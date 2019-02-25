Как правильно заполнить договор купли-продажи автомобиля
Команда Авто.ру и Стас Асафьев
Вы выбрали автомобиль, проверили все документы и решились на сделку. Осталось заключить договор купли-продажи с продавцом. Рассказываем, как это сделать правильно.
Материал обновлён 19.09.2021 г.
Как заполняется бланк договора
Договор купли-продажи (ДКП) на автомобиль должен быть заполнен в трёх экземплярах (для вас, для покупателя и для ГИБДД) и подписан обеими сторонами сделки. Заполнить договор можно несколькими способами:
Самостоятельно от руки. Распечатайте бланк и заполните обычной ручкой. Это – самый простой вариант, но при этом самый небыстрый. Скачать бланк можно по этой ссылке.
Онлайн. Все данные можно внести в специальной форме и распечатать уже готовый договор, который останется лишь подписать. Это удобно, но под рукой не всегда есть компьютер и принтер.
С помощью посредников. Рядом с отделом ГИБДД частенько располагаются компании (вроде мини-офисов «Продажа Оформление»), которые помогут составить и заполнить ДКП быстро и правильно. За услугу придётся заплатить в среднем от 500 до 1000 рублей.
Какие документы необходимы
Для заключения договора купли-продажи при себе должны быть следующие документы: паспорт транспортного средства (ПТС), свидетельство о регистрации автомобиля (СТС) и паспорта – ваш и продавца.
Какую стоимость написать в договоре
В договоре купли-продажи обязательно указывайте полную стоимость купленного транспорта. Это важный и правильный момент, так как зачастую продавцы предлагают занизить стоимость машины, чтобы якобы не платить налоги. Если вы решите пойти на поводу, то при необходимости расторжения договора вернуть полную стоимость автомобиля через суд окажется крайне сложно – сумма возврата денег будет соответствовать ровно той, что указана в договоре.
На всякий случай рассказываем, в каких случаях продавец не обязан платить налог после продажи автомобиля:
- если на момент продажи срок владения авто составляет более трёх лет;
- если стоимость авто в договоре не превышает 250 тысяч рублей;
- если автомобиль продан дешевле, чем куплен (или по той же цене).
Нюансы заполнения договора
Чтобы правильно оформить ДКП и избавить себя от возможных проблем в будущем, стоит помнить о нескольких моментах.
- Указывайте все данные полностью, используйте только общепринятые сокращения.
- Избегайте ситуации, когда часть данных заполнена от руки, а другая – напечатана. Сохраняйте единообразие (это касается только данных для заполнения. Сами названия полей, естественно, будут напечатаны, при этом значения могут быть вписаны от руки).
- Заполняйте поля от самого края, а оставшееся место перечеркните длинной линией. Так вы исключите возможность внесения в договор несогласованной информации.
Образец договора купли-продажи автомобиля
Правильно заполненный договор купли-продажи на автомобиль должен получиться примерно таким, как на фото. В документе должны быть отражены все необходимые данные о транспортном средстве и сторонах договора, прописана стоимость покупаемого автомобиля и проставлены подписи, а пустые места прочёркнуты во избежание внесения лишней информации.