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Сотрудники автосалона угнали 18 машин за неделю

Новости

Николай Андреев

Полиция Санкт-Петербурга арестовала двух сотрудников дилер­ского центра Skoda, подозрева­емых в краже из автосалона 18 авто­мобилей чешской марки. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

  • Подозреваемые работали оценщиками в дилер­ском центре. По данным полиции, они угнали автомо­били всего за неделю. Работники выезжали на них с терри­тории авто­салона и потом продавали по поддельным документам.

  • Нехватка большого количества автомо­билей вскрылась только во время плановой инвента­ризации. Общая стоимость похищен­ных машин состав­ляет 15 280 000 рублей или в среднем почти по 849 000 рублей за один экзем­пляр. Неизвестно, были ли автомо­били новыми или подержанными.

  • Сейчас полиция разыскивает все украденные машины. Двум сотруд­никам автосалона предъ­явлены обвинения в угоне.

Что подвело угонщиков?

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