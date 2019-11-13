Посмотрите, как над Дефендером поиздевались на съёмках нового Бонда
Николай Андреев
Компания Land Rover подтвердила, что новый Defender принял участие в съёмках очередного,
Создатели фильма выбрали пятидверные Land Rover Defender 110 X, оснащённые
20-дюймовыми колёсными дисками и внедорожной резиной. Автомобили, участвующие в каскадёрских трюках, получили каркас безопасности и гоночные кресла. Партия подготовленных внедорожников стала первой, сошедшей с конвейера завода JLR в словацкой Нитре.
В модификации X на Defender устанавливается топовая 400-сильная гибридная установка, состоящая из трёхлитровой рядной бензиновой «турбошестёрки» и
48-вольтового стартер-генератора. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/чза 6,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 191 км/ч (208 км/чна 22-дюймовых колёсах).
Новая часть Бондианы выйдет в прокат весной 2020 года. В Land Rover заявили, что, помимо нового Дефендера, в фильме примет участие классическая версия модели, а также Range Rover Sport SVR и оригинальный Range Rover.