Внедорожник Land Rover Defender в России лишили одного из гибридов
Дмитрий Елизаров
Моторная гамма внедорожника Land Rover Defender нового поколения в России, состоящая из трёх двигателей, включит в себя только один «умеренный гибрид». Российское подразделение Land Rover отказало шестицилиндровому дизелю объёмом 3,0 литра в электрической составляющей.
Чем именно вызвано такое решение, не уточняется: официально сообщается лишь, что принято оно в процессе сертификации нового Дефендера для российского рынка. Как именно отказ от
48-вольтового стартер-генератора для одного из моторов повлияет на стоимость внедорожников с такими двигателями, также неизвестно.
Ранее предполагалось, что с электрическими надстройками в нашу страну будут поставляться оба трёхлитровых шестицилиндровых двигателя семейства Ingenium — дизельный на 249 л.с. и бензиновый мощностью 400 л.с.
Базовым двигателем для российского Дефендера останется четырёхцилиндровый дизель объёмом 2,0 литра и мощностью 200 л.с. Все три двигателя в нашей стране будут сопровождаться восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода с двухступенчатой раздаточной коробкой.
Приём заказов на новые Land Rover Defender в России уже открыт, пятидверные модификации появятся у дилеров в течение осени, а трёхдверные — в начале 2021 года. Цена — от
4 060 000рублей.