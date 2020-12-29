Как сделать объявления максимально эффективными: чек-лист маркетолога

Аналитика

Полезные инструменты, которые помогают анализи­ровать трафик и оценивать эффектив­ность размещения объяв­лений, доступны в личном кабинете Авто.ру для всех дилеров.

«Динамический коллтрекинг» — инструмент, который автомати­­чески связывает звонки пользова­телей Авто.ру с конкретным объяв­­лением и позволяет дилеру отследить и прослушать звонки по каждому авто­мобилю. Подробная информация о колл­трекинге на Авто.ру есть в отдельной статье.

Walk-in — инструмент аналитики, который помогает отслеживать конверсию из онлайн-просмотров объявлений, которые дилер размещает на Авто.ру, в посещения автосалона. По данным исследо­вания Авто.ру, больше половины потенци­альных покупателей посещают дилерские центры без предварительного звонка.

Выкуп автомобилей с пробегом

В условиях дефицита новых автомобилей традици­онные дилерские каналы выкупа подер­жанных машин работают с меньшей эффектив­ностью. Вот несколько инструментов, которые помогут найти допол­нительные машины для выкупа и проверить их историю.

Отчёты «ПроАвто» помогают проверить историю автомобиля ещё до выкупа: в них собрана информация из десятков источников, а также история размещения этого автомобиля на Авто.ру. Если такой автомобиль продавался на класси­файде, пользо­ватели увидят, когда это было, в каком состоянии находился автомобиль, с какими фото­графиями и с каким пробегом.

«Снова в продаже» — раздел в личном кабинете дилера, в который автоматически попадают автомобили, уже продавав­шиеся в этом салоне, а теперь вновь появив­шиеся в продаже на Авто.ру. Для дилеров, с которыми у Авто.ру настроен обмен данными, этот сервис будет дополнен данными по автомобилям, которые также были у него на сервисе или оценива­лись в трейд-ин. Благодаря этому инструменту дилер сможет собрать больше объявлений, а конверсия в выкуп при обзвоне по таким предложениям выше в два раза по сравнению с «холодными звонками».

Оценка стоимости — помогает определить объективную цену при выкупе или размещении авто­мобиля. Собственная система оценки стоимости автомобилей с пробегом Авто.ру основана на истории продаж более 2 милли­онов автомобилей.

Дополнительные инструменты

Вот ещё несколько инструментов, которые помогут повысить эффективность взаимо­действия дилера с Авто.ру.

Настройте обмен данными — это поможет воспользоваться допол­нитель­ными преимуществами раздела «Снова в продаже» и бесплатным доступом к отчётам «ПроАвто». Также доступна бесплатная рекламная опция: в отчёте могут быть указаны данные о компании, которая предоставила данные с историей, — название и ссылка на сайт.

Программа лояльности. Дилеры, подключённые к программе лояль­ности, могут получать кэшбэк, который можно использовать на размещение и продвижение объявлений на Авто.ру.

Личный кабинет в мобильном приложении — дилеры, которые пользуются мобильным приложением Авто.ру, могут быстро посмотреть, разместить или снять объявление, узнать статистику и баланс. Сотрудники автосалона, которым настроен доступ в личный кабинет, в любой момент получают необходимую информацию на экране своего смартфона.

Вы можете самостоятельно проверить своё объявление на Авто.ру с помощью чек-листа или заказать бесплатный аудит эффектив­ности размещения у вашего региональ­ного менеджера.