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Всё, что нужно знать про новый Land Rover Defender

Разбор

Константин Новацкий

Настало его время! Land Rover явил миру принци­пиально новый Defender: сменщик рамного долго­жителя, продержав­шегося на конвейере 70 лет, получился без шуток выдающимся. И, кажется, все ждут буйной реакции от фанатов старого «Дефен­дера». Почему? Рассказываем, чем новый внедорожник отлича­ется от всего, что мы знали про Defender.

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Факт #1. Он больше не рамный. Но это было ожидаемо

Новый Defender сложно назвать прямым наслед­ником ориги­нального «Дефа». В первую очередь — конструк­тивно. Вместо архаичной и неубива­емой рамы-лестницы у новинки — лёгкий алюми­ниевый монокок D7x, свежую итерацию которого британцы величают «самой прочной из когда-либо созданных» ими. Смена идеологий налицо.

Жёсткость кузова на кручение взлетела до небес и состав­ляет 29 000 Нм/градус, что в три раза выше, чем у любого вне­дорожника с рамным кузовом. Или на 7000 Нм/градус жёстче старшего Land Rover Discovery c аналогичной архи­тектурой. Его крыша выдержи­вает 300 кило­граммов на багаж­нике в статике и почти 170 — в динамике. А если, например, дёргать новинку за буксиро­вочные крюки, конструк­ция выдержит 6,5 тонн рывковой нагрузки.

К кузову пристыкованы полностью независимые подвески — двух­рычажная спереди и много­рычажная Integral Link сзади!

Факт #2. Defender красив и теперь его жаль «убивать»

Силуэт новинки перестал быть тайной несколько месяцев назад, но то, каким именно полу­чился Defender, стало понятно лишь сейчас. В двух словах: гламура прибави­лось, а грубость и неотёсан­ность сократились до мелких дизайнер­ских вкрап­лений.

Слова директора по дизайну Джерри МакГоверна подтверж­дают общий посыл марки: «это — Defender новой эры. Образ был вдох­новлён прошлым, но не продиктован им. Вырази­тельный силуэт и оптимальные пропорции; этот авто­мобиль невероятно привлека­тельный».

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Припоминаете ли вы слово «привлека­тельный» в контексте внеш­ности старого «Дефа»? Нет! Зато новинка — самый настоящий дизайн-кар. Спасибо за два варианта кузова: «короткий» 90-й (он появится позже) и «длинный» 110-й, за любезно сохранён­ные окошки Alpine Light на крыше, за короткие свесы, отвесные стойки и вертикаль­ный задок, за квад­раты колёсных арок и навесную запаску на двери задка. А если такой красивый пластик и 22-дюймовые (в топе) колёса жалко, то всегда можно выбрать 18-дюймовые штампо­ванные диски с вне­дорожной резиной и особое поли­урета­новое покрытие Satin Protective Film, которое бережёт кузов от цара­пин. Если его нанести, кузов становится брутально-матовым. Если снять — не останется следов. Где-то сейчас заплакали детейлинг-центры.

Факт #3. В салоне полно сюрпризов

В зависимости от версии новый Defender берёт на борт пять, шесть или семь человек. Причём цифра «6» весьма инте­ресна. Дело в том, что «лишнего» пас­сажира можно усадить на откид­ном кресле переднего (!) ряда, между водителем и пассажиром — такая посадочная секция заме­няет тради­ционный подлокот­ник. У неё есть свой ремень безопас­ности, а в сложен­ном виде она превраща­ется… в подлокотник с подстакан­никами.

Объём багажника — 1075 литров или 2380, если сложить второй ряд.

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Тех, кто не готов тереться локтями, новинка встретит привыч­ными раздельными передними креслами, по-настоящему современ­ной архи­тектурой и классным дизайном с кучей цитат из других Land Rover.

Внутри хватает дизайнерских приёмов из прошлого и настоящего. Среди материалов отделки (помимо кожи и дерева) есть магний (из него сделана часть передней панели, которая заодно является и частью силовой структуры кузова — и у неё есть несколько вариантов отделки), про­резинен­ное покрытие багаж­ника и износо­стойкое волокно на сиденьях. А диджи­тали­зация и вовсе запредельна для Defender! Это первая модель с «шустрой» (ура!) мульти­медийной системой Pivi Pro с 10-дюймовым экраном, чьи отклик, простота и логика должны приятно удивить. Новый «Деф» всегда на связи с серверами, обновля­ется по воздуху (причём с помощью дико защищённого LTE-канала), у него могут быть цифровая приборка, проекци­онный дисплей и камеры обзора на 360 градусов.

Факт #4. Тем не менее Defender — всё ещё самый крутой внедорожник Land Rover

Если не заказывать лакированные бамперы, на новом Defender можно славно помесить грязь. Архи­тектура кузова с незави­симыми подвесками и пневмо­баллонами дала 291 милли­метр дорожного просвета (226 мм — на обычной пружинной подвеске) и лучшую в классе геометрию. Для «длинного» Defender 110 углы въезда, съезда и рампы составляют 38, 40 и 28 градусов соответ­ственно. Это больше, чем у Discovery, хотя колёсная база «Диско» короче на 99 мм. Приятный бонус — плоское днище, защищён­ное снизу куском алюминия.

Тут постоянный полный привод и раздатка с понижайкой и двумя блоки­ровками дифферен­циалов — центрального и заднего. Со слов инженеров Land Rover, шасси прошло 62 000 испыта­ний, чьи требования превышали те, что предъявляют к кроссоверам.

А ещё новинку называют «самым надёжным и проходимым Land Rover из когда-либо созданных». В доказа­тельство приводят пару фактов: колёса «Дефа» способны выдержать до 7 тонн нагрузки, артику­ляция подвесок состав­ляет 500 милли­метров, а крутизна бокового уклона, который можно штурмовать, доходит до 45 градусов!

Факт #5. У Defender хватает и силёнок, и ума

Выносливость новинки проще описать одной фразой: Defender способен букси­ровать до 3720 кг и форси­ровать 900-милли­метровый брод. Время заглянуть под капот, не так ли?

С начала продаж Defender будет доступен с двумя дизельными «четвёрками» Ingenium мощ­ностью 200 и 240 л.с. У младшей версии D200 разгон с места до 100 км/ч занимает 10,3 секунды, а старшая D240 чуть быстрее: 9,1 с.

Бензиновые агрегаты — это 300-сильная «турбо­четвёрка» (0–100 км/ч — за 8,1 с) и шести­цилиндровый рядный мотор в составе «мягкого» гибридного 400-сильного тандема P400 (0–100 км/ч — за 6,1 с) с электри­ческим нагнета­телем, стартер-генера­тором и отдельной бата­рейкой для рекупе­рации энергии.

Все моторы трудятся в паре со знакомым 8-ступен­чатым автоматом ZF, который дорабо­тали и усилили специально для Defender, а также с двух­ступенчатой «раздаткой».

При этом тормоза тут — «по проводам», а адаптив­ная пневмо­подвеска (опция!) до 500 раз в секунду мониторит положение кузова, при необходи­мости позволяя поднять его на 145 мм. Вне­дорож­ный комплекс Terrain Response стал более гибким и само­стоятель­ным, а управлять работой дифферен­циалов и трекшн-контроля можно через дисплей.

Факт #6. Defender можно очень круто доработать

Пока речь — про заводской стайлинг. Помимо комп­лектаций Standard, S, SE, HSE и X в распоря­жении клиента есть четыре пакета обору­дования. Первыми появятся наборы Urban и Explorer. И если первый — чисто город­ской вариант, с накладками на бамперы, подножками и топовыми 22-дюймовыми дисками, то Explorer готовит Defender к съезду с асфальта. Тут есть шноркель, экспеди­ционный багаж­ник на крышу с лестницей и дополни­тельным багаж­ником на борту, брызговики, защита бампера, расши­рители колёсных арок и даже пере­носная мини-мойка.

Два других пакета – Country и Adventure – появятся к середине 2020 года и включают такие опции: боковые кофры, компрес­сор для шин и пере­городку в багажник. Всё это — для путе­шествий разной степени авто­номности.

На самом деле новый Defender может быть почти любым — от рабочей лошадки с пружинной подвеской и простеньким кузовом/колёсами до роскош­ного город­ского жителя с лакиро­ван­ными бамперами и кожей в салоне — всё зависит только от потреб­ностей будущего клиента.

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Факт #7. Defender можно будет купить уже…

...в первой половине следующего года! Сначала появятся длинные версии с индексом 110, а попозже — и короткие, 90-е. Стоимость новинки в Велико­британии составит около 45 000 фунтов стерлингов (3,6 млн ₽) за базовую версию, а топовые при­близятся к отметке 80 000 фунтов (6,5 млн ₽). Однако — для понимания: «Деф» позициони­руется на ступеньку ниже Discovery, поэтому реальную цену можете прикинуть сами.

Ждать ли Defender в России? Конечно да! Правда, придётся немного потерпеть: российский офис обещает привезти новые внедорожники во второй половине года.

Ну, как вам новый Defender?

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