Электромобиль Honda e оказался мощнее конкурентов

Новый LR Defender: восемь мест, 400 сил. И ещё куча версий

Новости

Николай Андреев

На форуме Disco4.com появились слайды с презентации Land Rover Defender нового поколения, премьера которого состоится в 2019 году. Теперь нам известны подробности о модификациях внедорожника, габаритах, гамме двигателей и сроках начала продаж.

Land Rover Defender 110
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Land Rover Defender 110

  • Внедорожник получит три варианта кузова, которые традиционно назовут 90, 110 и 130. Самый длинный будет восьмиместным и поступит в продажу в 2021 году, на год позже других версий. Длина Defender 130 составит 5100 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1915 мм, колёсная база – 3022 мм.

  • Defender 110 при той же ширине и базе получился короче на 342 мм и выше на один миллиметр. Для такой версии предусмотрены пяти-, шести- и семиместные исполнения салона.

  • Трёхдверный Defender 90 при аналогичной ширине вмещает пять или шесть человек в зависи­мости от комплектации. Его длина составляет 4323 мм, высота – 1927 мм, колёсная база – 2587 мм.

  • Для нового Defender предложат шесть двигателей — поровну дизельных (модификации D200, D240 и D300) и бензиновых (P300, P400 и подключаемый гибрид P400e). Индексы обозначают мощность в лошадиных силах. Все двигатели сочетаются только с автоматической коробкой передач и полным приводом. Силовые агрегаты будут двухлитровыми, кроме D300 — её положен трёхлитровый турбодизель.

  • Доступные комплектации — Standard, S, SE, HSE и X. В топовых версиях заявлены адаптивные матричные фары, 12-дюймовая цифровая панель приборов, аудиосистема Meridian с 14 динамиками, мультимедийная система с 10-дюймовым дисплеем и множество электронных ассистентов водителя.

Какой Defender подойдёт вам больше всего?

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