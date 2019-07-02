Новый LR Defender: восемь мест, 400 сил. И ещё куча версий

Внедорожник получит три варианта кузова, которые традиционно назовут 90, 110 и 130. Самый длинный будет восьмиместным и поступит в продажу в 2021 году, на год позже других версий. Длина Defender 130 составит 5100 мм, ширина – 1999 мм, высота – 1915 мм, колёсная база – 3022 мм.

Defender 110 при той же ширине и базе получился короче на 342 мм и выше на один миллиметр. Для такой версии предусмотрены пяти-, шести- и семиместные исполнения салона.

Трёхдверный Defender 90 при аналогичной ширине вмещает пять или шесть человек в зависи­мости от комплектации. Его длина составляет 4323 мм, высота – 1927 мм, колёсная база – 2587 мм.

Для нового Defender предложат шесть двигателей — поровну дизельных (модификации D200, D240 и D300) и бензиновых (P300, P400 и подключаемый гибрид P400e). Индексы обозначают мощность в лошадиных силах. Все двигатели сочетаются только с автоматической коробкой передач и полным приводом. Силовые агрегаты будут двухлитровыми, кроме D300 — её положен трёхлитровый турбодизель.