Дебютировал электрический Chevrolet Equinox: цена от 30 000 долларов, запас хода до 483 километров

Кроссовер можно будет заказать с передним (210 л.с. и 328 Нм) или полным (290 л.с. и 469 Нм) приводом. Ёмкость аккумуляторов пока не названа, но известно, что будет три градации по запасу хода: 402, 451 или 482 километра. Предложат и несколько вариантов зарядок.