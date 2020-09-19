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Ателье Osprey зарядило мощным двигателем от Корветта классический Defender

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Кирилл Малышев

Британская фирма Osprey Custom Cars анонсировала свой новый проект доработки классиче­ского внедорожника Land Rover Defender 1985 года, пишет Carscoops. На авто­мобиль устано­вили мощный мотор 6.2 V8 от спорткара Chevrolet Corvette (С6).

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  • При модернизации замене подверглись все наружные панели внедорож­ника, включая двери. Раму и кузов тщательно защитили от коррозии и пере­красили в оттенок Kenswick Green.

  • В Osprey поставили полностью новые магистрали тормозной и топливной систем, а также системы охлаж­дения. Появились усиленные мосты и приводы, пружины Terra Firma, более эффективные дисковые тормоза на всех четырёх колёсах.

  • Двигатель GM V8 (LS3) объёмом 6,2 литра выдаёт 441 л.с. и 569 Нм крутящего момента. С ним работает 6-ступен­чатый «автомат» 6L80E.

  • Интерьер облагорожен светло-бежевой кожей с квадратной прострочкой. Ей отделаны все сиденья, включая установ­ленные вдоль бортов багажника лавочки (этот Дефендер девяти­местный). Потолок обтянут алькантарой, на тоннеле пола появилась кастомная накладка с кнопочным управ­лением коробкой передач. Внутренние дверные ручки изготовлены из алюминия.

  • Ателье Osprey Custom Cars специали­зируется на тюнинге модели Дефендер. С 2013 года главной фишкой компании является установка в британские внедорож­ники могучего американского мотора 6.2 V8.

  • Ранее на портале Bring a Trailer появился армейский Defender, дора­ботанный в стиле машины из фильма о Джеймсе Бонде «Спектр». Просят за него 4,5 миллиона рублей. Двигатель в нём тоже V8, но более скромного объёма — 3,5 литра.

Не крутовата начинка для Дефендера?

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