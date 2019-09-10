Всё, что нужно знать про новый Land Rover Defender

Силуэт новинки перестал быть тайной несколько месяцев назад, но то, каким именно полу­чился Defender, стало понятно лишь сейчас. В двух словах: гламура прибави­лось, а грубость и неотёсан­ность сократились до мелких дизайнер­ских вкрап­лений.

Слова директора по дизайну Джерри МакГоверна подтверж­дают общий посыл марки: «это — Defender новой эры. Образ был вдох­новлён прошлым, но не продиктован им. Вырази­тельный силуэт и оптимальные пропорции; этот авто­мобиль невероятно привлека­тельный».