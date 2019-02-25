Готовимся к сделке с автосалоном

Перед тем как купить машину у юридического лица, необходимо выяснить, на каких условиях она к нему попала и продаётся. Как это сделать, расскажем ниже.

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Мы будем говорить о ситуации, когда в качестве юридического лица выступает автосалон. Если вид деятельности юрлица не связан с продажей транспортных средств, то совершить сделку просто так не получится.

Как и в случае с частными лицами, отправной точкой в проверке служит паспорт транспортного средства. Поле с владельцами делится на две части: в первой указываются данные собственника, вторая заполняется органом ГИБДД при регистрации.

Если автосалон вписан в ПТС, то его можно считать владельцем. Если ниже стоят печати ГИБДД и выдано свидетельство о регистрации (СТС), то автомобиль зарегистрирован. Исходя из этого, можно разделить автосалоны на несколько групп.