Сотрудники автосалона угнали 18 машин за неделю
Николай Андреев
Полиция Санкт-Петербурга арестовала двух сотрудников дилерского центра Skoda, подозреваемых в краже из автосалона 18 автомобилей чешской марки. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.
Подозреваемые работали оценщиками в дилерском центре. По данным полиции, они угнали автомобили всего за неделю. Работники выезжали на них с территории автосалона и потом продавали по поддельным документам.
Нехватка большого количества автомобилей вскрылась только во время плановой инвентаризации. Общая стоимость похищенных машин составляет 15 280 000 рублей или в среднем почти по 849 000 рублей за один экземпляр. Неизвестно, были ли автомобили новыми или подержанными.
Сейчас полиция разыскивает все украденные машины. Двум сотрудникам автосалона предъявлены обвинения в угоне.