Как правильно заполнить договор купли-продажи автомобиля

Как заполняется бланк договора

Договор купли-продажи (ДКП) на автомобиль должен быть заполнен в трёх экземплярах (для вас, для покупателя и для ГИБДД) и подписан обеими сторонами сделки. Заполнить договор можно несколькими способами:

Самостоятельно от руки. Распечатайте бланк и заполните обычной ручкой. Это – самый простой вариант, но при этом самый небыстрый. Скачать бланк можно по этой ссылке.

Онлайн. Все данные можно внести в специальной форме и распечатать уже готовый договор, который останется лишь подписать. Это удобно, но под рукой не всегда есть компьютер и принтер.

С помощью посредников. Рядом с отделом ГИБДД частенько располагаются компании (вроде мини-офисов «Продажа Оформление»), которые помогут составить и заполнить ДКП быстро и правильно. За услугу придётся заплатить в среднем от 500 до 1000 рублей.