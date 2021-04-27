Дедушка гоночных Porsche, который не простаивает в гараже: фотопост

Пять потрясающих универсалов из прошлого, в которых было всё

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Константин Новацкий

Автомобильный мир раньше был смелее. Даже такая практичная вещь, как семейный универсал, несколько десяти­летий назад могла затмить сегодняш­ние премиаль­ные крос­соверы и люксовые седаны. Конечно, современный дизайн и техно­логии творят чудеса, заставляя аплодиро­вать потолку «звёздное небо» и массажным креслам, но взгляните на эти авто­мобили давно ушедших дней! Кажется, над реальным комфортом сегодня работают без должного огонька и задора...

Ford Camp-n-Wagon

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То, что вы видите на фото, описывается ёмким словом tailgating, или «перекус у открытого багажника». Сегодня наборами для обустройства «полевой кухни» радуют разве что Rolls-Royce и Bentley, но люксовые сундуки с керамиче­ской посудой и столовым серебром за несколько сотен тысяч (или даже миллионов) рублей не тянут на атрибуты массовой культуры. А раньше умели делать с размахом, простотой и вниманием.

Развитию этого направления тарелочно-ложечной промыш­ленности всячески способ­ствовали семейные универсалы. Например, набор Camp-’N’-Wagon для Ford Country середины 1950-х занимал всю заднюю часть, зато включал в себя не только ящики с посудой и столовыми принад­леж­ностями, но и плиту, мебель со стульями, спальный комплект с матрасом, подушками и тентом-палаткой, тёплые вещи и много чего ещё.

В книге Франклина Река The Ford Treasury of Station Wagon Living весьма подробно описы­вались грузо­пассажир­ские возмож­ности семейных Фордов, а также культура тейл­гейтинга и разно­образные гаджеты, придуманные для того, чтобы упрощать жизнь в путе­шествиях на машине, — от походных 12-вольтовых кофеварок до фиксиру­ющих устройств для собак и младенцев.

Ford Country Squire

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От общего стоит перейти к частному и насладиться интерьерами отдельно взятых моделей. В 1950-х американцы получили один из самых удобных и крутых по сегодняш­ним меркам «сараев» — модель Country Squire от Ford, способную брать на борт сразу две (!) средне­стати­стических семьи.

5,4-метровый «Сквайр» обладал салоном на девять посадочных мест — пассажиры занимали два цельных дивана первого и второго рядов, а в багажнике находилась раскладная «галёрка» ещё для троих попут­чиков. Разумеется, даже в такой кон­фигурации и при полном аншлаге в машине оставалось достаточно места для вещей. Сегодня подобной вместитель­ностью радуют единичные модели, но из более крупной популяции минивэнов и кроссоверов.

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Но и это ещё не всё! Ведь в 1960-х Ford выпускал десяти­местный вариант своего «фулл­сайз-сарая». В задней части невероятно просторного салона, больше похожего на частный джет, размеща­лись два ряда диван­чиков (лицом к лицу, как в вагоне метро) на четыре персоны. Опционально багажник оснащался не только потайными ёмкостями для ценных вещей, но и выдвижным столиком с магнитными шахматами.

А широкая багажная дверь в некоторых моделях могла как распахи­ваться, так и открываться в сторону, облегчая вход-выход. За это решение под названием Magic Doorgate стоит сказать спасибо фордов­скому изобретателю Дональду Фрею.

AMC Ambassador

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Не менее интересным был салон восьми­местного универсала Ambassador от компании American Motors Corporation. Задние пассажиры 5,6-метровой модели, выпускав­шейся в 1970-х, фактически имели своё «лобовое» стекло. Диван-раскладушка, предназна­ченный для обитателей багажной части, был развёрнут на 180 градусов и обращён назад, открывая вид на убегающую дорогу. Сидящие сзади могли рассчиты­вать на комфорт для спин и пятых точек, но при этом облокачи­вались на выступы колёсных арок, а ногами упирались в багажную дверь.

В отличие от моделей Ford, Buick, Oldsmobile и Mercury, громадный «сарай» от AMC не снискал популяр­ности на рынке — модель вышла неоправ­данно крупной, имела дисбаланс внешних размеров и объёма салонного простран­ства и многим казалась... уродливой. В прессе подмечали, что одер­жимость боссов AMC успехами концерна General Motors породила нечто похожее на советский ЗиЛ: тяжёлое и неоправданно монументаль­ное. Впрочем, как бы там ни было, а отказать выдающе­муся Амбассадору в креативе сложно.

Chrysler/Plymouth Plainsman

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Интересно, что вариант универсала с третьим рядом кресел против хода движения компания Chrysler предлагала ещё в далёких 1950-х — причём в формате трёхдверки! Представ­ление о том, как может выглядеть стильный семейный шутинг-брейк, вылилось в концепту­альную модель Plainsman, созданную при поддержке итальян­ского ателье Ghia. Публике живой автомобиль показали на Чикагском автосалоне 1956 года.

Помимо замороченного экстерьера и салона с «космической» приборной панелью, у которой гнездились тумблеры-ползунки (похожие на ручки управления двигате­лями), «сарай» Plainsman, спроектиро­ванный дизайнером Вирджилом Экснером, удивлял органи­зацией полезного пространства. 

Запасное колесо, например, располагалось под откидной накладкой задней арки и крепилось на подвесе, облегчая демонтаж. А тот самый третий ряд, развёр­нутый против хода движения, был оформлен так, чтобы не отличаться по удобству от передних кресел: мягкая обивка встречала пассажиров как на диванчике, так и на боковинах багажных панелей. Причём попасть на галёрку через откидную створку можно было по ступенькам, которые прятались в хромиро­ванном бампере!

Увы, Plainsman не стал серийной моделью. Однако прототип чудо-универсала был полностью функци­ональным, что продлило ему жизнь. После дебюта в Чикаго автомобиль отправился в мировое «турне»: сначала на Кубу, затем в Австралию и лишь спустя несколько десятилетий вернулся в США.

Ford Aurora

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В 1964 году компания Ford выкатила, пожалуй, самый эффектный и друже­ственный пассажирам концепту­альный «сарай». В облике 5,8-метровой «Авроры» угады­вались формы классических гранд-универсалов Country Squire, но креатив большин­ства дизайнерских решений был выкручен на максимум.

Например, организация багажного пространства. Если серийные «Сквайеры» 1960-х обладали просто откидной створкой задней двери, которая выступала свое­образной скамейкой, то для концепта Aurora была разра­ботана удобная крышка-трап, по которой пассажиры (прежде всего — дети) могли подняться на борт. Верхняя часть двери со сложным подъёмным механизмом позволяла удобно усажи­ваться на задние места.

Второй и третий ряды кресел концепту­альной «Авроры» были обращены друг к другу спинками, но пассажиров объединяло общее «воздушное» простран­ство из-за панорамного остекления. Однако главной фишкой был централь­ный диван — он был изогнут буквой «Г» и простирался одно­временно вдоль и поперёк салона, создавая нечто вроде лаунж-зоны. Переднее пассажир­ское кресло могло вращаться, поворачи­ваясь к задним пассажирам.

Но и это ещё не всё! Прямо за водительским местом (пилот «Авроры» сидел за штурвалом, заменяв­шим привычный руль) находился бокс с теле­визором и радио, отсеками для посуды, холодиль­ником и мини-кухней. А в передней панели имелся встроенный «ручной» навигатор. Да-да, всё это — о проекте легкового универсала 57-летней давности. Пусть и не совсем серийного...

Рассмотрели бы такой универсал в качестве семейной машины?

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