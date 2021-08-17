Дефицит автомобилей Lada, первый обзор Hyundai Staria и максимально странные машины на базе известных моделей. Главное за день

Редакция Авто.ру
Добрый вечер! Если вы планируете устроить сегодня кинопросмотр, но ещё не выбирали фильм, то у нас есть подсказка: сегодня день рождения Роберта Де Ниро. И наш ежедневный дайджест вас сильно не задержит — ведь в нём только самое важное и интересное из мира автомобилей.
Новость дня: в стране не хватает Lada Granta, и это надолго
Российским дилерам АвтоВАЗа не хватает автомобилей Lada. В первую очередь, Гранты — самой продаваемой модели на рынке. Связано это с нехваткой электронных компонентов. Сборка Гранты уже на паузе, а с 20 августа приостановят выпуск ещё двух моделей Lada, а также автомобилей Renault.
Первый обзор космического минивэна Hyundai Staria
Многообещающая корейская новинка пока не продаётся в России официально, но автомобили уже в стране и их даже можно купить! Мы познакомились с двумя Staria в разных версиях и готовы рассказать, чем они круты, а чем — не очень.
Немного важных новостей
- Взгляните на семиместный Jeep для Бразилии.
- В России продают самую дорогую Lada Vesta — подарок известного блогера.
- Компания Nissan представила новый спорткар — заряженную версию гибрида Note Aura.
- Больше 900 километров на одной заправке и три подвески: новые данные о Skoda Fabia.
Почитать перед сном
Автомобильный тюнинг и доработки — темы настолько неиссякаемые, что о них можно написать энциклопедию на несколько томов. И в ней обязательно должна быть глава, посвящённая максимально странным переделкам, не поддающимся точным определениям. Собрали семь примеров очень редких и необычных машин, сделанных на базе известных моделей — держим пари, вы таких не видели (или не всех)!
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Классические автомобили стремительно набирают популярность: сегодня модно иметь в гараже пусть и не слишком дорогой, но стильный янгтаймер. Если вы решились на покупку одной из таких машин, то вот наш полезный гид: как выбрать подходящий автомобиль, получить максимум удовольствия, и быть может, даже заработать.
Кстати!
Не пропустите крутой ролик от Red Bull и гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» — с мастерским паркуром вокруг гоночных грузовиков.