Как сделать объявления максимально эффективными: чек-лист маркетолога
Авто.ру подготовил чек-лист для маркетологов дилерских центров. Он поможет понять, какие инструменты повышают эффективность размещения объявлений на Авто.ру.
Работа с контентом
Контакт покупателя с продавцом автомобиля начинается с просмотра объявления. Для быстрой продажи на Авто.ру есть дополнительные инструменты, которые помогут сделать публикацию лучше. Вот что рекомендуем сделать.
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Добавить видео — короткий ролик или полноценный обзор автомобиля в 2 раза увеличивает количество просмотров объявления на Авто.ру.
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Снять и разместить 3D-панораму автомобиля — интерактивные фотографии экстерьера и интерьера, которые помогают детально познакомиться с машиной. На панораме можно указать точки с дополнительными фотографиями и комментариями продавца. Дилеры, которые активно используют панорамы в своих объявлениях, получают прирост в просмотрах до 62%.
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Добавить возможность онлайн-показа автомобиля, выбрав при редактировании объявления опцию «Онлайн-показ». Она означает, что продавец может продемонстрировать автомобиль с помощью любого удобного сервиса видеозвонков. В этом случае рядом с публикацией появится соответствующая отметка — там же, где показываются другие бейджи.
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Указать скидки на автомобили — прописать в специальных полях скидки на автомобили в наличии, например, по программе trade-in или при покупке в кредит, а также максимальную скидку, которую готов предоставить автосалон. Скидки выделяют объявление в общей выдаче и делают его более привлекательным для покупателя. Это работает как для новых, так и для подержанных автомобилей.
Ещё больше лидов
Трафик в автосалоны — это давно не только звонки и посетители дилерских центров. Рассказываем, какие бесплатные инструменты могут использовать продавцы, чтобы получить дополнительные лиды.
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«Онлайн-бронирование» — пользователь сможет зарезервировать понравившуюся машину прямо из объявления. До 65% заявок на бронирование превращаются в сделку.
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«Заявки Trade-in» — дилер может получать заявки от пользователей, которые выбирают себе новую машину и уже продают свой автомобиль на Авто.ру или только собираются это сделать. Подключить услугу сразу на все объявления можно в личном кабинете в разделе «Заявки».
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Чаты — 30% пользователей Авто.ру предпочитают писать продавцам, а не звонить. Подключить приём текстовых сообщений можно в настройках в личном кабинете. Там же настраивается интеграция чатов Авто.ру с популярными агрегаторами. Как это сделала компания Fresh Auto и какие результаты получили — рассказывали в отдельном материале.
Аналитика
Полезные инструменты, которые помогают анализировать трафик и оценивать эффективность размещения объявлений, доступны в личном кабинете Авто.ру для всех дилеров.
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«Динамический коллтрекинг» — инструмент, который автоматически связывает звонки пользователей Авто.ру с конкретным объявлением и позволяет дилеру отследить и прослушать звонки по каждому автомобилю. Подробная информация о коллтрекинге на Авто.ру есть в отдельной статье.
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Walk-in — инструмент аналитики, который помогает отслеживать конверсию из онлайн-просмотров объявлений, которые дилер размещает на Авто.ру, в посещения автосалона. По данным исследования Авто.ру, больше половины потенциальных покупателей посещают дилерские центры без предварительного звонка.
Выкуп автомобилей с пробегом
В условиях дефицита новых автомобилей традиционные дилерские каналы выкупа подержанных машин работают с меньшей эффективностью. Вот несколько инструментов, которые помогут найти дополнительные машины для выкупа и проверить их историю.
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Отчёты «ПроАвто» помогают проверить историю автомобиля ещё до выкупа: в них собрана информация из десятков источников, а также история размещения этого автомобиля на Авто.ру. Если такой автомобиль продавался на классифайде, пользователи увидят, когда это было, в каком состоянии находился автомобиль, с какими фотографиями и с каким пробегом.
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«Снова в продаже» — раздел в личном кабинете дилера, в который автоматически попадают автомобили, уже продававшиеся в этом салоне, а теперь вновь появившиеся в продаже на Авто.ру. Для дилеров, с которыми у Авто.ру настроен обмен данными, этот сервис будет дополнен данными по автомобилям, которые также были у него на сервисе или оценивались в трейд-ин. Благодаря этому инструменту дилер сможет собрать больше объявлений, а конверсия в выкуп при обзвоне по таким предложениям выше в два раза по сравнению с «холодными звонками».
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Оценка стоимости — помогает определить объективную цену при выкупе или размещении автомобиля. Собственная система оценки стоимости автомобилей с пробегом Авто.ру основана на истории продаж более 2 миллионов автомобилей.
Дополнительные инструменты
Вот ещё несколько инструментов, которые помогут повысить эффективность взаимодействия дилера с Авто.ру.
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Настройте обмен данными — это поможет воспользоваться дополнительными преимуществами раздела «Снова в продаже» и бесплатным доступом к отчётам «ПроАвто». Также доступна бесплатная рекламная опция: в отчёте могут быть указаны данные о компании, которая предоставила данные с историей, — название и ссылка на сайт.
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Программа лояльности. Дилеры, подключённые к программе лояльности, могут получать кэшбэк, который можно использовать на размещение и продвижение объявлений на Авто.ру.
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Личный кабинет в мобильном приложении — дилеры, которые пользуются мобильным приложением Авто.ру, могут быстро посмотреть, разместить или снять объявление, узнать статистику и баланс. Сотрудники автосалона, которым настроен доступ в личный кабинет, в любой момент получают необходимую информацию на экране своего смартфона.
Вы можете самостоятельно проверить своё объявление на Авто.ру с помощью чек-листа или заказать бесплатный аудит эффективности размещения у вашего регионального менеджера.