Всё, что нужно знать про новый Land Rover Defender
Константин Новацкий
Настало его время! Land Rover явил миру принципиально новый Defender: сменщик рамного долгожителя, продержавшегося на конвейере 70 лет, получился без шуток выдающимся. И, кажется, все ждут буйной реакции от фанатов старого «Дефендера». Почему? Рассказываем, чем новый внедорожник отличается от всего, что мы знали про Defender.
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Факт #1. Он больше не рамный. Но это было ожидаемо
Новый Defender сложно назвать прямым наследником оригинального «Дефа». В первую очередь — конструктивно. Вместо архаичной и неубиваемой рамы-лестницы у новинки — лёгкий алюминиевый монокок D7x, свежую итерацию которого британцы величают «самой прочной из когда-либо созданных» ими. Смена идеологий налицо.
Жёсткость кузова на кручение взлетела до небес и составляет
К кузову пристыкованы полностью независимые подвески — двухрычажная спереди и многорычажная Integral Link сзади!
Факт #2. Defender красив и теперь его жаль «убивать»
Силуэт новинки перестал быть тайной несколько месяцев назад, но то, каким именно получился Defender, стало понятно лишь сейчас. В двух словах: гламура прибавилось, а грубость и неотёсанность сократились до мелких дизайнерских вкраплений.
Слова директора по дизайну Джерри МакГоверна подтверждают общий посыл марки: «это — Defender новой эры. Образ был вдохновлён прошлым, но не продиктован им. Выразительный силуэт и оптимальные пропорции; этот автомобиль невероятно привлекательный».
Припоминаете ли вы слово «привлекательный» в контексте внешности старого «Дефа»? Нет! Зато новинка — самый настоящий дизайн-кар. Спасибо за два варианта кузова: «короткий»
Факт #3. В салоне полно сюрпризов
В зависимости от версии новый Defender берёт на борт пять, шесть или семь человек. Причём цифра «6» весьма интересна. Дело в том, что «лишнего» пассажира можно усадить на откидном кресле переднего (!) ряда, между водителем и пассажиром — такая посадочная секция заменяет традиционный подлокотник. У неё есть свой ремень безопасности, а в сложенном виде она превращается… в подлокотник с подстаканниками.
Объём багажника — 1075 литров или 2380, если сложить второй ряд.
Тех, кто не готов тереться локтями, новинка встретит привычными раздельными передними креслами, по-настоящему современной архитектурой и классным дизайном с кучей цитат из других Land Rover.
Внутри хватает дизайнерских приёмов из прошлого и настоящего. Среди материалов отделки (помимо кожи и дерева) есть магний (из него сделана часть передней панели, которая заодно является и частью силовой структуры кузова — и у неё есть несколько вариантов отделки), прорезиненное покрытие багажника и износостойкое волокно на сиденьях. А диджитализация и вовсе запредельна для Defender! Это первая модель с «шустрой» (ура!) мультимедийной системой Pivi Pro с 10-дюймовым экраном, чьи отклик, простота и логика должны приятно удивить. Новый «Деф» всегда на связи с серверами, обновляется по воздуху (причём с помощью дико защищённого LTE-канала), у него могут быть цифровая приборка, проекционный дисплей и камеры обзора на 360 градусов.
Факт #4. Тем не менее Defender — всё ещё самый крутой внедорожник Land Rover
Если не заказывать лакированные бамперы, на новом Defender можно славно помесить грязь. Архитектура кузова с независимыми подвесками и пневмобаллонами дала 291 миллиметр дорожного просвета (226 мм — на обычной пружинной подвеске) и лучшую в классе геометрию. Для «длинного» Defender 110 углы въезда, съезда и рампы составляют 38, 40 и 28 градусов соответственно. Это больше, чем у Discovery, хотя колёсная база «Диско» короче на 99 мм. Приятный бонус — плоское днище, защищённое снизу куском алюминия.
Тут постоянный полный привод и раздатка с понижайкой и двумя блокировками дифференциалов — центрального и заднего. Со слов инженеров Land Rover, шасси прошло 62 000 испытаний, чьи требования превышали те, что предъявляют к кроссоверам.
А ещё новинку называют «самым надёжным и проходимым Land Rover из когда-либо созданных». В доказательство приводят пару фактов: колёса «Дефа» способны выдержать до 7 тонн нагрузки, артикуляция подвесок составляет 500 миллиметров, а крутизна бокового уклона, который можно штурмовать, доходит до 45 градусов!
Факт #5. У Defender хватает и силёнок, и ума
Выносливость новинки проще описать одной фразой: Defender способен буксировать до 3720 кг и форсировать 900-миллиметровый брод. Время заглянуть под капот, не так ли?
С начала продаж Defender будет доступен с двумя дизельными «четвёрками» Ingenium мощностью 200 и 240 л.с. У младшей версии D200 разгон с места до
Бензиновые агрегаты — это 300-сильная «турбочетвёрка» (0–
Все моторы трудятся в паре со знакомым 8-ступенчатым автоматом ZF, который доработали и усилили специально для Defender, а также с двухступенчатой «раздаткой».
При этом тормоза тут — «по проводам», а адаптивная пневмоподвеска (опция!) до 500 раз в секунду мониторит положение кузова, при необходимости позволяя поднять его на 145 мм. Внедорожный комплекс Terrain Response стал более гибким и самостоятельным, а управлять работой дифференциалов и трекшн-контроля можно через дисплей.
Факт #6. Defender можно очень круто доработать
Пока речь — про заводской стайлинг. Помимо комплектаций Standard, S, SE, HSE и X в распоряжении клиента есть четыре пакета оборудования. Первыми появятся наборы Urban и Explorer. И если первый — чисто городской вариант, с накладками на бамперы, подножками и топовыми 22-дюймовыми дисками, то Explorer готовит Defender к съезду с асфальта. Тут есть шноркель, экспедиционный багажник на крышу с лестницей и дополнительным багажником на борту, брызговики, защита бампера, расширители колёсных арок и даже переносная мини-мойка.
Два других пакета – Country и Adventure – появятся к середине 2020 года и включают такие опции: боковые кофры, компрессор для шин и перегородку в багажник. Всё это — для путешествий разной степени автономности.
На самом деле новый Defender может быть почти любым — от рабочей лошадки с пружинной подвеской и простеньким кузовом/колёсами до роскошного городского жителя с лакированными бамперами и кожей в салоне — всё зависит только от потребностей будущего клиента.
Факт #7. Defender можно будет купить уже…
...в первой половине следующего года! Сначала появятся длинные версии с индексом 110, а попозже — и короткие,
Ждать ли Defender в России? Конечно да! Правда, придётся немного потерпеть: российский офис обещает привезти новые внедорожники во второй половине года.