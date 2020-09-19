Ателье Osprey зарядило мощным двигателем от Корветта классический Defender
Кирилл Малышев
Британская фирма Osprey Custom Cars анонсировала свой новый проект доработки классического внедорожника Land Rover Defender 1985 года, пишет Carscoops. На автомобиль установили мощный мотор 6.2 V8 от спорткара Chevrolet Corvette (С6).
При модернизации замене подверглись все наружные панели внедорожника, включая двери. Раму и кузов тщательно защитили от коррозии и перекрасили в оттенок Kenswick Green.
В Osprey поставили полностью новые магистрали тормозной и топливной систем, а также системы охлаждения. Появились усиленные мосты и приводы, пружины Terra Firma, более эффективные дисковые тормоза на всех четырёх колёсах.
Двигатель GM V8 (LS3) объёмом 6,2 литра выдаёт 441 л.с. и 569 Нм крутящего момента. С ним работает
6-ступенчатый «автомат» 6L80E.
Интерьер облагорожен светло-бежевой кожей с квадратной прострочкой. Ей отделаны все сиденья, включая установленные вдоль бортов багажника лавочки (этот Дефендер девятиместный). Потолок обтянут алькантарой, на тоннеле пола появилась кастомная накладка с кнопочным управлением коробкой передач. Внутренние дверные ручки изготовлены из алюминия.
Ателье Osprey Custom Cars специализируется на тюнинге модели Дефендер. С 2013 года главной фишкой компании является установка в британские внедорожники могучего американского мотора 6.2 V8.
Ранее на портале Bring a Trailer появился армейский Defender, доработанный в стиле машины из фильма о Джеймсе Бонде «Спектр». Просят за него 4,5 миллиона рублей. Двигатель в нём тоже V8, но более скромного объёма — 3,5 литра.