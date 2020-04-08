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Американский дилер отдаст деньги с продажи суперкаров пострадавшим от коронавируса

Новости

Николай Андреев

Дилерский центр Ash Crest Collection, расположенный в Форт-Уэйне, штат Индиана, и специализи­рующийся на продаже спорт- и суперкаров, решил пере­числить все деньги с продажи машин небольшим местным пред­приятиям, которые пострадали от пандемии коронавируса. Об этом рас­сказал портал Dupont Registry.

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  • Автосалон уже продал для этих целей два редких Porsche 911 — 360-сильный GT3 2004 года и 700-сильный GT2 RS 2018 года с пробегом всего 418 километров. За оба авто­мобиля выручили почти 500 000 долларов (37,9 миллиона рублей).

  • В продаже осталось ещё пять машин: две Ferrari F430 Spider 2006 и 2007 годов (последний проехал всего 402 километра), редкий Lamborghini Gallardo LP560-4 2013 года с «механикой», а также два Chevrolet Corvette 1966 и 1967 годов. За них плани­руется получить около миллиона долларов (75,8 миллиона рублей).

  • Руководство Ash Crest Collection объяснило свой поступок тем, что в нынешнее время деньги в виде инвестиций «должны не стоять в гараже, а помогать местной экономике». Все авто­мобили продают по средне­рыночным ценам, а покупателей просят не торго­ваться, ведь все средства идут на благо­творительность.

Вы как-нибудь помогаете локальным компаниям во время коронавируса?

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