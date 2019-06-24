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Внешность нового LR Defender раскрыли с помощью Lego

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Николай Андреев

В сети появилась фотография коробки нового набора Lego Technic, на которой изображён автомобиль, похожий на Land Rover Defender нового поколения. Снимки прототипов этой модели компания Land Rover публикует на протяжении года.

Lego-копия нового Land Rover Defender
Lego-копия нового Land Rover Defender
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Lego-копия нового Land Rover Defender

  • По данным сайта The Brothers Brick, в описании набора Lego заявлено, что это «точная копия легендарного внедорожника». Она оснащена лебёдкой, багажником на крыше, рулевым механизмом, тремя дифференциалами, а также независимыми подвесками спереди и сзади. Масштабная модель трёхдверного Defender состоит из 2573 деталей. Длина собранной машины составляет 42 сантиметра, ширина – 20 см, а высота – 22 см.

  • Настоящий Land Rover Defender построят на одной базе с Discovery последнего поколения. Новинка получит трёх- и пятидверные варианты алюминиевого кузова. Модель оснастят бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.

  • Официальная премьера нового Land Rover Defender состоится до конца 2019 года. Набор Lego оценён в Великобритании в 160 фунтов стерлингов (13 тысяч рублей).

Какой новый LR Defender купите себе?

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