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Новый Land Rover Defender: Они всё продумали!

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Мы ждали новое поколение леген­дарного британца так долго, что уже успели свыкнуться, что он отошёл от канонов: вместо рамы и мостов несущий кузов и незави­симые подвески, вместо суровой внеш­ности модные и современ­ные формы. Но первое живое знаком­ство с Дефом показало, что он полон сюр­призов: кажется, британцы вложили всю душу и все силы, чтобы про­думать вне­дорожник до мельчайших деталей. Мы впечат­лились, впечатлитесь и вы!

— Вся информация о новом Defender https://autoru.me/J2hPm — Трушные Defender на Авто.ру https://autoru.me/J3uME Мы ждали новое поколение легендарного британца так долго, что уже успели свыкнуться с тем, что он отошёл от канонов: вместо рамы и мостов несущий кузов и независимые подвески, вместо суровой внешности модные и современные формы. Но первое живое знакомство с Дефом показало, что он полон сюрпризов: кажется, британцы вложили сюда всю душу и все силы, чтобы продумать внедорожник до мельчайших деталей. Мы впечатлились, впечатлитесь и вы! #франкфурт2019 #landrover #defender
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Испортили легендарный Defender или сделали лучше?

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