Депутаты предложили не штрафовать за выезд на «выделенки» ночью

Инициативная группа депутатов Госдумы во главе с Ярославом Ниловым разра­ботала законо­проект, вносящий изменения в регули­рующую пере­движение по выделенным полосам для обще­ственного транспорта статью КоАП. Депутаты предлагают изменить схему наложе­ния штрафов так, чтобы разрешить водителям ездить по «выделенкам» в ночное время суток.

Правила дорожного движения однозначно запрещают выезд на полосы, выделенные для общественного транс­порта, всем, кроме велоси­педов и такси, — за исключе­нием случаев поворота или высадки пассажиров. Эти манёвры можно совершать только при наличии прерывистой разметки.

Авторы новой законотворческой инициативы, вместо того чтобы корректи­ровать ПДД, предлагают изменить статью 12.17 КоАП, которая преду­сматривает наказание за несанкци­ониро­ванный выезд на выделенку (штраф до 3 тысяч рублей). По замыслу депутатов, в статье должно появиться примеча­ние, отменяющее штраф в том случае, если выезд на выделен­ную полосу произошёл в период с 23 до 6 часов — то есть ночью. Кроме того, пред­лагается не штрафовать таких водителей, если они использовали «выделенку» для объезда препят­ствия или ремонтных работ на их полосе движения.

Как говорится в пояснительной записке к законо­проекту, опублико­ванной в Telegram-канале Ярослава Нилова, в условиях дефицита дорожно-транспортной сети запрет на ночной выезд на выделенки является необосно­ванным. Местные власти депутат называет заинтересо­ванными не в решении этих проблем, а в получении штрафов. Поэтому предлагается закрепить разреше­ние на федераль­ном уровне.

Сейчас законопроект находится на рас­смотрении в правитель­стве. После получения отзыва депутаты намерены внести его в Госдуму.