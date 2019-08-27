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Новый LR Defender сфотографировали на «российских» номерах и без камуфляжа

Новости

Николай Андреев

В соцсетях появилась фотография Land Rover Defender нового поколения без камуфляжа. Внедорожник на номерах, похожих на российские, заметили на съёмках очередного, 25-го по счёту фильма о Джеймсе Бонде, который выйдет в следующем году и будет называться No Time to Die («Не время умирать»).

  • По сравнению с предшественником, новый Defender получил более обтекаемый кузов и широкие колёсные арки, которые будут вмещать колёса диаметром до 22 дюймов.

  • Land Rover Defender нового поколения построят на алюминиевой платформе текущего Discovery. Внедорожник получит трёх- и пятидверные варианты кузова и независимую подвеску. Новинку оснастят бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками мощностью от 200 до 400 лошадиных сил.

  • Среди опций для Дефендера будут активная пневмоподвеска, матричные фары, 12-дюймовая цифровая приборка, аудиосистема Meridian с 14 динамиками и многое другое.

  • Официальная премьера Land Rover Defender нового поколения состоится до конца 2019 года, а в продажу внедорожник поступит в 2020 году.

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