Американский дилер отдаст деньги с продажи суперкаров пострадавшим от коронавируса

Автосалон уже продал для этих целей два редких Porsche 911 — 360-сильный GT3 2004 года и 700-сильный GT2 RS 2018 года с пробегом всего 418 километров. За оба авто­мобиля выручили почти 500 000 долларов (37,9 миллиона рублей).

В продаже осталось ещё пять машин: две Ferrari F430 Spider 2006 и 2007 годов (последний проехал всего 402 километра), редкий Lamborghini Gallardo LP560-4 2013 года с «механикой», а также два Chevrolet Corvette 1966 и 1967 годов. За них плани­руется получить около миллиона долларов (75,8 миллиона рублей).