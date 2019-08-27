Новый LR Defender сфотографировали на «российских» номерах и без камуфляжа

В соцсетях появилась фотография Land Rover Defender нового поколения без камуфляжа. Внедорожник на номерах, похожих на российские, заметили на съёмках очередного, 25-го по счёту фильма о Джеймсе Бонде, который выйдет в следующем году и будет называться No Time to Die («Не время умирать»).