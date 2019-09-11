Новый Land Rover Defender: Они всё продумали!

Мы ждали новое поколение леген­дарного британца так долго, что уже успели свыкнуться, что он отошёл от канонов: вместо рамы и мостов несущий кузов и незави­симые подвески, вместо суровой внеш­ности модные и современ­ные формы. Но первое живое знаком­ство с Дефом показало, что он полон сюр­призов: кажется, британцы вложили всю душу и все силы, чтобы про­думать вне­дорожник до мельчайших деталей. Мы впечат­лились, впечатлитесь и вы!