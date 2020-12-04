Дефендер получил карбоновый обвес в стиле самого быстрого MINI
Дмитрий Елизаров
Тюнинг-ателье Carlex Design из Польши анонсировало очередной комплект доработок для внедорожника Defender нового поколения. Дефендер в исполнении Racing Green Edition получил кастомный интерьер и спортивную внешность с множеством карбоновых деталей.
Внедорожник выкрасили в специально разработанный оттенок зелёного, призванный ассоциироваться со знаменитым цветом British Racing Green, в сочетании с чёрными вставками и белой продольной полосой. Капот получил карбоновую альтернативу с выпуклостью и дополнительными воздуховодами, а крылья украсили углепластиковыми накладками, которые напоминают аналогичные элементы хот-хэтча MINI JCW GP. Карбоновые вставки применены также на переднем бампере, боковых зеркалах и кожухе запасного колеса.
Интерьер Defender полностью отделан заново при помощи двух типов кожи коньячного и зелёного цветов в сочетании с карбоновыми вставками. Штатные кресла заменены на альтернативные с интегрированными подголовниками. Внедорожник стал отчётливо четырёхместным, хотя на заднем диване сохранилось символическое пространство для пятого пассажира. Новое рулевое колесо с ярко выраженным рельефом отделано перфорированной кожей и выкрашенным в зелёный цвет шлифованным карбоном.
О доработках силового агрегата не сообщается.
Бюро Carlex Design намерено собственными силами собрать некоторое количество таких Дефендеров и продать их по цене от 85 тысяч евро (103 тысячи долларов или 7,7 млн рублей). Каждый экземпляр сопроводят специальной табличкой с названием модели и номером машины в партии. Сколько всего будет выпущено Defender Racing Green, тюнеры не уточняют.
В августе то же ателье обнародовало подробности ещё одного проекта на базе Defender — исполнения Yachting Edition с отделкой интерьера в «морском» стиле. В России цены на пятидверный вариант нового Land Rover Defender начинаются с отметки в
4 060 000рублей.