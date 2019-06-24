Внешность нового LR Defender раскрыли с помощью Lego

По данным сайта The Brothers Brick, в описании набора Lego заявлено, что это «точная копия легендарного внедорожника». Она оснащена лебёдкой, багажником на крыше, рулевым механизмом, тремя дифференциалами, а также независимыми подвесками спереди и сзади. Масштабная модель трёхдверного Defender состоит из 2573 деталей. Длина собранной машины составляет 42 сантиметра, ширина – 20 см, а высота – 22 см.