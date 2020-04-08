Американский дилер отдаст деньги с продажи суперкаров пострадавшим от коронавируса
Николай Андреев
Дилерский центр Ash Crest Collection, расположенный в Форт-Уэйне, штат Индиана, и специализирующийся на продаже спорт- и суперкаров, решил перечислить все деньги с продажи машин небольшим местным предприятиям, которые пострадали от пандемии коронавируса. Об этом рассказал портал Dupont Registry.
Автосалон уже продал для этих целей два редких Porsche 911 — 360-сильный GT3 2004 года и 700-сильный GT2 RS 2018 года с пробегом всего 418 километров. За оба автомобиля выручили почти 500 000 долларов (37,9 миллиона рублей).
В продаже осталось ещё пять машин: две Ferrari F430 Spider 2006 и 2007 годов (последний проехал всего 402 километра), редкий Lamborghini Gallardo
LP560-42013 года с «механикой», а также два Chevrolet Corvette 1966 и 1967 годов. За них планируется получить около миллиона долларов (75,8 миллиона рублей).
Руководство Ash Crest Collection объяснило свой поступок тем, что в нынешнее время деньги в виде инвестиций «должны не стоять в гараже, а помогать местной экономике». Все автомобили продают по среднерыночным ценам, а покупателей просят не торговаться, ведь все средства идут на благотворительность.