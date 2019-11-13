Посмотрите, как над Дефендером поиздевались на съёмках нового Бонда

Компания Land Rover подтвердила, что новый Defender принял участие в съёмках очередного, 25-го по счёту фильма о Джеймсе Бонде, который называется No Time to Die («Не время умирать»). Автопроизводитель также рассказал о машине из фильма с «российскими» номерами и показал видео, сделанное во время съёмок ленты.