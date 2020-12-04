Дефендер получил карбоновый обвес в стиле самого быстрого MINI

Внедорожник выкрасили в специально разработанный оттенок зелёного, призванный ассоцииро­ваться со знаменитым цветом British Racing Green, в сочетании с чёрными вставками и белой продольной полосой. Капот получил карбоновую альтер­нативу с выпуклостью и допол­нительными воздухо­водами, а крылья украсили угле­пластиковыми накладками, которые напоминают аналогичные элементы хот-хэтча MINI JCW GP. Карбоновые вставки применены также на переднем бампере, боковых зеркалах и кожухе запасного колеса.

Интерьер Defender полностью отделан заново при помощи двух типов кожи коньячного и зелёного цветов в сочетании с карбоно­выми вставками. Штатные кресла заменены на альтер­нативные с интегриро­ванными подголов­никами. Внедорожник стал отчётливо четырёх­местным, хотя на заднем диване сохранилось символическое пространство для пятого пассажира. Новое рулевое колесо с ярко выраженным рельефом отделано перфориро­ванной кожей и выкрашенным в зелёный цвет шлифо­ванным карбоном.

О доработках силового агрегата не сообщается.

Бюро Carlex Design намерено собственными силами собрать некоторое количество таких Дефендеров и продать их по цене от 85 тысяч евро (103 тысячи долларов или 7,7 млн рублей). Каждый экзем­пляр сопроводят специальной табличкой с названием модели и номером машины в партии. Сколько всего будет выпущено Defender Racing Green, тюнеры не уточняют.