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Дебютировал обновлённый Subaru Outback: другая внешность и больше камер

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Дмитрий Елизаров

Компания Subaru представила в рамках Нью-Йоркского автосалона модернизированную версию универсала повышенной проходимости Outback. Доработки коснулись главным образом экстерьера в передней части и фирменного комплекса систем безопасности EyeSight, который получил дополнительную фронтальную камеру. Кроме того, универсалу усовершенствовали бортовую медиасистему.

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  • Вседорожник сохранил прежнюю решётку радиатора, но её наполнение обновилось. Для Outback разработали головную оптику новой формы с характерными выступами снизу, которые визуально сочетаются с массивными боковыми накладками на передний бампер. Сам бампер, очертания которого также изменились, несёт на себе две крупные противотуманные фары.
  • Доработана форма накладок на колёсные арки — теперь, по утверждению производителя, они лучше защищают кузов. Задний бампер универсала при этом почти не изменился.
  • Комплекс водительских ассистентов EyeSight, который в США входит в базовую комплектацию Outback, доработан. Поле зрения бортовых камер стало шире, софт — производительнее, а на дорогих модификациях две стандартных камеры по бокам дополняются третьей, расположенной по центру лобового стекла в его верхней части. Она призвана помогать распознаванию пешеходов и велосипедистов.
  • Комплекс дополнен также функцией автоматического отруливания от препятствий с превентивным торможением. Она работает на скоростях до 80 км/ч, но доступна только в сочетании с системой мониторинга слепых зон.
  • Медиасистема с 11,6-дюймовым экраном теперь стандартно поддерживает беспроводное подключение смартфонов. За доплату Outback можно оснастить внутрисалонным зеркалом со встроенным дисплеем. Кроме того, модернизирован и набор уже предлагавшихся опций: например, число электрорегулировок передних кресел увеличено с 10 до 12, а рулевое колесо подогревается по всей окружности, а не только в местах хвата.
  • Моторная гамма Subaru Outback в США не изменилась. Это четырёхцилиндровый 2,5-литровый двигатель на 185 л.с. либо «турбочетвёрка» объёмом 2,4 литра, развивающая 264 л.с. Оба мотора сопровождаются вариатором и системой полного привода. Продажи новинки стартуют осенью.

Год назад Subaru Outback получил особо внедорожную модификацию Wilderness, которая отличается более суровой внешностью, увеличенным дорожным просветом и перенастроенной трансмиссией. Этой версии рестайлинг пока не коснулся, как и соплатформенного седана Legacy.

Достойно обновили, верно?

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