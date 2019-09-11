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Новый Land Rover Defender можно купить в виде набора Lego

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Андрей Шульдешов

Представленный на автосалоне во Франкфурте Land Rover Defender нового поколения воплотили в виде конструк­тора Lego. Причём стать владельцем такого «Дефендера» можно заметно раньше, чем настоящей машины: конструктор поступит в продажу по всему миру уже первого октября.

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  • «Лего-дефендер» состоит из 2573 деталей и макси­мально приближен к реальному внедорожнику не только по дизайну, но и по функцио­нальности. У него открыва­ются капот и все двери, повора­чи­ваются передние колёса, под капотом установлен рядный шести­цилиндровый мотор с подвижными поршнями, а под решёткой радиатора спрятана работающая лебёдка. На двери багаж­ника висит запасное колесо, которое служит рукояткой нехитрого запорного меха­низма: чтобы открыть багажник, нужно слегка повернуть запаску.

  • В компании заявляют, что у этого Defender – самая сложная полно­приводная трансмиссия из всех, что когда-либо разраба­тывались для заводских моделей Lego. Здесь четырёх­ступенчатая секвентальная коробка передач, понижайка и постоянный полный привод с межосевым и меж­колёс­ными дифферен­циалами. Кроме того, модельке смастерили полностью незави­симую подвеску.

  • Специально для модели в Lego выпустили особые колёсные диски – такие же, как на настоящей машине. Реализованы и фирмен­ные «форточки» в основании крыши, наверху установ­лен экспеди­ционный багажник с кофрами, ещё один кофр – совсем как на настоящем новом Defender – висит на боковом стекле.

  • Defender из Lego уже появился на официальном сайте Land Rover. Купить его пока не получится: продажи начнутся первого октября. Однако цена уже известна – в Англии он обойдётся в 160 фунтов стерлингов (около 13 000 рублей).

The LEGO Technic DEFENDER - for kids big and small. Developed by LEGO in partnership with Land Rover this highly detailed set perfectly reflects the technical detail and silhouette of the new Defender. Visit: https://shop.landrover.com/

13 000 рублей – это дорого для такой игрушки?

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