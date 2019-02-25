Готовимся к сделке с частником

Если вы хотите купить автомобиль у физического лица, то необходимо проверить, какое отношение продавец имеет к машине и можно ли заключать сделку. Как это осуществить, расскажем ниже.

Кто продаёт

Когда речь заходит о владельцах, всё внимание должно быть сфокусировано на паспорте транспортного средства (ПТС). Именно в нём нужно искать продавца, и в зависимости от того, в каком виде он там присутствует, уже оценивать законность сделки, особенности оформления и ответственность за машину.

Поле с владельцами в ПТС делится на две части: в первой указываются данные собственника, вторая заполняется органом ГИБДД при регистрации. Если перед вами человек, который вписан в ПТС, то его можно считать владельцем. Если ниже стоят печати ГИБДД и выдано свидетельство о регистрации (СТС), то автомобиль зарегистрирован на его имя.