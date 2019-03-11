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Шёл за BMW, купил Volkswagen: между какими марками выбирают покупатели автомобилей

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Андрей Шульдешов

Покупатели автомобилей — даже те, которые уже решили, какая марка и модель им подходит, — всё равно держат в голове несколько запасных вариантов. Но каких? Мы провели исследование и выяснили какие марки попадают в сферу интересов реальных покупателей.

Мы учитывали только тех покупателей новых автомобилей, которые дошли до звонков одному из дилеров 10 самых популярных на Авто.ру марок, — и посмотрели, автомобили каких брендов они рассматривали в качестве альтернативы.

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Самым популярным запасным вариантом оказались автомобили марки Hyundai — на них заглядывались все, кто выбирал себе машину Kia, Nissan, Toyota, Skoda или Lada. 

Покупателей автомобилей BMW ожидаемо интересуют варианты из линейки Mercedes-Benz (и наоборот), но пересечение невелико – чуть больше 8 процентов. При этом потенциальная аудитория и той, и другой марок в качестве альтернативы рассматривала также продукцию Тойоты и Фольксвагена.

Покупатели автомобилей Kia оказались приверженцами азиатских марок: среди альтернатив были машины Hyundai, Nissan и Toyota. А вот покупатели родственной марки Hyundai мыслят чуть шире: их интересуют Kia, Nissan и чешская Skoda.

Узнали себя в этой статистике?

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