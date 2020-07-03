Редкое купе Deco Rides Zephyr продают в России — всего за 7,4 миллиона рублей
Наталья Насонова
На Авто.ру появилось белое заднеприводное купе Deco Rides Zephyr с механической коробкой и 300-сильным мотором объёмом 5,3 литра. Цена редкого автомобиля —
Deco Rides Zephyr — не что иное, как точная стилизация под американское кузовное
ар-деко 30-хгодов прошлого века, а прародителя этого купе звали Lincoln Zephyr.
Идея создания этого купе принадлежит Терри Куку — бывшему главному редактору легендарного издания Hot Rod Magazine. Случайно, как это бывает у американцев, найдя в заброшенном амбаре Lincoln Zephyr 1939 года, Кук потратил около пяти лет на воплощение своих фантазий в металле, и в результате появился автомобиль под названием Scrape (в переводе «скребок», почему — сразу понятно при взгляде на фото хот-рода).
В 1998 году стилизованное купе Scrape сорвало все призы на Восточном национальном чемпионате стрит-родов. А у Терри Кука возникла идея поставить дело на поток. Он создал компанию Deco Rides, которая стала собирать малыми партиями «скребки» с фиберглассовыми кузовами.
Просто купить готовый Deco Rides Zephyr нельзя: продавец предлагает только кит-кары. Цена без двигателя — $20 000.
В США готовые машины, выпущенные этой фирмой, стоят от 100 тысяч долларов и дороже.