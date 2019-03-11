Шёл за BMW, купил Volkswagen: между какими марками выбирают покупатели автомобилей

Покупатели автомобилей — даже те, которые уже решили, какая марка и модель им подходит, — всё равно держат в голове несколько запасных вариантов. Но каких? Мы провели исследование и выяснили какие марки попадают в сферу интересов реальных покупателей.

Мы учитывали только тех покупателей новых автомобилей, которые дошли до звонков одному из дилеров 10 самых популярных на Авто.ру марок, — и посмотрели, автомобили каких брендов они рассматривали в качестве альтернативы.