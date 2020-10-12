В топовых версиях Chevrolet Corvette нашли дефект, который GM отказывается устранять
Кирилл Малышев
В США набирает силу скандал вокруг дефекта в Chevrolet Corvette предыдущего, седьмого поколения. На автомобилях разрушаются колёсные диски, а дилеры и производитель не признают случаи гарантийными. Уже есть примеры выигранных судебных процессов, пишет Detroit Free Press.
Дефект проявляется только на Корветах топовых версий Z06 и Grand Sport. На них нередко литые диски гнутся и трескаются на небольших пробегах. Иногда — не прослужив и в течение 30 000 километров. Замена одного колеса стоит 750–1000 долларов (58–77 тысяч рублей). Не желая выкладывать такие деньги, владельцы обращаются к дилерам.
Официальные представители завода отказывают в гарантийной замене. Аргументов два: манера вождения хозяина и естественный износ. Однако приведшие к общественному резонансу прецеденты исходят от спокойных водителей, которые купили Corvette не для «отжига», а в качестве автомобиля мечты. Издание пишет сразу о нескольких американских пенсионерах, для которых суперкар разрушил представление о мечте.
Правозащитники утверждают, что GM должен менять колёса по гарантии бесплатно. Более того, трещины и вмятины нарушают целостность диска, ухудшают поведение машины и рискуют обернуться внезапной потерей давления на ходу. Это уже серьёзная неисправность, оказывающая значительное влияние на безопасность. Поэтому, считают юристы, необходимо объявить отзывную кампанию.
Производитель отрицает свою вину и конструктивные просчёты. Он продолжает настаивать, что природой дефектов является неаккуратная езда. Впрочем, несколько судебных процессов GM проиграл, и шансы клиентов добиться своего растут. Неисправность может обойтись компании в десятки миллионов долларов.
Chevrolet Corvette C7 выпускался в 2014–2019 годах. На версии Z06 и Grand Sport ставятся свои модели дисков диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади.