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В топовых версиях Chevrolet Corvette нашли дефект, который GM отказывается устранять

Новости

Кирилл Малышев

В США набирает силу скандал вокруг дефекта в Chevrolet Corvette предыдущего, седьмого поколения. На автомо­билях разрушаются колёсные диски, а дилеры и произ­водитель не признают случаи гарантийными. Уже есть примеры выигранных судебных процессов, пишет Detroit Free Press.

  • Дефект проявляется только на Корветах топовых версий Z06 и Grand Sport. На них нередко литые диски гнутся и трескаются на небольших пробегах. Иногда — не прослужив и в течение 30 000 кило­метров. Замена одного колеса стоит 750–1000 долларов (58–77 тысяч рублей). Не желая выкладывать такие деньги, владельцы обращаются к дилерам.

  • Официальные представители завода отказы­вают в гарантийной замене. Аргументов два: манера вождения хозяина и есте­ственный износ. Однако приведшие к обще­ственному резонансу преце­денты исходят от спокойных водителей, которые купили Corvette не для «отжига», а в качестве авто­мобиля мечты. Издание пишет сразу о нескольких американ­ских пенсионерах, для которых суперкар разрушил пред­став­ление о мечте.

  • Правозащитники утверждают, что GM должен менять колёса по гарантии бесплатно. Более того, трещины и вмятины нарушают целост­ность диска, ухудшают поведение машины и рискуют обернуться внезапной потерей давления на ходу. Это уже серьёзная неисправ­ность, оказывающая значительное влияние на безопас­ность. Поэтому, считают юристы, необходимо объявить отзывную кампанию.

  • Производитель отрицает свою вину и конструктив­ные просчёты. Он продолжает настаивать, что природой дефектов является неаккуратная езда. Впрочем, несколько судебных процессов GM проиграл, и шансы клиентов добиться своего растут. Неисправ­ность может обойтись компании в десятки миллионов долларов.

  • Chevrolet Corvette C7 выпускался в 2014–2019 годах. На версии Z06 и Grand Sport ставятся свои модели дисков диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.

Приходилось править колёса?

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