Ателье Osprey зарядило мощным двигателем от Корветта классический Defender

При модернизации замене подверглись все наружные панели внедорож­ника, включая двери. Раму и кузов тщательно защитили от коррозии и пере­красили в оттенок Kenswick Green.

В Osprey поставили полностью новые магистрали тормозной и топливной систем, а также системы охлаж­дения. Появились усиленные мосты и приводы, пружины Terra Firma, более эффективные дисковые тормоза на всех четырёх колёсах.

Двигатель GM V8 (LS3) объёмом 6,2 литра выдаёт 441 л.с. и 569 Нм крутящего момента. С ним работает 6-ступен ­чатый «автомат» 6L80E.

Интерьер облагорожен светло-бежевой кожей с квадратной прострочкой. Ей отделаны все сиденья, включая установ­ленные вдоль бортов багажника лавочки (этот Дефендер девяти­местный). Потолок обтянут алькантарой, на тоннеле пола появилась кастомная накладка с кнопочным управ­лением коробкой передач. Внутренние дверные ручки изготовлены из алюминия.

Ателье Osprey Custom Cars специали­зируется на тюнинге модели Дефендер. С 2013 года главной фишкой компании является установка в британские внедорож­ники могучего американского мотора 6.2 V8.