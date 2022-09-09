Отменённые штрафы, насколько подорожали машины на вторичке и новый «китаец» для России. Главное за день

Дебютировал электрический Chevrolet Equinox: цена от 30 000 долларов, запас хода до 483 километров
Новости

Кирилл Малышев

Компания Chevrolet показала официальные фотографии электрического кроссовера Equinox. При этом до старта продаж ещё год: машина станет доступна только осенью 2023 года и даже не во всех версиях. Пока раскрыты только основные характеристики и подробности комплектаций.

Читайте нас в Дзене!
1/7
  • Кроссовер можно будет заказать с передним (210 л.с. и 328 Нм) или полным (290 л.с. и 469 Нм) приводом. Ёмкость аккумуляторов пока не названа, но известно, что будет три градации по запасу хода: 402, 451 или 482 километра. Предложат и несколько вариантов зарядок.
  • В исполнении LT у Equinox будет передний бампер, полностью окрашенный в цвет кузова. Комплектация RS отличается массивной чёрной вставкой спереди. По умолчанию на модель ставят два дисплея по 11 дюймов, «девятнадцатые» колёса, систему предупреждения о фронтальных столкновениях.
  • За доплату центральный монитор вырастет до 17,7 дюйма, литые диски — до 20 или 21 дюйма. Появятся адаптивный «круиз», двухзонный климат-контроль, проекционный дисплей, вентиляция передних и обогрев задних сидений.

Первыми на рынке появятся средние уровни оснащения. За ними последуют топовые. И только потом запустят базовую версию, стоимость которой ожидается на уровне 30 000 долларов (1,8 миллиона рублей).

Как вам дизайн?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании