Три знаменитых концепта Alfa Romeo и Bertone пустят с молотка одним лотом

Пожарные уничтожили самый мощный Ford Mustang в качестве тренировки

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Михаил Кондратьев

Пожарные города Дирборн, США, рассказали в Facebook о необычных учениях. В ходе тренировки по использо­ванию специ­альных инструментов и эвакуации людей из авто­мобиля спасатели уничтожили самый мощный и один из самых дорогих «Мустангов». Это версия Shelby GT500 стоимостью от 72,9 тысячи долларов. Дороже в линейке только трековый GT350R.

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  • Разрезанная на куски двухдверка в любом случае была бы уничтожена либо разобрана. Компания Ford предо­ставила пожарным тестовую машину — в коммен­тариях редактор странички отметил, что конкретно этот авто­мобиль уже был списан. Перед тренировкой ей специально раскрыли подушки безопас­ности. Тем не менее, многие коммента­торы выразили негодование.

  • Также в комментариях кто-то заметил, что уцелев­ший двигатель и прочие дорого­стоящие детали Shelby GT500 ещё можно было использовать или хотя бы продать. Однако, как ответил предста­витель пожарного департа­мента, двухдверку уже передали обратно в Ford вместе с отрезан­ными элементами — её дальнейшую судьбу решат там.

  • Mustang Shelby GT500 был представлен в начале 2019 года. Он оснащается бензиновым 5.2 V8 с 2,65-литровым компрес­сором Eaton. Двигатель выдаёт более 770 л.с. и сочетается с 7-ступен­чатым «роботом» с двумя сцепле­ниями. Другими особен­ностями спорткара стали развитые аэро­динами­ческие компоненты и мощная тормозная система с 420- и 370-милли­метровыми дисками. Упраж­нение 0–161–0 км/ч купе проделы­вает за 10,6 секунды.

Жалко крутейший Mustang?

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