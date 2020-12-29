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Как сделать объявления максимально эффективными: чек-лист маркетолога

Про бизнес

Авто.ру подготовил чек-лист для маркетологов дилерских центров. Он поможет понять, какие инструменты повышают эффективность размещения объявлений на Авто.ру.

Работа с контентом

Контакт покупателя с продавцом автомобиля начинается с просмотра объявления. Для быстрой продажи на Авто.ру есть допол­нительные инструменты, которые помогут сделать публикацию лучше. Вот что рекомендуем сделать.

  • Добавить видео — короткий ролик или полноценный обзор автомобиля в 2 раза увеличивает количество просмотров объявления на Авто.ру.

  • Снять и разместить 3D-панораму автомобиля — интерактивные фото­графии экстерьера и интерьера, которые помогают детально познакомиться с машиной. На панораме можно указать точки с допол­нитель­ными фото­графиями и комментариями продавца. Дилеры, которые активно используют панорамы в своих объявлениях, получают прирост в просмотрах до 62%.

  • Добавить возможность онлайн-показа автомобиля, выбрав при редактиро­вании объявления опцию «Онлайн-показ». Она означает, что продавец может продемон­стрировать автомобиль с помощью любого удобного сервиса видео­звонков. В этом случае рядом с публикацией появится соответ­ствующая отметка — там же, где показы­ваются другие бейджи

  • Указать скидки на автомобили — прописать в специальных полях скидки на автомобили в наличии, например, по программе trade-in или при покупке в кредит, а также максимальную скидку, которую готов предо­ставить автосалон. Скидки выделяют объявление в общей выдаче и делают его более привлекатель­ным для покупателя. Это работает как для новых, так и для подержанных автомобилей.

Ещё больше лидов

Трафик в автосалоны — это давно не только звонки и посетители дилерских центров. Рассказываем, какие бесплатные инструменты могут использовать продавцы, чтобы получить дополнительные лиды.

  • «Онлайн-бронирование» — пользо­ватель сможет зарезерви­­ровать понравив­шуюся машину прямо из объяв­ления. До 65% заявок на брониро­вание превращаются в сделку.

  • «Заявки Trade-in» — дилер может получать заявки от пользо­вателей, которые выбирают себе новую машину и уже продают свой автомобиль на Авто.ру или только собираются это сделать. Подключить услугу сразу на все объявления можно в личном кабинете в разделе «Заявки».

  • Чаты — 30% пользователей Авто.ру предпочитают писать продавцам, а не звонить. Подключить приём текстовых сообщений можно в настройках в личном кабинете. Там же настраивается интеграция чатов Авто.ру с популярными агрегаторами. Как это сделала компания Fresh Auto и какие результаты получили — рассказывали в отдельном материале.

Аналитика

Полезные инструменты, которые помогают анализи­ровать трафик и оценивать эффектив­ность размещения объяв­лений, доступны в личном кабинете Авто.ру для всех дилеров.

  • «Динамический коллтрекинг» — инструмент, который автомати­­чески связывает звонки пользова­телей Авто.ру с конкретным объяв­­лением и позволяет дилеру отследить и прослушать звонки по каждому авто­мобилю. Подробная информация о колл­трекинге на Авто.ру есть в отдельной статье.

  • Walk-in — инструмент аналитики, который помогает отслеживать конверсию из онлайн-просмотров объявлений, которые дилер размещает на Авто.ру, в посещения автосалона. По данным исследо­вания Авто.ру, больше половины потенци­альных покупателей посещают дилерские центры без предварительного звонка.

Выкуп автомобилей с пробегом

В условиях дефицита новых автомобилей традици­онные дилерские каналы выкупа подер­жанных машин работают с меньшей эффектив­ностью. Вот несколько инструментов, которые помогут найти допол­нительные машины для выкупа и проверить их историю.

  • Отчёты «ПроАвто» помогают проверить историю автомобиля ещё до выкупа: в них собрана информация из десятков источников, а также история размещения этого автомобиля на Авто.ру. Если такой автомобиль продавался на класси­файде, пользо­ватели увидят, когда это было, в каком состоянии находился автомобиль, с какими фото­графиями и с каким пробегом.

  • «Снова в продаже» — раздел в личном кабинете дилера, в который автоматически попадают автомобили, уже продавав­шиеся в этом салоне, а теперь вновь появив­шиеся в продаже на Авто.ру. Для дилеров, с которыми у Авто.ру настроен обмен данными, этот сервис будет дополнен данными по автомобилям, которые также были у него на сервисе или оценива­лись в трейд-ин. Благодаря этому инструменту дилер сможет собрать больше объявлений, а конверсия в выкуп при обзвоне по таким предложениям выше в два раза по сравнению с «холодными звонками».

  • Оценка стоимости — помогает определить объективную цену при выкупе или размещении авто­мобиля. Собственная система оценки стоимости автомобилей с пробегом Авто.ру основана на истории продаж более 2 милли­онов автомобилей. 

Дополнительные инструменты

Вот ещё несколько инструментов, которые помогут повысить эффективность взаимо­действия дилера с Авто.ру.

  • Настройте обмен данными — это поможет воспользоваться допол­нитель­ными преимуществами раздела «Снова в продаже» и бесплатным доступом к отчётам «ПроАвто». Также доступна бесплатная рекламная опция: в отчёте могут быть указаны данные о компании, которая предоставила данные с историей, — название и ссылка на сайт.

  • Программа лояльности. Дилеры, подключённые к программе лояль­ности, могут получать кэшбэк, который можно использовать на размещение и продвижение объявлений на Авто.ру.

  • Личный кабинет в мобильном приложении — дилеры, которые пользуются мобильным приложением Авто.ру, могут быстро посмотреть, разместить или снять объявление, узнать статистику и баланс. Сотрудники автосалона, которым настроен доступ в личный кабинет, в любой момент получают необходимую информацию на экране своего смартфона.

Вы можете самостоятельно проверить своё объявление на Авто.ру с помощью чек-листа или заказать бесплатный аудит эффектив­ности размещения у вашего региональ­ного менеджера.

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