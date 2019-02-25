Как самому правильно продать автомобиль: пошаговая инструкция

Не позднее 10 дней после подписания договора новый собственник обязан зарегистрировать машину в ГИБДД на своё имя. Если этого не произошло, вы можете написать заявление об аннулировании регистрации на ваше имя. В противном случае штрафы, ответственность за которые несёт нынешний владелец, будут по-прежнему приходить на ваше имя. Написание заявления не является обязательным, тем не менее лучше это сделать, чтобы оградить себя от ненужных бумажек в будущем.

Ваш полис ОСАГО становится недействительным в момент подписания договора. Однако если у вас остались «неиспользованные» месяцы, вы можете просто вернуть за них деньги, съездив в офис страховой компании и написав заявление. Некоторые страховщики также возвращают деньги за КАСКО или переоформляют этот полис на нового владельца.