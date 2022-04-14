Дебютировал обновлённый Subaru Outback: другая внешность и больше камер

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Это для вашей безопасности. Первый тест нового Subaru Outback
Alpina представила собственную версию обновлённого кроссовера BMW X7
Дмитрий Елизаров
Компания Subaru представила в рамках Нью-Йоркского автосалона модернизированную версию универсала повышенной проходимости Outback. Доработки коснулись главным образом экстерьера в передней части и фирменного комплекса систем безопасности EyeSight, который получил дополнительную фронтальную камеру. Кроме того, универсалу усовершенствовали бортовую медиасистему.
Год назад Subaru Outback получил особо внедорожную модификацию Wilderness, которая отличается более суровой внешностью, увеличенным дорожным просветом и перенастроенной трансмиссией. Этой версии рестайлинг пока не коснулся, как и соплатформенного седана Legacy.