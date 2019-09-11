Новый Land Rover Defender можно купить в виде набора Lego
Андрей Шульдешов
Представленный на автосалоне во Франкфурте Land Rover Defender нового поколения воплотили в виде конструктора Lego. Причём стать владельцем такого «Дефендера» можно заметно раньше, чем настоящей машины: конструктор поступит в продажу по всему миру уже первого октября.
«Лего-дефендер» состоит из 2573 деталей и максимально приближен к реальному внедорожнику не только по дизайну, но и по функциональности. У него открываются капот и все двери, поворачиваются передние колёса, под капотом установлен рядный шестицилиндровый мотор с подвижными поршнями, а под решёткой радиатора спрятана работающая лебёдка. На двери багажника висит запасное колесо, которое служит рукояткой нехитрого запорного механизма: чтобы открыть багажник, нужно слегка повернуть запаску.
В компании заявляют, что у этого Defender – самая сложная полноприводная трансмиссия из всех, что когда-либо разрабатывались для заводских моделей Lego. Здесь четырёхступенчатая секвентальная коробка передач, понижайка и постоянный полный привод с межосевым и межколёсными дифференциалами. Кроме того, модельке смастерили полностью независимую подвеску.
Специально для модели в Lego выпустили особые колёсные диски – такие же, как на настоящей машине. Реализованы и фирменные «форточки» в основании крыши, наверху установлен экспедиционный багажник с кофрами, ещё один кофр – совсем как на настоящем новом Defender – висит на боковом стекле.
Defender из Lego уже появился на официальном сайте Land Rover. Купить его пока не получится: продажи начнутся первого октября. Однако цена уже известна – в Англии он обойдётся в 160 фунтов стерлингов (около 13 000 рублей).