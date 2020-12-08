На аукцион выставили письменный стол, сделанный из нового Land Rover Defender

Для изготовления стола привлекли команду, которая разрабаты­вала Defender. Стол состоит из переднего бампера, передних крыльев, передней и задней оптики, радиаторной решётки и элемента капота. Все кузовные детали окрашены в фирменный цвет Pangea Green.

В капот также встроили столеш­ницу из натураль­ного дерева. В отдельном отсеке уместили разъёмы питания европей­ского стандарта и порт USB.

Другие интересные детали — полностью функци­ональ­ная оптика и встроенные в колёсные арки лампы, проеци­рующие на пол изобра­жение внедорожника с эмблемой. У настоящего Defender такие лампы освещают простран­ство перед входом в машину. Включить фары и фонари можно, нажав на кнопку Start/Stop в углу стола.

К столу также прилагается офисное кресло, сделанное из сиденья Дефендера. Оно отделано кожей и оснащено кнопками регулировки.

Виртуальные торги за стол закончатся в пятницу, 11 декабря. После этого самая высокая ставка «заморо­зится» и торги продол­жатся вживую на аукционе в городе Байсестер.