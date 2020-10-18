Пожарные уничтожили самый мощный Ford Mustang в качестве тренировки

Разрезанная на куски двухдверка в любом случае была бы уничтожена либо разобрана. Компания Ford предо­ставила пожарным тестовую машину — в коммен­тариях редактор странички отметил, что конкретно этот авто­мобиль уже был списан. Перед тренировкой ей специально раскрыли подушки безопас­ности. Тем не менее, многие коммента­торы выразили негодование.

Также в комментариях кто-то заметил, что уцелев­ший двигатель и прочие дорого­стоящие детали Shelby GT500 ещё можно было использовать или хотя бы продать. Однако, как ответил предста­витель пожарного департа­мента, двухдверку уже передали обратно в Ford вместе с отрезан­ными элементами — её дальнейшую судьбу решат там.