Новый Land Rover Defender: Они всё продумали!

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Всё, что нужно знать про новый Land Rover Defender
Посмотрите, как целая толпа «Ситроенов» вылетает с трассы в одном и том же повороте
Мы ждали новое поколение легендарного британца так долго, что уже успели свыкнуться, что он отошёл от канонов: вместо рамы и мостов несущий кузов и независимые подвески, вместо суровой внешности модные и современные формы. Но первое живое знакомство с Дефом показало, что он полон сюрпризов: кажется, британцы вложили всю душу и все силы, чтобы продумать внедорожник до мельчайших деталей. Мы впечатлились, впечатлитесь и вы!