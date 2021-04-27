Пять потрясающих универсалов из прошлого, в которых было всё

То, что вы видите на фото, описывается ёмким словом tailgating, или «перекус у открытого багажника». Сегодня наборами для обустройства «полевой кухни» радуют разве что Rolls-Royce и Bentley, но люксовые сундуки с керамиче­ской посудой и столовым серебром за несколько сотен тысяч (или даже миллионов) рублей не тянут на атрибуты массовой культуры. А раньше умели делать с размахом, простотой и вниманием.

Развитию этого направления тарелочно-ложечной промыш­ленности всячески способ­ствовали семейные универсалы. Например, набор Camp-’N’-Wagon для Ford Country середины 1950-х занимал всю заднюю часть, зато включал в себя не только ящики с посудой и столовыми принад­леж­ностями, но и плиту, мебель со стульями, спальный комплект с матрасом, подушками и тентом-палаткой, тёплые вещи и много чего ещё.

В книге Франклина Река The Ford Treasury of Station Wagon Living весьма подробно описы­вались грузо­пассажир­ские возмож­ности семейных Фордов, а также культура тейл­гейтинга и разно­образные гаджеты, придуманные для того, чтобы упрощать жизнь в путе­шествиях на машине, — от походных 12-вольтовых кофеварок до фиксиру­ющих устройств для собак и младенцев.