Пожарные уничтожили самый мощный Ford Mustang в качестве тренировки
Михаил Кондратьев
Пожарные города Дирборн, США, рассказали в Facebook о необычных учениях. В ходе тренировки по использованию специальных инструментов и эвакуации людей из автомобиля спасатели уничтожили самый мощный и один из самых дорогих «Мустангов». Это версия Shelby GT500 стоимостью от 72,9 тысячи долларов. Дороже в линейке только трековый GT350R.
Разрезанная на куски двухдверка в любом случае была бы уничтожена либо разобрана. Компания Ford предоставила пожарным тестовую машину — в комментариях редактор странички отметил, что конкретно этот автомобиль уже был списан. Перед тренировкой ей специально раскрыли подушки безопасности. Тем не менее, многие комментаторы выразили негодование.
Также в комментариях кто-то заметил, что уцелевший двигатель и прочие дорогостоящие детали Shelby GT500 ещё можно было использовать или хотя бы продать. Однако, как ответил представитель пожарного департамента, двухдверку уже передали обратно в Ford вместе с отрезанными элементами — её дальнейшую судьбу решат там.
Mustang Shelby GT500 был представлен в начале 2019 года. Он оснащается бензиновым 5.2 V8 с 2,65-литровым компрессором Eaton. Двигатель выдаёт более 770 л.с. и сочетается с
7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Другими особенностями спорткара стали развитые аэродинамические компоненты и мощная тормозная система с 420- и 370-миллиметровыми дисками. Упражнение 0–161– 0 км/чкупе проделывает за 10,6 секунды.