Как самому правильно продать автомобиль: пошаговая инструкция
Команда Авто.ру и Стас Асафьев
Вы нашли покупателя, ваш автомобиль возьмут, а сделка кажется безопасной. Осталось всего ничего: правильно оформить договор и получить деньги от нового владельца. Рассказываем, как продать машину и какие шаги нужно для этого сделать.
Материал обновлён 16.09.2021 г.
Заключите договор купли-продажи
Для заключения договора купли-продажи (ДКП) на автомобиль в 2021 году при себе должны быть следующие документы: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) и два паспорта – ваш и покупателя.
Договор должен быть заполнен в трёх экземплярах (для вас, покупателя авто и органов ГИБДД) и подписан обеими сторонами сделки.
Заполнить договор можно несколькими способами:
- Самостоятельно, от руки. Распечатайте бланк и заполните обычной ручкой. Это – самый простой вариант, но при этом наименее быстрый.
- Онлайн. Все данные можно внести в специальной форме и распечатать уже готовый договор, который останется только подписать. Это удобно, но под рукой не всегда есть компьютер и принтер.
- При помощи посредников. Рядом с отделом ГИБДД часто располагаются компании (вроде мини-офисов «Продажа Оформление»), в которых знают порядок действий и помогут заполнить ДКП быстро и правильно. За такую услугу придётся заплатить в среднем от 500 до 1 000 рублей.
Поставьте подпись в ПТС
Перед тем как отдать паспорт транспортного средства новому владельцу, необходимо поставить свою подпись в пункте «Подпись прежнего собственника». Эта отметка очень важна, не забудьте.
Передайте автомобиль и получите деньги
Отдавая свой автомобиль и ключи к нему, вы вручаете новому владельцу также ПТС и СТС, сохранив у себя их копии. Взамен вы получаете оговоренную сумму сразу (следите, чтобы вас не обманули). А для спокойствия покупателя можете съездить с ним на криминалистическую проверку машины в ГИБДД, но важно иметь в виду: обязать вас это делать никто не вправе.
Проверьте постановку автомобиля на учёт и верните ОСАГО
Не позднее 10 дней после подписания договора новый собственник обязан зарегистрировать машину в ГИБДД на своё имя. Если этого не произошло, вы можете написать заявление об аннулировании регистрации на ваше имя. В противном случае штрафы, ответственность за которые несёт нынешний владелец, будут по-прежнему приходить на ваше имя. Написание заявления не является обязательным, тем не менее лучше это сделать, чтобы оградить себя от ненужных бумажек в будущем.
Ваш полис ОСАГО становится недействительным в момент подписания договора. Однако если у вас остались «неиспользованные» месяцы, вы можете просто вернуть за них деньги, съездив в офис страховой компании и написав заявление. Некоторые страховщики также возвращают деньги за КАСКО или переоформляют этот полис на нового владельца.
Присмотритесь к новой машине
Поздравляем! Вы успешно и выгодно продали свою старую машину с пробегом. Что делать дальше? Можете спокойно приступать к поиску и покупке новой. Помните: эти процедуры тоже требуют внимания, бдительности и знаний! Чтобы не наделать ошибок, читайте наш Учебник!