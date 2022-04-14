Дебютировал обновлённый Subaru Outback: другая внешность и больше камер

Медиасистема с 11,6-дюймовым экраном теперь стандартно поддерживает беспроводное подключение смартфонов. За доплату Outback можно оснастить

внутрисалонным зеркалом со встроенным дисплеем

. Кроме того, модернизирован и набор уже предлагавшихся опций: например, число электрорегулировок передних кресел увеличено с 10 до 12, а рулевое колесо подогревается по всей окружности, а не только в местах хвата.