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Дефендер получил карбоновый обвес в стиле самого быстрого MINI

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Дмитрий Елизаров

Тюнинг-ателье Carlex Design из Польши анонсиро­вало очередной комплект доработок для внедорож­ника Defender нового поколения. Дефендер в исполнении Racing Green Edition получил кастомный интерьер и спортивную внешность с множеством карбоновых деталей.

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  • Внедорожник выкрасили в специально разработанный оттенок зелёного, призванный ассоцииро­ваться со знаменитым цветом British Racing Green, в сочетании с чёрными вставками и белой продольной полосой. Капот получил карбоновую альтер­нативу с выпуклостью и допол­нительными воздухо­водами, а крылья украсили угле­пластиковыми накладками, которые напоминают аналогичные элементы хот-хэтча MINI JCW GP. Карбоновые вставки применены также на переднем бампере, боковых зеркалах и кожухе запасного колеса.

  • Интерьер Defender полностью отделан заново при помощи двух типов кожи коньячного и зелёного цветов в сочетании с карбоно­выми вставками. Штатные кресла заменены на альтер­нативные с интегриро­ванными подголов­никами. Внедорожник стал отчётливо четырёх­местным, хотя на заднем диване сохранилось символическое пространство для пятого пассажира. Новое рулевое колесо с ярко выраженным рельефом отделано перфориро­ванной кожей и выкрашенным в зелёный цвет шлифо­ванным карбоном.

  • О доработках силового агрегата не сообщается.

  • Бюро Carlex Design намерено собственными силами собрать некоторое количество таких Дефендеров и продать их по цене от 85 тысяч евро (103 тысячи долларов или 7,7 млн рублей). Каждый экзем­пляр сопроводят специальной табличкой с названием модели и номером машины в партии. Сколько всего будет выпущено Defender Racing Green, тюнеры не уточняют.

  • В августе то же ателье обнародовало подробности ещё одного проекта на базе Defender — исполнения Yachting Edition с отделкой интерьера в «морском» стиле. В России цены на пятидверный вариант нового Land Rover Defender начинаются с отметки в 4 060 000 рублей.

Получился у тюнеров спортивный внедорожник, как считаете?

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