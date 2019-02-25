Готовимся к сделке с частником
Команда Авто.ру и Стас Асафьевв
Если вы хотите купить автомобиль у физического лица, то необходимо проверить, какое отношение продавец имеет к машине и можно ли заключать сделку. Как это осуществить, расскажем ниже.
Кто продаёт
Когда речь заходит о владельцах, всё внимание должно быть сфокусировано на паспорте транспортного средства (ПТС). Именно в нём нужно искать продавца, и в зависимости от того, в каком виде он там присутствует, уже оценивать законность сделки, особенности оформления и ответственность за машину.
Поле с владельцами в ПТС делится на две части: в первой указываются данные собственника, вторая заполняется органом ГИБДД при регистрации. Если перед вами человек, который вписан в ПТС, то его можно считать владельцем. Если ниже стоят печати ГИБДД и выдано свидетельство о регистрации (СТС), то автомобиль зарегистрирован на его имя.
Ещё одна важная деталь: ни один из этих моментов не должен повлиять на качество и кропотливость проверки машины и документов. Проверять нужно всё, даже если вы покупаете автомобиль у единственного владельца.
1. Владелец с регистрацией автомобиля в ГИБДД
Ситуация, когда обе части поля с владельцем заполнены. Чтобы подстраховаться, можете заглянуть в СТС, там тоже должны фигурировать его данные. Если всё так, то перед вами собственник. Можно смело заключать сделку. Для этого понадобится заполнить договор купли-продажи (ДКП), передать продавцу деньги и забрать автомобиль.
2. Владелец, но без регистрации автомобиля в ГИБДД
В этом случае заполнена только первая половина поля с владельцами. Продавец будет фигурировать в ПТС, но часть, которая отводится под ГИБДД, остаётся пустой, а в СТС указан предыдущий собственник.
Такая ситуация встречается часто. Значит это только лишь то, что продавец купил автомобиль недавно и не успел или не собирался регистрировать его на себя. Возможно, машина была приобретена на продажу.
Если автомобиль вас устроил, то варианта оформления сделки два: продавцу необходимо либо зарегистрировать машину на своё имя и уже оформляться по схеме выше, либо заключить с вами договор купли-продажи и предоставить ещё один, между ним и предыдущим собственником. Таким образом, чтобы поставить машину на учёт, вам потребуется приехать в ГИБДД с двумя ДКП.
3. Не владелец, но есть генеральная доверенность
В этом случае продавец не является собственником автомобиля, но имеет право его продавать. Главное — убедиться, что генеральная доверенность выдана нотариусом и у неё не закончился срок действия. Сделка оформляется с помощью специального договора купли-продажи со своими нюансами. Для простоты и удобства рекомендуется заключать такой договор в компаниях, которые на этом специализируются.
4. Не владелец, генеральной доверенности нет
К сожалению, это очень распространённая схема продажи автомобилей, особенно в крупных городах. Используется людьми, которые занимаются перепродажей машин. «Легенда» продавца обычно гласит, что это автомобиль родственников, друзей, знакомых, но юридически эти слова никак не подкрепляются. Верить на слово не стоит.
Покупать такой автомобиль нельзя. Продавец не имеет никакого юридического отношения к машине, не фигурирует в ПТС – и не несёт никакой ответственности в случае возникновения проблем. Кроме того, никто не знает, на каких условиях был передан ему автомобиль, в курсе ли настоящий собственник, нет ли у него претензий.
Договор купли-продажи, составленный между вами и посредником, будет фиктивным, так как заключать его он не имеет права. Итак, покупая такой автомобиль, вы рискуете потерять деньги.
Выход из этой ситуации следующий: либо привлечь к сделке настоящего собственника и заключать договор именно с ним, либо отказаться от покупки.