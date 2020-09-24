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Внедорожник Land Rover Defender в России лишили одного из гибридов

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Дмитрий Елизаров

Моторная гамма внедорожника Land Rover Defender нового поколения в России, состоящая из трёх двигателей, включит в себя только один «умеренный гибрид». Российское подраз­деление Land Rover отказало шести­цилиндро­вому дизелю объёмом 3,0 литра в электрической составляющей.

  • Чем именно вызвано такое решение, не уточняется: официально сообщается лишь, что принято оно в процессе серти­фикации нового Дефендера для россий­ского рынка. Как именно отказ от 48-вольто­вого стартер-генератора для одного из моторов повлияет на стоимость внедорож­ников с такими двигателями, также неизвестно.

  • Ранее предполагалось, что с электрическими надстройками в нашу страну будут постав­ляться оба трёх­литровых шести­цилиндровых двигателя семейства Ingenium — дизельный на 249 л.с. и бензиновый мощностью 400 л.с.

  • Базовым двигателем для российского Дефендера останется четырёх­цилиндровый дизель объёмом 2,0 литра и мощностью 200­ л.с. Все три двигателя в нашей стране будут сопровож­даться восьми­ступенчатым «автоматом» и системой полного привода с двухступен­чатой раздаточной коробкой.

  • Приём заказов на новые Land Rover Defender в России уже открыт, пятидверные моди­фикации появятся у дилеров в течение осени, а трёхдверные — в начале 2021 года. Цена — от 4 060 000 рублей.

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