есть подсказка: сегодня день рождения Роберта Де Ниро. И наш ежедневный дайджест вас сильно не задержит — ведь в нём только самое важное и интересное из мира автомобилей.

Новость дня: в стране не хватает Lada Granta, и это надолго

Российским дилерам АвтоВАЗа не хватает автомобилей Lada. В первую очередь, Гранты — самой продаваемой модели на рынке. Связано это с нехваткой электронных компонентов. Сборка Гранты уже на паузе, а с 20 августа приостановят выпуск ещё двух моделей Lada, а также автомобилей Renault.

Первый обзор космического минивэна Hyundai Staria

Многообещающая корейская новинка пока не продаётся в России официально, но автомобили уже в стране и их даже можно купить! Мы познакомились с двумя Staria в разных версиях и готовы рассказать, чем они круты, а чем — не очень.

Немного важных новостей

Почитать перед сном

Автомобильный тюнинг и доработки — темы настолько неиссякаемые, что о них можно написать энциклопедию на несколько томов. И в ней обязательно должна быть глава, посвящённая максимально странным переделкам, не поддающимся точным определениям. Собрали семь примеров очень редких и необычных машин, сделанных на базе известных моделей — держим пари, вы таких не видели (или не всех)!

***

Классические автомобили стремительно набирают популярность: сегодня модно иметь в гараже пусть и не слишком дорогой, но стильный янгтаймер. Если вы решились на покупку одной из таких машин, то вот наш полезный гид: как выбрать подходящий автомобиль, получить максимум удовольствия, и быть может, даже заработать.

Кстати!

Не пропустите крутой ролик от Red Bull и гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» — с мастерским паркуром вокруг гоночных грузовиков.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение