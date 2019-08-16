Дилеры Haval пожаловались на нехватку кроссоверов

Российские дилеры Haval рассказали о нехватке новой модели бренда — кроссо­вера F7. В представи­тельстве компании о проблеме знают и уже решают её, сообщает портал «Китайские автомобили».



У некоторых из дилеров образовались очереди за новинкой из 50 и более человек. Лучше всего продава­лась полно­приводная версия с двух­литровым мотором в фирменном синем цвете — такая машина была в рекламе, поэтому она самая популяр­ная, объясняют дилеры. Спросом также пользуется полно­приводный кроссовер с 1,5-литровым двигателем.

Производство Haval F7 стартовало в июне 2019 года на новом заводе компании Great Wall (владеет брендом Haval) в Тульской области. В начале июля с конвейера сходили ежедневно по 35 кроссоверов. Чтобы решить проблему с дефицитом машин, в августе план увеличили до 50 штук в день.

Сейчас завод готов выпускать до 80 тысяч автомобилей в год. Проектная мощность предприятия составляет 150 тысяч машин в год. Кроме того, до конца 2019 года плани­руется наладить сборку купе-кроссовера F7x и полно­размерного внедорож­ника H9.

По данным Авто.ру, из 260 зарегистрированных в России Haval F7 219 штук были поставлены на учёт в июле — это третье место среди китайских SUV. Лидер сегмента — Geely Atlas (653 штуки). На втором месте — Haval H6 (515 машин). Всего за месяц в России зарегистри­ровано 2,5 тысячи кроссоверов китайских произво­дителей. С января по июль — 13,8 тысячи штук.