Покупка автомобиля с рук: правильный порядок действий

При оформлении ДКП самостоятельно от руки. Можно распечатать бланк из интернета и самостоятельно заполнить все графы ручкой. Это достаточно просто, но занимает время.

При оформлении ДКП самостоятельно онлайн. Всю информацию можно вписать в текстовом редакторе или онлайн-форме, договор нужно будет только распечатать и подписать. Это быстрее и удобнее, но требует наличия компьютера и принтера. Заполнить и скачать актуальную форму договора можно у нас на сайте.

При оформлении ДКП с помощью посредников. Договор несложно оформить самостоятельно, но при необходимости можно прибегнуть к помощи специалистов. Это может быть нотариус, частный юрист или компании, специализирующиеся на подготовке подобных документов. Таким образом можно избежать ошибок и оформить всё относительно безопасно, но стоимость такой услуги достаточно высока и может доходить до 5000 рублей.

Какой бы способ не был выбран, для заключения договора нужно иметь при себе следующие документы:

Паспорт транспортного средства (ПТС) или выписка из электронного ПТС.

Свидетельство о регистрации автомобиля (СТС).

Паспорт продавца.

Паспорт покупателя.

Важно знать, что ДКП оформляется в трёх экземплярах: для ГИБДД, покупателя и продавца. Данные в них должны совпадать, поэтому их нужно обязательно проверить. Помимо персональной информации и отличительных особенностей автомобиля, в договоре должна быть указана дата и реальная стоимость покупки.

Мы подготовили отдельные подробные материалы о правильном заполнении договора и о том, почему важно указывать полную стоимость автомобиля в ДКП.