Депутаты предложили не штрафовать за выезд на «выделенки» ночью
Дмитрий Елизаров
Инициативная группа депутатов Госдумы во главе с Ярославом Ниловым разработала законопроект, вносящий изменения в регулирующую передвижение по выделенным полосам для общественного транспорта статью КоАП. Депутаты предлагают изменить схему наложения штрафов так, чтобы разрешить водителям ездить по «выделенкам» в ночное время суток.
Правила дорожного движения однозначно запрещают выезд на полосы, выделенные для общественного транспорта, всем, кроме велосипедов и такси, — за исключением случаев поворота или высадки пассажиров. Эти манёвры можно совершать только при наличии прерывистой разметки.
Авторы новой законотворческой инициативы, вместо того чтобы корректировать ПДД, предлагают изменить статью 12.17 КоАП, которая предусматривает наказание за несанкционированный выезд на выделенку (штраф до 3 тысяч рублей). По замыслу депутатов, в статье должно появиться примечание, отменяющее штраф в том случае, если выезд на выделенную полосу произошёл в период с 23 до 6 часов — то есть ночью. Кроме того, предлагается не штрафовать таких водителей, если они использовали «выделенку» для объезда препятствия или ремонтных работ на их полосе движения.
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, опубликованной в Telegram-канале Ярослава Нилова, в условиях дефицита дорожно-транспортной сети запрет на ночной выезд на выделенки является необоснованным. Местные власти депутат называет заинтересованными не в решении этих проблем, а в получении штрафов. Поэтому предлагается закрепить разрешение на федеральном уровне.
Сейчас законопроект находится на рассмотрении в правительстве. После получения отзыва депутаты намерены внести его в Госдуму.
В Москве полный запрет на выезд частного транспорта на выделенные полосы действует с 7 ноября. Ранее автомобилистам можно было пользоваться ими в выходные дни — сейчас помимо общественного транспорта проезд по выделенкам разрешён машинам коммунальных и экстренных служб, такси и велосипедистам.