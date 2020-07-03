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Редкое купе Deco Rides Zephyr продают в России — всего за 7,4 миллиона рублей

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Наталья Насонова

На Авто.ру появилось белое заднеприводное купе Deco Rides Zephyr с механи­ческой коробкой и 300-сильным мотором объёмом 5,3 литра. Цена редкого авто­мобиля — 7 370 000 рублей.


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  • Deco Rides Zephyr — не что иное, как точная стилизация под американ­ское кузовное ар-деко 30-х годов прошлого века, а пра­родителя этого купе звали Lincoln Zephyr.

  • Идея создания этого купе принадлежит Терри Куку — бывшему главному редактору леген­дарного издания Hot Rod Magazine. Случайно, как это бывает у американцев, найдя в заброшен­ном амбаре Lincoln Zephyr 1939 года, Кук потратил около пяти лет на воплощение своих фантазий в металле, и в результате появился автомобиль под названием Scrape (в переводе «скребок», почему — сразу понятно при взгляде на фото хот-рода).

  • В 1998 году стилизованное купе Scrape сорвало все призы на Восточном наци­ональном чемпионате стрит-родов. А у Терри Кука возникла идея поставить дело на поток. Он создал компанию Deco Rides, которая стала собирать малыми партиями «скребки» с фибер­глассовыми кузовами.

  • Просто купить готовый Deco Rides Zephyr нельзя: продавец предлагает только кит-кары. Цена без двигателя — $20 000.

  • В США готовые машины, выпущенные этой фирмой, стоят от 100 тысяч долларов и дороже.

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