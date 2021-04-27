Пять потрясающих универсалов из прошлого, в которых было всё
Константин Новацкий
Автомобильный мир раньше был смелее. Даже такая практичная вещь, как семейный универсал, несколько десятилетий назад могла затмить сегодняшние премиальные кроссоверы и люксовые седаны. Конечно, современный дизайн и технологии творят чудеса, заставляя аплодировать потолку «звёздное небо» и массажным креслам, но взгляните на эти автомобили давно ушедших дней! Кажется, над реальным комфортом сегодня работают без должного огонька и задора...
Ford Camp-n-Wagon
То, что вы видите на фото, описывается ёмким словом tailgating, или «перекус у открытого багажника». Сегодня наборами для обустройства «полевой кухни» радуют разве что Rolls-Royce и Bentley, но люксовые сундуки с керамической посудой и столовым серебром за несколько сотен тысяч (или даже миллионов) рублей не тянут на атрибуты массовой культуры. А раньше умели делать с размахом, простотой и вниманием.
Развитию этого направления тарелочно-ложечной промышленности всячески способствовали семейные универсалы. Например, набор Camp-’N’-Wagon для Ford Country середины
В книге Франклина Река The Ford Treasury of Station Wagon Living весьма подробно описывались грузопассажирские возможности семейных Фордов, а также культура тейлгейтинга и разнообразные гаджеты, придуманные для того, чтобы упрощать жизнь в путешествиях на машине, — от походных 12-вольтовых кофеварок до фиксирующих устройств для собак и младенцев.
Ford Country Squire
От общего стоит перейти к частному и насладиться интерьерами отдельно взятых моделей.
5,4-метровый «Сквайр» обладал салоном на девять посадочных мест — пассажиры занимали два цельных дивана первого и второго рядов, а в багажнике находилась раскладная «галёрка» ещё для троих попутчиков. Разумеется, даже в такой конфигурации и при полном аншлаге в машине оставалось достаточно места для вещей. Сегодня подобной вместительностью радуют единичные модели, но из более крупной популяции минивэнов и кроссоверов.
Но и это ещё не всё! Ведь в 1960-х Ford выпускал десятиместный вариант своего «фуллсайз-сарая». В задней части невероятно просторного салона, больше похожего на частный джет, размещались два ряда диванчиков (лицом к лицу, как в вагоне метро) на четыре персоны. Опционально багажник оснащался не только потайными ёмкостями для ценных вещей, но и выдвижным столиком с магнитными шахматами.
А широкая багажная дверь в некоторых моделях могла как распахиваться, так и открываться в сторону, облегчая вход-выход. За это решение под названием Magic Doorgate стоит сказать спасибо фордовскому изобретателю Дональду Фрею.
AMC Ambassador
Не менее интересным был салон восьмиместного универсала Ambassador от компании American Motors Corporation. Задние пассажиры 5,6-метровой модели, выпускавшейся в
В отличие от моделей Ford, Buick, Oldsmobile и Mercury, громадный «сарай» от AMC не снискал популярности на рынке — модель вышла неоправданно крупной, имела дисбаланс внешних размеров и объёма салонного пространства и многим казалась... уродливой. В прессе подмечали, что одержимость боссов AMC успехами концерна General Motors породила нечто похожее на советский ЗиЛ: тяжёлое и неоправданно монументальное. Впрочем, как бы там ни было, а отказать выдающемуся Амбассадору в креативе сложно.
Chrysler/Plymouth Plainsman
Интересно, что вариант универсала с третьим рядом кресел против хода движения компания Chrysler предлагала ещё в далёких
Помимо замороченного экстерьера и салона с «космической» приборной панелью, у которой гнездились тумблеры-ползунки (похожие на ручки управления двигателями), «сарай» Plainsman, спроектированный дизайнером Вирджилом Экснером, удивлял организацией полезного пространства.
Запасное колесо, например, располагалось под откидной накладкой задней арки и крепилось на подвесе, облегчая демонтаж. А тот самый третий ряд, развёрнутый против хода движения, был оформлен так, чтобы не отличаться по удобству от передних кресел: мягкая обивка встречала пассажиров как на диванчике, так и на боковинах багажных панелей. Причём попасть на галёрку через откидную створку можно было по ступенькам, которые прятались в хромированном бампере!
Увы, Plainsman не стал серийной моделью. Однако прототип чудо-универсала был полностью функциональным, что продлило ему жизнь. После дебюта в Чикаго автомобиль отправился в мировое «турне»: сначала на Кубу, затем в Австралию и лишь спустя несколько десятилетий вернулся в США.
Ford Aurora
В 1964 году компания Ford выкатила, пожалуй, самый эффектный и дружественный пассажирам концептуальный «сарай». В облике 5,8-метровой «Авроры» угадывались формы классических гранд-универсалов Country Squire, но креатив большинства дизайнерских решений был выкручен на максимум.
Например, организация багажного пространства. Если серийные «Сквайеры»
Второй и третий ряды кресел концептуальной «Авроры» были обращены друг к другу спинками, но пассажиров объединяло общее «воздушное» пространство из-за панорамного остекления. Однако главной фишкой был центральный диван — он был изогнут буквой «Г» и простирался одновременно вдоль и поперёк салона, создавая нечто вроде лаунж-зоны. Переднее пассажирское кресло могло вращаться, поворачиваясь к задним пассажирам.
Но и это ещё не всё! Прямо за водительским местом (пилот «Авроры» сидел за штурвалом, заменявшим привычный руль) находился бокс с телевизором и радио, отсеками для посуды, холодильником и мини-кухней. А в передней панели имелся встроенный «ручной» навигатор. Да-да, всё это — о проекте легкового универсала 57-летней давности. Пусть и не совсем серийного...