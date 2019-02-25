Как правильно заполнить договор купли-продажи автомобиля

Готовимся к сделке с автосалоном

Учебник

Команда Авто.ру

Перед тем как купить машину у юридического лица, необходимо выяснить, на каких условиях она к нему попала и продаётся. Как это сделать, расскажем ниже.

Что смотреть

Мы будем говорить о ситуации, когда в качестве юридического лица выступает автосалон. Если вид деятельности юрлица не связан с продажей транспортных средств, то совершить сделку просто так не получится.

Как и в случае с частными лицами, отправной точкой в проверке служит паспорт транспортного средства. Поле с владельцами делится на две части: в первой указываются данные собственника, вторая заполняется органом ГИБДД при регистрации.

Если автосалон вписан в ПТС, то его можно считать владельцем. Если ниже стоят печати ГИБДД и выдано свидетельство о регистрации (СТС), то автомобиль зарегистрирован. Исходя из этого, можно разделить автосалоны на несколько групп.

1. Владелец с регистрацией автомобиля в ГИБДД

Ситуация, когда автосалон выкупает автомобиль и регистрирует его, довольно редкая, но служит дополнительной гарантией юридической чистоты машины. Заключение сделки в таком случае сопровождается договором купли-продажи, платёжным документом и накладной.

2. Владелец, но без регистрации автомобиля в ГИБДД

Самая распространённая и абсолютно законная схема, которой обычно пользуются официальные дилеры. Они вписываются в ПТС, но на учёт машину не ставят. При покупке такого автомобиля, помимо договора купли-продажи, платёжного документа и акта, у вас на руках должен оказаться ДКП, который заключался автосалоном и предыдущим собственником.

3. Не владелец, есть договор комиссии

В этом случае автосалон выступает в роли посредника между продавцом и покупателем. Машина стоит в автосалоне, занимаются её продажей менеджеры, но юридически она принадлежит человеку, который сдал её на комиссию.

Самого владельца вы не увидите, оформление документов берёт на себя автосалон. Помимо ДКП, у вас на руках будет договор комиссии. Минус такой схемы: ответственность за автомобиль здесь несёт не автосалон, а собственник. В случае возникновения технических или юридических проблем решать их придётся именно с ним.

4. Не владелец, нет договора комиссии

Если автосалон не является владельцем автомобиля и не имеет никаких документов, разрешающих его продавать, то совершать сделку категорически нельзя. Это большой риск потерять деньги.

Договор купли-продажи, составленный между вами и автосалоном, будет фиктивным, так как заключать его он не имеет права. Нет никакой ясности, как машина оказалась у продавца и не существует ли у реального собственника каких-либо претензий к автосалону. Никогда не покупайте автомобиль у такого продавца.

Выход из этой ситуации только один: либо привлечь к сделке настоящего собственника и заключать договор именно с ним, либо отказаться от покупки.

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение