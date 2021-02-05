Короли оврагов: Land Rover Defender против Jeep Wrangler и Toyota Land Cruiser Prado

Три машины вздымают в небо облака снежной пыли, прыгают на кочках, ревут моторами и иногда чуть ли не по капот ныряют в глубокие снежные канавы. Кажется, что в крутом овраге ближнего Подмосковья для них не найти преград: рельеф любой крутизны берётся даже без разгона, а там, где глубина снега превышает размер клиренса, дорога просто пробивается железным листом защиты картера. Мощные двигатели, могучие понижающие передачи, крепкие рамы и мосты… Стоп! Рамы и мосты? А вот и нет — ни то, ни другое уже давно не является обязательной частью настоящего внедорожника!

Живя в большом городе, можно искренне полагать, что во внедорож­никах не осталось смысла. Но есть как минимум несколько причин, почему такие машины всё ещё суще­ствуют. Во-первых, это целая армия охотников, рыболовов и других любителей дикого отдыха, которым важно уехать как можно дальше от цивилизации. Во-вторых, в мире осталось немало заповедных мест, к которым не проклады­вают дороги, а в огромной России миллионы людей и вовсе живут там, где дорог нет даже на картах. Непроходимым может оказаться даже подъезд к недавно купленной даче в Подмосковье!

Наконец, внедорожник — это способ получить один из нескольких видов особого удоволь­ствия: от безобидного городского пижонства до возмож­ности испытать себя и технику в действительно экстремальных условиях.