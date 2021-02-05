Короли оврагов: Land Rover Defender против Jeep Wrangler и Toyota Land Cruiser Prado
Иван Ананьев
Три машины вздымают в небо облака снежной пыли, прыгают на кочках, ревут моторами и иногда чуть ли не по капот ныряют в глубокие снежные канавы. Кажется, что в крутом овраге ближнего Подмосковья для них не найти преград: рельеф любой крутизны берётся даже без разгона, а там, где глубина снега превышает размер клиренса, дорога просто пробивается железным листом защиты картера. Мощные двигатели, могучие понижающие передачи, крепкие рамы и мосты… Стоп! Рамы и мосты? А вот и нет — ни то, ни другое уже давно не является обязательной частью настоящего внедорожника!
Живя в большом городе, можно искренне полагать, что во внедорожниках не осталось смысла. Но есть как минимум несколько причин, почему такие машины всё ещё существуют. Во-первых, это целая армия охотников, рыболовов и других любителей дикого отдыха, которым важно уехать как можно дальше от цивилизации. Во-вторых, в мире осталось немало заповедных мест, к которым не прокладывают дороги, а в огромной России миллионы людей и вовсе живут там, где дорог нет даже на картах. Непроходимым может оказаться даже подъезд к недавно купленной даче в Подмосковье!
Наконец, внедорожник — это способ получить один из нескольких видов особого удовольствия: от безобидного городского пижонства до возможности испытать себя и технику в действительно экстремальных условиях.
Классическая конструкция внедорожника любителями таких автомобилей ценится особо. У настоящего проходимца должны быть крепкий кузов (лучше всего, с рамой), тяговитые агрегаты, понижающая передача и набор прочего железа, способного по максимуму использовать существующие законы физики. Пример такой классики — Jeep Wrangler, который даже в 2021 году обладает абсолютно узнаваемой внешностью и имеет примерно ту же конструкцию, что и 30 лет назад: жёсткая рама, выносливые мосты, большие колёса под отдельными крыльями, капот с внешними замками… У дверей и ветрового стекла, как и раньше, петли тоже находятся снаружи. Случись нужда, двери можно снять, а стекло — откинуть на капот. Крыша тоже съёмная, а под ней — хребет из толстых дуг безопасности. При должном усердии пары человек Wrangler легко превращается в пляжный багги! Неплохой конструктор стоимостью чуть больше 4 миллионов рублей?
Полный привод и понижайка с межосевой блокировкой тут стоят по умолчанию, но остальной набор зависит от комплектации. В двух базовых Wrangler оснащён не лучше российской «Нивы», хотя, в отличие от неё, может постоянно ездить на заднем или полном приводе, а за доплату такую машину оборудуют задним самоблоком. А вот ультимативный (и более дорогой) Wrangler Rubicon, помимо более могучей понижайки, будет иметь уже механические блокировки (центральную, заднюю и даже переднюю), а также отключаемый передний стабилизатор — набор, которым можно покорять отвесные стены. Электронные помощники? Бросьте! ESP, конечно, умеет имитировать блокировки тормозами, но при включении пониженного ряда она отрубается, чтобы не мешать механизмам. В красивой мужской коробке, от вида которой в восторг приходят все мальчики возрастом от четырёх до восьмидесяти лет, такой подход кажется абсолютно оправданным.
А ведь прежде точно таким же был и Land Rover Defender! Но бесконечно выпускать культовую железную коробку не смогли даже ценящие свои традиции англичане, поэтому принципиально новый «Дэф» на модернизированном шасси пятого Discovery мы впервые увидели в конце 2019 года, на последнем европейском автосалоне доковидной эпохи. Увидели и взгрустнули: очень стильная, но немного игрушечная внешность, отсутствие рамы, независимая подвеска всех колёс, электронное управление трансмиссией… И цена — от четырёх миллионов рублей до семи, и это без учёта допоборудования.
В общем, при виде современного «Дэфа» у былого фаната модели вполне может навернуться скупая мужская слеза...
Вопросов к дизайну — ноль. Выглядит очень стильно. Но матовый кузов с нескользящими накладками, как и опциональная лесенка вместе с висящим на боку ящичком профессионалам кажутся ненужной бижутерией. Это всё ещё внедорожник или просто стилизованный кроссовер?
Факты в пользу внедорожника: у нового LR Defender самый жёсткий кузов среди всех моделей Land Rover; трансмиссия — с понижайкой и блокировкой центра, а за доплату в машину поставят заднюю блокировку. Плюс пневмоподвеска, которая в предельных режимах способна приподнять машину на 30 с лишним сантиметров над дорогой! Неплохо?
Но всё это хозяйство управляется умной электроникой, а не водителем, которой может лишь выбирать высоту дорожного просвета и алгоритм работы управляющей электроники. Способ взять всё в свои руки тоже вроде бы есть, но делать это придётся с помощью команд всё той же электронике через красивый сенсорный экран. И для легендарного «Дэфа» это принципиально новый подход: вместо архаичной железяки Defender теперь представляет собой высокотехнологичную конструкцию с кучей компьютеров, к которой многие фанаты модели отнеслись довольно скептически.
На фоне Дефендера Toyota Land Cruiser Prado прост как комод из Икеи. В красавцы не набивается, ностальгию не вызывает, зато подкупает нарочитой грубостью угловатых форм и высоченной посадкой. Эта машина выглядит пришельцем из девяностых — по любви такую точно не покупают, но функция здесь первична. Неразрезной задний мост, понижайка и две блокировки, а в старших комплектациях добавляются гидроподвеска и умная электроника — аналог лэндроверской системы Terrain Response под названием Multi-Terrain Select. У неё есть набор режимов для разных типов покрытия, но блокировки и режимы электроники контролирует сам водитель. Наконец, это Toyota, которую (гипотетически) можно купить дешевле трёх миллионов рублей.
Однако хорошо оснащённый Prado обойдётся уже в четыре-пять миллионов, и даже за эти деньги в нём не стоит ждать отделки в стиле лакшери: в старших комплектациях с кожей и пластиковым деревом салон Prado всё равно будет вырублен топором и щедро усеян пластиковыми кнопками. Девяностые отсюда не ушли даже после недавнего обновления, но и раздражающих моментов здесь в целом немного. А многие мелочи, наоборот, продуманы. Взять хотя бы «амортизатор» багажной двери, который можно одним движением зафиксировать, чтобы «калитку» не захлопнуло ветром.
Посадка ожидаемо высока, кресла-диваны просторны, а места много — примерно таким и должен быть автомобиль, в котором придётся ехать не по дороге, а над ней. И сзади — поляна: дотянуться коленями до переднего кресла, головой до потолка или плечом до соседа будет непросто. Запрыгнуть внутрь не проблема — главное, не бояться наступить на внешний порог и вовремя схватиться за одну из грубых, но очень уместных здесь рукояток на стойках кузова.
У Дефендера рукоятки есть только на центральных стойках, а водителю и переднему пассажиру придётся хвататься за… выступы передней панели, которые сделаны специально для этого. Оригинально и очень напоминает концепцию классического интерьера, хотя выполнено, конечно, на совершенно другом уровне стилистики и отделки. Внутри Defender выглядит одновременно просто и дорого: тут нет почти ничего, кроме дисплеев приборов и медиасистемы, а панель-полка обита немарким пластиком — и не найдётся ни одного повода назвать эти материалы дешёвыми. Грубоватыми — да, но таково требование жанра: ковры под ногами должны легко мыться, пластик обивок — не бояться случайных контактов с грубой подошвой, а грязный трос, лопата и сапоги из болота могут спокойно валяться в центре багажника. Который специально для этого обит рифлёным материалом заодно с тыльной поверхностью заднего дивана.
По пространству для пассажиров «Дэф» немного уступает Prado, но места здесь всё равно много. Водитель, в отличие от классической машины, уже не сидит, прижавшись к двери, кресла имеют намёк на рельеф, а посадка характерна скорее для кроссовера, а не внедорожника. Но ощущение некоторой зажатости остаётся — и всё потому, что в нашей комплектации между креслами был установлен здоровенный бокс-органайзер. Это опция взамен шикарного прохода на задний ряд или… ещё одного полноценного кресла. Да, нынешний Defender может быть шестиместным!
А вот Jeep Wrangler с трудом вмещает даже пятерых. Нет, спереди с пространством всё нормально, а кресла кажутся вполне привычными, если свыкнуться с излишней жёсткостью набивки. Но сзади уже тесновато, да и среднее место выглядит неприветливым. Более того: дверной проём сзади узок, а в салон приходится буквально запрыгивать — подножки тут нет. При этом Wrangler с порога разочаровывает совершенно пластиковым интерьером, но тут же покоряет стилистикой и обилием мелких деталей — от традиционных пасхалочек с изображением Jeep Willys до симпатичных тумблеров блокировок и ухватистых селекторов коробки и раздатки. Красивые дисплеи мультимедийки и приборов в ретроинтерьер вписаны хорошо — стиль они не рушат, но и о существовании интернета забыть не дают.
Изнутри архаичный Wranger не воспринимается старым грузовиком, имеет нормальную посадку и приличную обзорность. И маневрировать на нём в тесных дворах не труднее, чем на каком-нибудь короткобазном легковом фургоне: руль не тяжёл, габариты кузова видны идеально, есть парктроник и камера. С места внедорожник снимается тоже легко, хотя педаль газа и кажется сильно задемпфированной.
И это неспроста — характер у бензинового турбомотора своеобразный. Спокойный в ползущих режимах, он резко взрывается тягой, стоит продавить педаль на две трети хода, легко подхватывает рамную конструкцию и несёт её вперёд с остервенением голодного хищника. Удивительно и то, что автомобиль на мостах и с аэродинамикой кирпича едет совсем не как неуправляемый снаряд. На скоростях до
А вот с шумами проблема: голосят огромные колёса, трясутся и бухают мосты, ветер облизывает все уголки квадратного кузова, а съёмная крыша вообще кажется формальностью. Шумит даже печка! Зато за рулём испытываешь непередаваемые ощущения: это настоящий механизм, почти не прикрытый от водителя сервоприводами и вежливой электроникой.
Комфорт тут вообще условный, потому что подвеска не слишком старательно фильтрует неровности и «козлит» на кочках, зато пробить это шасси невозможно, кажется, даже каменным валуном. В общем, для фановых покатушек всё в кайф, но на другой край света ехать не хочется — устанешь от шума и вибраций.
Toyota Prado — словно комната психологической разгрузки после стрессового дня. Просторный, вальяжный и довольно ленивый, но на фоне Джипа — очень комфортный автомобиль. Мягкий и податливый Prado вообще не замечает мелких неровностей, нежно качает на кочках покрупнее и способен ходом пролететь даже открытый дорожный люк, не побеспокоив пассажиров. В тесных дворах большой и валкий Prado кажется несколько неуместным и требует расчётливой езды, но на просторе ему хорошо.
Правда, даже с модернизированным дизелем мощностью 200 л.с. Prado весьма флегматичен, хотя этому мотору не откажешь в эластичности, а шестиступенчатому «автомату» — в расторопности. К тому же новый дизель работает мягче и тише предшественника. На ходу превалирует аэродинамический шум, да ещё и шины негромко бубнят где-то внизу, но на этом всё. Даже на сильно разбитой дороге работа подвески ничуть не напрягает пассажиров. А вот водителю может быть некомфортно: неинформативный руль с запаздыванием реагирует на команды, а в повороты Prado заходит неспешно и с заметными кренами.
Кажется, что большой и тяжёлый Land Rover в теории мог бы ехать хуже конкурентов, но современная инженерия творит чудеса!
Независимые подвески кардинально меняют ощущения от внедорожника: он настолько понятен и лёгок в управлении, что управляется как обычный легковой кроссовер. Нам достался автомобиль из первых партий с двухлитровым дизелем мощностью 240 л.с., и даже он быстро реагирует на акселератор и уверенно разгоняет машину на любой скорости. Сейчас место версии D240 заняла модификация D250 с новым трёхлитровым дизелем мощностью 250 сил, и он должен быть ещё эластичнее, но и прежний хорош во всех режимах. Разве что немного гудит на холостых, и это слегка диссонирует с очень приличной шумоизоляцией в целом. В остальном заметен только шелест ветра на скорости, но угловатому кузову это простительно.
Водитель нового LR Defender сможет даже порассуждать об удовольствии на асфальте: скромные крены и адекватные реакции на руль позволяют ехать быстро и даже азартно. Не в последнюю очередь благодаря умной пневмоподвеске, которая чуть жестковато отрабатывает мелкие стыки, но оказывается очень энергоёмкой и комфортной на неровностях любого другого калибра. По колеям лесовозов Defender может идти ходом и почти без раскачки, и лишь за алюминиевые рычаги подвески в таких условиях становится немного боязно.
Впрочем, в сложной ситуации всегда можно приподнять кузов на 286 мм на дорогой, а если Defender коснётся днищем грунта, то сам увеличит клиренс вплоть до рекордных среди серийных машин 327 миллиметров! Снаружи кажется, что колёса уже ничем не соединены с кузовом, но водитель по-прежнему воспринимает машину цельной и очень послушной, а удары от подвески, выбравшей весь ход на отбой, если и проникают в салон, то в довольно мягком виде.
Второй секрет проходимости Дефендера — умная электроника Terrain Response, которая сама управляет степенью блокировки межосевого и заднего дифференциалов в зависимости от выбранного алгоритма и дорожной ситуации. Если в ходе покатушек вывести на экран картинку внедорожного режима, то можно в реальном времени смотреть, что происходит с колёсами, стойками подвески и дифференциалами. В движении Terrain Response постоянно играет степенью блокировки, отправляя оптимальное количество тяги на каждое из колёс, а водителю остаётся лишь крутить руль и управлять тягой.
Лучшей программой для снежной целины оказалась грязевая, но для беспроблемных покатушек по полю требовалось принудительно отключить систему стабилизации — иначе Defender время от времени оставался без тяги и опасно сбавлял ход в глубоких сугробах. С выключенной ESP внедорожник уверенно колесит по полям даже на верхнем ряду трансмиссии. Понижающий ряд можно активировать отдельной кнопкой, но делать это имеет смысл только на местности со сложным рельефом. Во всех остальных случаях 240-сильный дизель прекрасно справляется и так.
Но осознание того факта, что владельцу Дефендера придётся жить в новой цифровой вселенной, пока несколько непривычно. И если у Discovery шайба Terrain Response всегда под рукой, то у Дефендера нет и этого — менять режимы приходится либо через экран медиасистемы, либо посредством левой крутилки климат-контроля, которая берёт на себя функции трансмиссионной шайбы, если нажать соответствующую кнопку. Но зачем такие сложности? Ведь если захочется самому жёстко заблокировать дифференциалы, то придётся лезть в меню и настраивать собственный «кастомный» режим.
И что делать, если всё это электронное чудо заглючит? Владельцы Discovery уже знакомы с зависающими блокировками и перекошенными стойками подвески… Впрочем, если забыть про боязнь электроники, то вывод окажется неожиданно простым: компьютеры побеждают. Хотя бы потому, что человек физически не способен столь тонко контролировать распределение тяги и выбирать тактику движения в зависимости от меняющегося покрытия. И Defender со своей высоченной подвеской и хорошо настроенной электроникой является, пожалуй, самым проходимым среди серийных внедорожников. При этом не требуя от водителя ни специального опыта, ни особого профессионализма...
Jeep Wrangler тоже не чурается помощи электроники, но работой дифференциалов она не ведает, а умеет лишь подтормаживать буксующие колёса. И в некоторых случаях делает это действительно здорово, но чистому «железу» бездорожье всё равно даётся лучше. Вместо того, чтобы утюжить снег с включённой электроникой, можно одним нажатием кнопки отключить ESP, а другим заблокировать центральный дифференциал. Мало? Тогда блокируем задний дифференциал и делаем всё плавнее, чтобы сохранить приемлемую управляемость. Ну а если заблокировать ещё и передний, то Wrangler почти полностью перестанет реагировать на руль и будет с грацией танка ползти поперёк колеи — до тех пор, пока не сядет на днище. Поэтому гиблые места лучше штурмовать ходом — Jeep, как никто другой, умеет с разгона пробивать себе путь там, куда машины попроще даже не сунутся.
Американцы сделали ставку на крепкое железо и внушительный клиренс в 246 миллиметров. Это много, а с учётом впечатляющей артикуляции подвески проехать на Рэнге можно, кажется, вообще везде. У версии Rubicon с отключаемым передним стабилизатором подвеска становится почти гуттаперчевой, но пригодится это лишь при штурме скалистых троп. На зимнем бездорожье у машины со свободным стабилизатором пропадает чёткость реакций, а вместе с ней — и уверенность водителя. Так что идеальный набор для снежных покатушек — заблокированный центральный и задний дифференциалы, и без понижайки. Она пригодится двухлитровому мотору там, где требуется езда внатяг, но на заснеженном поле от неё никакой пользы.
Зато по внешним спецэффектам Wrangler даст фору всем. Он красив не только в статике, но и в динамике — с перекошенными мостами и большими колёсами, из-под которых летят комья снега и грязи. Да, эта машина не из серии «нажал кнопку и поехал» — водитель должен понимать, что и как ему надо делать. Зато и эмоций через край. Может, именно ради этого люди покупают внедорожники и едут в поля, бороться с машинами и бездорожьем?
Впрочем, Toyota Prado не заставляет бороться с машиной на бездорожье и не радует водителя ни визуальными эмоциями, ни графическими спецэффектами. Хотя электроники здесь тоже хватает. Как и у Дефендера, у Прадо есть возможность заглянуть под передние колёса с помощью камеры, хотя выглядит это не так красиво и информативно. Грамотно распределять тягу между колёсами помогает система Multi-Terrain Select, а для езды по сложному рельефу пригодится функция Crawl Control — внедорожный круиз-контроль, который позволяет выставить скорость с точностью до километра и вообще не трогать правую педаль, сосредоточившись на рулении. Такое пригодится и при езде в скользкой колее, когда максимально важна равномерность движения, и на скользком подъёме или спуске.
Управление железом в Прадо не спрятано за пунктами меню и доступно в любой момент: рукоятки и кнопки, имеющие отношение к бездорожью, собраны в едином блоке на передней консоли. Блокировки включаются клавишами, понижайка — поворотным тумблером, а помогающая электроника — вращающейся шайбой. Причём блокировки активируются вне зависимости от выбранного ряда раздатки, а на пониженной передаче можно спокойно кататься и без блокировок — например, если нужно штурмовать очень крутой склон с твёрдой поверхностью.
В принципе, можно вообще ничего не включать и не блокировать: межосевой дифференциал типа Торсен в снежной каше и сам эффективно распределяет тягу. Зато с понижайкой и блокировками Prado кажется почти бронебойным. Даёшь газу — и спокойно ползёшь в заданном рулём направлении. До тех пор, пока машина не сядет на брюхо — дорожный просвет тут скромнее, чем у конкурентов.
С другой стороны, грубый и немного кондовый Prado кажется настолько крепким, что может идти напролом, не притормаживая. Поэтому в лесном овраге мы подсознательно пускали первым именно его.
В общем, способностей у всех трёх машин много, но отдать за любую из них придётся не меньше четырёх миллионов рублей!
Попробовать сэкономить можно только на Toyota Land Cruiser Prado, официальные цены на который начинаются от
Ради блокировки заднего дифференциала придётся выбрать следующую версию «Элеганс» за
Jeep Wrangler бывает трёх- и пятидверным, причём последний носит приставку Unlimited и стоит на 330–350 тысяч дороже. За начальную пятидверку в версии Sport попросят минимум 4 340 000 рублей, в которые входят
Но совсем бескомпромиссным Wrangler становится только в исполнении Rubicon с трансмиссией Rock Trac, могучей понижайкой, силовыми порогами, механическими блокировками передней и задней осей и отключаемым передним стабилизатором. Такая машина стоит
Land Rover Defender тоже может быть трёх- и пятидверным — второй хоть и дороже, но предлагается сразу в восьми комплектациях против четырёх. И если трёхдверки в начальных комплектациях могут быть с обычной пружинной подвеской, то Defender 110 во всех исполнениях оснащается пневматической. База для пятидверки — это 200-сильный дизельный автомобиль стоимостью
Кожа и электроприводы кресел вместе с дисплеем вместо приборов появляются в исполнении S (от
Но чтобы ответить на вопрос, какой же из этих внедорожников самый-самый, одного поля будет мало. С другой стороны, выбирать между конкретно этими моделями покупатели, скорее всего, и не будут.
Стильный от кончика бампера до последней дверной петли Jeep Wrangler способен подарить владельцу больше всего фана просто фактом своего существования. И это, возможно, лучший вариант второй машины для периодических вылазок в очень дикие места. А ещё он послужит отличной заготовкой для постройки чего-то совсем зубодробительно крутого.
Отправить на автотриал дорогой и невероятно ностальгический Land Rover Defender рука, пожалуй, не поднимется, зато именно на нём получится очень комфортно уехать как можно дальше от дома и уже там зарубиться на сложном бездорожье. А потом облить машину из шланга, вернуться в большой город и следующим утром отправиться в офис.
А продаваться лучше всех будет, конечно, Toyota Prado. Хотя бы потому, что это самый доступный и проверенный способ получить настоящий внедорожник, который при этом не напрягает главенством электроники и спокойно едет ровно туда, куда его направляет водитель. А что до кондовости конструкции… Там, где действительно нужен внедорожник, она не вызывает никаких вопросов.
Итак, кто же тут самый настоящий внедорожник?
Land Rover Defender
- — Удачный ретростиль
- — Просторный салон-трансформер
- — Универсальная пневмоподвеска
- — Высокая цена
- — Сложная конструкция
- — Изобилие электроники
Комплектация110 3.0d AT (249 л.с.) 4WD
Двигатель3.0 / 249 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива9.5
Разгон до 100 км/ч8.3
Цена, ₽5 297 000
Jeep Wrangler
- — Стильная внешность
- — Крепкая классическая конструкция
- — Ходы подвески
- — Отсутствие шумоизоляции
- — Тесный второй ряд
- — Управляемость на асфальте
Комплектация2.0 AT (272 л.с.) 4WD
Двигатель2.0 / 272 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива11.3
Разгон до 100 км/ч7.2
Цена, ₽5 190 000
Toyota Land Cruiser Prado
- — Простота конструкции
- — Энергоёмкость шасси
- — Хорошая шумоизоляция
- — Стилистика девяностых
- — Устаревшая электроника
- — Невыдающаяся динамика
Комплектация2.8d AT (200 л.с.) 4WD
Двигатель2.8 / 200 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива8.9
Разгон до 100 км/ч9.9
Цена, ₽4 357 000