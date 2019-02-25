Готовимся к сделке с автосалоном
Команда Авто.ру
Перед тем как купить машину у юридического лица, необходимо выяснить, на каких условиях она к нему попала и продаётся. Как это сделать, расскажем ниже.
Что смотреть
Мы будем говорить о ситуации, когда в качестве юридического лица выступает автосалон. Если вид деятельности юрлица не связан с продажей транспортных средств, то совершить сделку просто так не получится.
Как и в случае с частными лицами, отправной точкой в проверке служит паспорт транспортного средства. Поле с владельцами делится на две части: в первой указываются данные собственника, вторая заполняется органом ГИБДД при регистрации.
Если автосалон вписан в ПТС, то его можно считать владельцем. Если ниже стоят печати ГИБДД и выдано свидетельство о регистрации (СТС), то автомобиль зарегистрирован. Исходя из этого, можно разделить автосалоны на несколько групп.
1. Владелец с регистрацией автомобиля в ГИБДД
Ситуация, когда автосалон выкупает автомобиль и регистрирует его, довольно редкая, но служит дополнительной гарантией юридической чистоты машины. Заключение сделки в таком случае сопровождается договором купли-продажи, платёжным документом и накладной.
2. Владелец, но без регистрации автомобиля в ГИБДД
Самая распространённая и абсолютно законная схема, которой обычно пользуются официальные дилеры. Они вписываются в ПТС, но на учёт машину не ставят. При покупке такого автомобиля, помимо договора купли-продажи, платёжного документа и акта, у вас на руках должен оказаться ДКП, который заключался автосалоном и предыдущим собственником.
3. Не владелец, есть договор комиссии
В этом случае автосалон выступает в роли посредника между продавцом и покупателем. Машина стоит в автосалоне, занимаются её продажей менеджеры, но юридически она принадлежит человеку, который сдал её на комиссию.
Самого владельца вы не увидите, оформление документов берёт на себя автосалон. Помимо ДКП, у вас на руках будет договор комиссии. Минус такой схемы: ответственность за автомобиль здесь несёт не автосалон, а собственник. В случае возникновения технических или юридических проблем решать их придётся именно с ним.
4. Не владелец, нет договора комиссии
Если автосалон не является владельцем автомобиля и не имеет никаких документов, разрешающих его продавать, то совершать сделку категорически нельзя. Это большой риск потерять деньги.
Договор купли-продажи, составленный между вами и автосалоном, будет фиктивным, так как заключать его он не имеет права. Нет никакой ясности, как машина оказалась у продавца и не существует ли у реального собственника каких-либо претензий к автосалону. Никогда не покупайте автомобиль у такого продавца.
Выход из этой ситуации только один: либо привлечь к сделке настоящего собственника и заключать договор именно с ним, либо отказаться от покупки.