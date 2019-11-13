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Посмотрите, как над Дефендером поиздевались на съёмках нового Бонда

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Николай Андреев

Компания Land Rover подтвердила, что новый Defender принял участие в съёмках очередного, 25-го по счёту фильма о Джеймсе Бонде, который называется No Time to Die («Не время умирать»). Автопроизводитель также рассказал о машине из фильма с «российскими» номерами и показал видео, сделанное во время съёмок ленты.

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  • Создатели фильма выбрали пятидверные Land Rover Defender 110 X, оснащённые 20-дюймо­выми колёсными дисками и внедорожной резиной. Автомобили, участвующие в каскадёрских трюках, получили каркас безопасности и гоночные кресла. Партия подготовленных внедорож­ников стала первой, сошедшей с конвейера завода JLR в словацкой Нитре.

  • В модификации X на Defender устанавливается топовая 400-сильная гибридная установка, состоящая из трёх­литровой рядной бензиновой «турбо­шестёрки» и 48-вольто­вого стартер-генератора. Такой внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 6,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 191 км/ч (208 км/ч на 22-дюймо­вых колёсах).

  • Новая часть Бондианы выйдет в прокат весной 2020 года. В Land Rover заявили, что, помимо нового Дефендера, в фильме примет участие классическая версия модели, а также Range Rover Sport SVR и оригинальный Range Rover.

Go behind the scenes as the new #LandRover #DEFENDER faces its toughest challenge yet, proving its unstoppable nature on the set of the 25th James Bond Film, NO TIME TO DIE. Explore the new Land Rover Defender: https://www.landrover.com/vehicles/defender/index.html

Новый LR Defender станет круче после участия в Бондиане?

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