Дебютировал электрический Chevrolet Equinox: цена от 30 000 долларов, запас хода до 483 километров

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Рассекречен интерьер электрокроссовера Chevrolet Equinox: необычная подсветка и огромные экраны
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Кирилл Малышев
Компания Chevrolet показала официальные фотографии электрического кроссовера Equinox. При этом до старта продаж ещё год: машина станет доступна только осенью 2023 года и даже не во всех версиях. Пока раскрыты только основные характеристики и подробности комплектаций.
Первыми на рынке появятся средние уровни оснащения. За ними последуют топовые. И только потом запустят базовую версию, стоимость которой ожидается на уровне 30 000 долларов (1,8 миллиона рублей).