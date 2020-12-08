Уникальный раллийный внедорожник из «Форсажа» и «Трансформеров» пустят с молотка

На аукцион выставили письменный стол, сделанный из нового Land Rover Defender

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Борис Закиров

На аукционе Bonhams в Велико­британии выставили необычный лот — един­ственный в своём роде письменный стол, выпол­ненный в стиле передней части нового внедорож­ника Land Rover Defender. Устроители торгов рассчиты­вают выручить за изделие ручной работы от 5,5 до 11 тысяч евро (от 489 до 978 тысяч рублей).

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  • Для изготовления стола привлекли команду, которая разрабаты­вала Defender. Стол состоит из переднего бампера, передних крыльев, передней и задней оптики, радиаторной решётки и элемента капота. Все кузовные детали окрашены в фирменный цвет Pangea Green.

  • В капот также встроили столеш­ницу из натураль­ного дерева. В отдельном отсеке уместили разъёмы питания европей­ского стандарта и порт USB.

  • Другие интересные детали — полностью функци­ональ­ная оптика и встроенные в колёсные арки лампы, проеци­рующие на пол изобра­жение внедорожника с эмблемой. У настоящего Defender такие лампы освещают простран­ство перед входом в машину. Включить фары и фонари можно, нажав на кнопку Start/Stop в углу стола.

  • К столу также прилагается офисное кресло, сделанное из сиденья Дефендера. Оно отделано кожей и оснащено кнопками регулировки.

  • Виртуальные торги за стол закончатся в пятницу, 11 декабря. После этого самая высокая ставка «заморо­зится» и торги продол­жатся вживую на аукционе в городе Байсестер.

  • Новое поколение Land Rover Defender представили в сентябре 2019 года. Он получил алюмини­евый монокок вместо рамы, незави­симую подвеску и два варианта кузова: трёх­дверный 90 и пятидверный 110. Колёса новинки способны выдер­живать до 7 тонн нагрузки, а сам внедорожник может преодолевать 45-градус­ные уклоны. В России Дефендер стоит минимум 4,6 миллиона рублей.

Купили бы себе такой стол?

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