Сотрудники автосалона угнали 18 машин за неделю

Подозреваемые работали оценщиками в дилер­ском центре. По данным полиции, они угнали автомо­били всего за неделю. Работники выезжали на них с терри­тории авто­салона и потом продавали по поддельным документам.

Нехватка большого количества автомо­билей вскрылась только во время плановой инвента­ризации. Общая стоимость похищен­ных машин состав­ляет 15 280 000 рублей или в среднем почти по 849 000 рублей за один экзем­пляр. Неизвестно, были ли автомо­били новыми или подержанными.