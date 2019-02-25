Покупка автомобиля с рук: правильный порядок действий
Команда Авто.ру и Стас Асафьев
Вы нашли автомобиль, встретились с продавцом, проверили документы и машину, обговорили все детали. Какие шаги нужно предпринять дальше, чтобы стать полноправным владельцем машины? Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию, в которой подробно расписали порядок действий покупателя при приобретении автомобиля с пробегом.
Материал обновлён 14.03.2022 г.
Как оформить договор купли-продажи автомобиля
Любая сделка, в том числе и купля-продажа, происходит на основании правильно оформленных документов. Подписанный покупателем и продавцом договор купли-продажи (ДКП) является главным подтверждением перехода права собственности автомобиля. Он служит основанием для передачи денег продавцу и последующих регистрационных действий.
Покупать автомобиль с пробегом можно по договору, составленному в простой письменной форме. Допускается написать его целиком вручную, вписать данные в заранее распечатанный бланк или заполнить в электронном виде.
При оформлении ДКП самостоятельно от руки. Можно распечатать бланк из интернета и самостоятельно заполнить все графы ручкой. Это достаточно просто, но занимает время.
При оформлении ДКП самостоятельно онлайн. Всю информацию можно вписать в текстовом редакторе или онлайн-форме, договор нужно будет только распечатать и подписать. Это быстрее и удобнее, но требует наличия компьютера и принтера. Заполнить и скачать актуальную форму договора можно у нас на сайте.
При оформлении ДКП с помощью посредников. Договор несложно оформить самостоятельно, но при необходимости можно прибегнуть к помощи специалистов. Это может быть нотариус, частный юрист или компании, специализирующиеся на подготовке подобных документов. Таким образом можно избежать ошибок и оформить всё относительно безопасно, но стоимость такой услуги достаточно высока и может доходить до 5000 рублей.
Какой бы способ не был выбран, для заключения договора нужно иметь при себе следующие документы:
- Паспорт транспортного средства (ПТС) или выписка из электронного ПТС.
- Свидетельство о регистрации автомобиля (СТС).
- Паспорт продавца.
- Паспорт покупателя.
Важно знать, что ДКП оформляется в трёх экземплярах: для ГИБДД, покупателя и продавца. Данные в них должны совпадать, поэтому их нужно обязательно проверить. Помимо персональной информации и отличительных особенностей автомобиля, в договоре должна быть указана дата и реальная стоимость покупки.
Мы подготовили отдельные подробные материалы о правильном заполнении договора и о том, почему важно указывать полную стоимость автомобиля в ДКП.
Как правильно заполнить ПТС
С 1 ноября 2020 года все новые автомобили продаются с электронным паспортом транспортного средства (ЭПТС), дилеры начали отказываться от бумажных носителей ещё раньше. Поэтому при покупке относительно свежего автомобиля самостоятельно вписывать ничего не нужно, но немного повозиться всё же придётся. Продавцу и покупателю нужно зарегистрироваться и авторизоваться на портале системы электронных паспортов. Затем продавец создаёт заявление на смену собственника и отправляет покупателю запрос на подтверждение операции. После того, как обе стороны подтвердят свои намерения, изменения в ПТС будут автоматически внесены.
Если же ПТС бумажный, нужно не забыть внести в него несколько записей — после того, как сама сделка успешно оформлена договором. Для начала стоит вписать себя в ПТС: это можно сделать от руки. Нужно написать свою фамилию, имя и отчество, адрес прописки и дату покупки или передачи машины (она не всегда совпадает с датой ДКП). В графе «Документ на право собственности» укажите «Договор купли-продажи» и дату его составления.
После этого нужно поставить свою подпись в графе «Подпись настоящего собственника». Главное — не забыть попросить продавца оставить автограф в пункте «Подпись прежнего собственника». Это нужно для того, чтобы затем без проблем перерегистрировать автомобиль. Если не получить подпись сразу, продавца придётся разыскивать.
Иногда ПТС вместо вас в виде исключения могут заполнить сотрудники ГИБДД и впечатать в него ваши данные. Однако такое бывает редко, так что лучше заполнить всё лично.
Когда и как передавать деньги за купленную машину
Деньги за машину вы должны передать сразу после заключения договора купли-продажи. Если покупать подержанный автомобиль через автосалон, то взаиморасчёты в любом случае будут проходить в кассе. А при покупке «с рук» возможны варианты.
Наличные деньги. При наличном расчёте лучше попросить продавца написать расписку в получении денежных средств. В ней нужно указать, какую сумму и за что именно передал покупатель.
Безналичный расчёт. Если рассчитываться удобнее безналичным способом, назначение платежа лучше заполнить достаточно подробно. Как минимум, нужно указать дату договора и VIN-номер автомобиля.
После передачи денег у вас на руках должны остаться:
- Сама машина и комплект ключей от неё (обычно это два ключа, бывает и три).
- Метки от охранной сигнализации (если есть).
- ПТС, в котором вы уже вписаны (если документ не электронный).
- СТС прежнего владельца.
- ДКП в двух экземплярах (один будет лежать дома, а другой в ГИБДД).
- Другие документы (сервисная книжка, диагностическая карта, договор КАСКО и т. д.).
Когда нужно оформлять страховой полис
Страховка ОСАГО является обязательной для всех автомобилей, которые выезжают на дорогу. Однако, новоиспечённым владельцам дают послабления. На покупку полиса отводят 10 дней, они отсчитываются с момента покупки. Стоит помнить, что помимо страхования ответственности, полис также необходим для постановки машины на учёт в ГИБДД, поэтому его в любом случае придётся оформить перед визитом в МРЭО.
Но мы рекомендуем решить вопрос со страховкой ещё до того, как машина под вашим управлением появится на дороге. Так риски незапланированных трат в случае ДТП сводятся к минимуму. Тем более, что сегодня оформить полис можно буквально за несколько минут.
Подробно о том, зачем нужно ОСАГО и как оно работает можно прочитать здесь. А о процедуре оформления страховки и необходимых для этого документах мы подготовили отдельную статью.
Кстати, рассчитать стоимость страховки и купить полис вы можете прямо у нас на сайте в разделе «Страхование».
Как оформить машину на себя
Процедура покупки автомобиля завершается сменой собственника в регистрационных документах и базах ГИБДД. На процедуру постановки на учёт по закону дают 10 дней. За это время новый владелец должен успеть оформить ОСАГО, записаться в подразделение МРЭО, подав заявление на осуществление регистрационных действий, оплатить госпошлину и собрать бумаги.
Размеры госпошлин мы собрали в таблицу:
|Действие
|Размер госпошлины
|Выдача номеров
|2000 ₽, при оплате через Госуслуги 1400 ₽
|Выдача СТС
|500 ₽, при оплате через Госуслуги 350 ₽
|Внесение изменений в ПТС
|350 ₽, при оплате через Госуслуги 245 ₽
|Выдача ПТС
|800 ₽, при оплате через Госуслуги 560 ₽
При оформлении нужны следующие документы:
- Паспорт.
- ДКП.
- ПТС (если не электронный).
- СТС.
- Диагностическая карта (для автомобилей старше 4 лет).
- Полис ОСАГО.
Оформление документов на машину в МРЭО состоит из нескольких этапов:
- Подготовки заявления на оформление автомобиля.
- Предоставления комплекта бумаг.
- Их проверки.
- Осмотра автомобиля.
- Изготовления новых документов и номеров (если это необходимо).
Обычно от первого до последнего этапа проходит не больше 3 часов.
Визит в МРЭО лучше не откладывать. Если на дороге сотрудник ГИБДД остановит не зарегистрированный вовремя автомобиль, водитель может получить штраф от 500 до 800 рублей, а повторное нарушение грозит штрафом 5000 рублей или лишением прав на срок до 3 месяцев. В дополнение к этому, при выявлении такого нарушения при постановке на учёт, владелец получит штраф в размере от 1500 до 2000 рублей.
Пошагово процедуру постановки автомобиля на учёт мы разобрали в отдельном материале.
Что делать дальше
«Купил машину, что делать дальше?» Такой вопрос возникает у многих новоиспечённых владельцев. Помимо получения удовольствия от вождения и всевозможных проявлений заботы к автомобилю есть кое-что ещё.
После того, так все «бумажные» вопросы улажены, стоит позаботиться о «комплектности» машины и её состоянии. Часть содержимого багажника регламентирует закон, на них нужно обратить отдельное внимание:
- Аптечка.
- Огнетушитель.
- Знак аварийной остановки.
- Светоотражающий жилет.
Наличие каких-то вещей продиктовано здравым смыслом, например: домкрат, балонный ключ, компрессор и пр. Список того, что может пригодиться в дороге достаточно обширный и о недостающих «атрибутах» лучше позаботиться заранее. Мы уже давали свои рекомендации по «идеальному» наполнению автомобиля, их можно посмотреть здесь.
Не стоит забывать и о профилактической замене технических жидкостей. Даже если состояние автомобиля не вызывает нареканий, а масло меняли совсем недавно, лишний раз на СТО заехать всё же стоит. Это особенно актуально при подготовке автомобиля к предстоящей смене сезонов. Второй комплект колёс не всегда отдают вместе с машиной, б/у «дворники» могут быть сильно изношены, да и климат-контроль, возможно, работает не в полную силу. В разные сезоны автомобиль требует разного подхода. Чтобы ничего не упустить, стоит свериться с нашими чек-листами для зимы и для лета.
Итак, совсем коротко
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– Процесс покупки у частного лица начинается с составления договора купли-продажи в простой письменной форме. Он может быть написан от руки, или напечатан на компьютере.
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– Для заполнения договора потребуется ПТС, СТС и паспорта участников сделки.
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– Договор нужно составлять в трёх экземплярах.
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– Рассчитаться за подержанную машину можно наличными или через банк.
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– Если ПТС оформлен на бумаге, нужно вписать в него данные покупателя и получить подпись продавца.
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– Полис ОСАГО нужно оформить в течение 10 дней после покупки, но не позднее даты регистрации в ГИБДД.
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– Для постановки машины на учёт нужно приехать в МРЭО и пройти процедуру регистрации.
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– После того как все бумаги оформлены, можно доукомплектовать автомобиль необходимыми вещами и провести профилактическое техническое обслуживание.