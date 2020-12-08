На аукцион выставили письменный стол, сделанный из нового Land Rover Defender
Борис Закиров
На аукционе Bonhams в Великобритании выставили необычный лот — единственный в своём роде письменный стол, выполненный в стиле передней части нового внедорожника Land Rover Defender. Устроители торгов рассчитывают выручить за изделие ручной работы от 5,5 до 11 тысяч евро (от 489 до 978 тысяч рублей).
Для изготовления стола привлекли команду, которая разрабатывала Defender. Стол состоит из переднего бампера, передних крыльев, передней и задней оптики, радиаторной решётки и элемента капота. Все кузовные детали окрашены в фирменный цвет Pangea Green.
В капот также встроили столешницу из натурального дерева. В отдельном отсеке уместили разъёмы питания европейского стандарта и порт USB.
Другие интересные детали — полностью функциональная оптика и встроенные в колёсные арки лампы, проецирующие на пол изображение внедорожника с эмблемой. У настоящего Defender такие лампы освещают пространство перед входом в машину. Включить фары и фонари можно, нажав на кнопку Start/Stop в углу стола.
К столу также прилагается офисное кресло, сделанное из сиденья Дефендера. Оно отделано кожей и оснащено кнопками регулировки.
Виртуальные торги за стол закончатся в пятницу, 11 декабря. После этого самая высокая ставка «заморозится» и торги продолжатся вживую на аукционе в городе Байсестер.
Новое поколение Land Rover Defender представили в сентябре 2019 года. Он получил алюминиевый монокок вместо рамы, независимую подвеску и два варианта кузова: трёхдверный 90 и пятидверный 110. Колёса новинки способны выдерживать до 7 тонн нагрузки, а сам внедорожник может преодолевать 45-градусные уклоны. В России Дефендер стоит минимум 4,6 миллиона рублей.