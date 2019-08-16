Дилеры Haval пожаловались на нехватку кроссоверов
Дмитрий Савостьянчик
Российские дилеры Haval рассказали о нехватке новой модели бренда — кроссовера F7. В представительстве компании о проблеме знают и уже решают её, сообщает портал «Китайские автомобили».
У некоторых из дилеров образовались очереди за новинкой из 50 и более человек. Лучше всего продавалась полноприводная версия с двухлитровым мотором в фирменном синем цвете — такая машина была в рекламе, поэтому она самая популярная, объясняют дилеры. Спросом также пользуется полноприводный кроссовер с 1,5-литровым двигателем.
Производство Haval F7 стартовало в июне 2019 года на новом заводе компании Great Wall (владеет брендом Haval) в Тульской области. В начале июля с конвейера сходили ежедневно по 35 кроссоверов. Чтобы решить проблему с дефицитом машин, в августе план увеличили до 50 штук в день.
Сейчас завод готов выпускать до 80 тысяч автомобилей в год. Проектная мощность предприятия составляет 150 тысяч машин в год. Кроме того, до конца 2019 года планируется наладить сборку купе-кроссовера F7x и полноразмерного внедорожника H9.
По данным Авто.ру, из 260 зарегистрированных в России Haval F7 219 штук были поставлены на учёт в июле — это третье место среди китайских SUV. Лидер сегмента — Geely Atlas (653 штуки). На втором месте — Haval H6 (515 машин). Всего за месяц в России зарегистрировано 2,5 тысячи кроссоверов китайских производителей. С января по июль — 13,8 тысячи штук.