7 ошибок водителя, способных убить «автомат»

Что делать, если у автомобиля сел аккумулятор

Учебник

Команда Авто.ру

Пришла зима, а это значит, что у автомобилистов станет больше проблем с аккуму­ляторной батареей (АКБ), проблемы с которой случаются чаще всего именно на морозе. Мы уже писали о том, как устроены аккуму­ляторы, как выбирать тот, что идеально подойдёт к вашему авто­мобилю, и как продлить жизнь тому, что уже стоит под капотом. А теперь постараемся дать несколько практиче­ских советов, что делать в том случае, если он всё-таки разрядился, а ехать надо – хотя бы до магазина, чтобы купить новый. Но сначала давайте разберёмся в симптомах и причинах проблемы.

•  Почему «умирает» батарея

•  Как понять, что виноват аккумулятор

•  Как оживить автомобиль

•  Как «прикурить» автомобиль

•  Как запустить автомобиль и зарядить батарею с помощью пуско-зарядного устройства 

•  Как правильно заводить машину с буксира

Почему «умирает» батарея

Современные необслуживаемые аккуму­ляторы выходят из строя редко. Пятилетний ресурс для них считается «средним» лишь условно, поскольку зачастую многие батареи первичной комплектации (с завода) служат и по 8–10 лет.

Достичь такого возраста аккумулятору удаётся в том случае, когда в машине не очень много потребите­лей энергии, когда АКБ используют со штатной нагрузкой, не ездят по ухабам и ухаживают за ней так, как указано в инструкции по эксплу­атации автомобиля.

Но даже самый живучий аккумулятор в итоге вырабаты­вает свой ресурс. К потере работо­способ­ности приводят многие факторы: сульфатация пластин (образо­вание на них твёрдого нераствори­мого осадка), выкипание электро­лита, осыпание свинцовых пластин и последующее их замыкание в отдельных ячейках, есте­ственная разрядка по корпусу... В резуль­тате с течением времени ката­строфи­чески падает ёмкость батареи и возрастает её саморазряд. И в один момент остатков её заряда уже не хватает для запуска холодного двигателя.

Ещё чаще причиной досрочно «опустев­шего» аккуму­лятора становится утечка тока в бортовой электро­сети. Короткое замыкание проводки из-за нарушения изоляции или подгнившего контакта либо не отключив­шаяся на стоянке электроника способны быстро лишить батарею потенциала.

Чтобы такого не случилось, нужно внимательно следить за коррект­ностью работы всех электро­приборов и смело отправляться на сервис, когда, например, «дворники» становятся слишком медлитель­ными, иначе начинают светить фары (ярче или, наоборот, более тускло) или реле поворотников щёлкает в ускоренном темпе — ведь оно рассчитано на строго определённую электри­ческую нагрузку. И причиной смены ритма работы поворот­ников может быть не только пере­горевшая лампочка, но и утечка электричества.

Бывает, что водитель и сам доводит батарею до полного опустошения. В совре­менных автомо­билях нажатие на кнопку блокировки централь­ного замка означает отключение всех потребителей электри­чества. Это удобно. Однако в машинах постарше такой защиты не существо­вало. Забыл выключить освещение или магнитолу вечером — готовься с утра заряжать аккумулятор. К анало­гичному резуль­тату может привести и неплотно закрытая дверь машины при включённой сигнализации.

Ещё быстрее опустошает батарею выход из строя генератора. Загорев­шаяся на приборной панели тревожная лампочка в форме аккуму­лятора означает недостаток заряда от генератора либо полное его отсут­ствие. А когда все потребители автомобиля вместо генератора питает аккуму­лятор, машина вряд ли проедет больше 30–40 км, прежде чем батарея полностью опустеет. Коварен и слишком слабый заряд генератора: его может хватить для езды, но стоит заглушить мотор — и завести автомобиль снова уже не удастся. К такой ситуации могут привести неисправ­ность регулятора заряда, изношенный ремень генератора или слишком слабое его натяжение. Поэтому даже изредка моргающая лампочка зарядки (обычно на холостых оборотах) — это плохой симптом, который требует визита на сервис.

Наконец, классическая причина севшего аккуму­лятора — воздействие сильных отрицатель­ных температур. Каждые последующие 10 градусов ниже нуля как минимум вдвое сокращают скорость химических реакций в аккуму­ляторной батарее. И если 30-градусный мороз за ночь не успеет оконча­тельно прикончить батарею, то это сделает стартер, когда будет пытаться провернуть коленвал застывшего мотора. Особенно, если тот не совсем исправен и не желает заводиться сразу.

Как понять, что аккумулятор неисправен

Ошибиться в симптомах сложно: автомобиль не замедлит уведомить водителя о недостатке электро­энергии. Если батарея разрядилась почти «в ноль», об этом сразу скажут «поворот­ники», едва мигнувшие в ответ на команду открыть двери с ключа или брелока сигнализации. Или система бесключе­вого доступа, отказыва­ющаяся пускать владельца. Придётся разблоки­ровать дверь вручную — жало аварийного ключа прячется в недрах штатного брелока.

Не полностью разряженный аккумулятор, скорее всего, пустит вас в салон — но после включения зажигания весь трагизм ситуации проиллю­стрируют еле горящие лампочки приборной панели. А финаль­ную точку, указывающую на неисправ­ность, поставит стартер.

По мере потери батареей заряда и напряжения он сначала замедлит свои обороты, перейдя с традици­онного жужжания на надсадный «кашель». Потом его сменит треск реле стартера — двигатель при этом уже не крутится, поэтому продолжать попытки запуска бессмыс­ленно. А затем в ответ на поворот ключа зажигания и вовсе наступит молчание, сопровож­даемое разве что щелчками реле.

Вот, собственно, и вся диагно­стика, которую волей-неволей приходится проводить утром под окнами собствен­ного дома — как правило, спеша на работу. И если батарея всё же села, степень ката­строфы, уровень предстоящих затрат — временных и, возможно, денежных — будет тем выше, чем дороже и совершеннее автомобиль. Как ни пара­доксально это звучит.

Как оживить автомобиль с севшим аккумулятором

Прежде чем начинать возвращение машины в рабочее состояние, дадим совет — общий для всех случаев, связанных с неисправ­ностями АКБ. Чтобы ни случилось, чтобы вы ни делали с аккуму­лятором, ключ от автомобиля держите всегда при себе. Ожившая в резуль­тате ваших действий батарея может заставить сработать централь­ный замок, и если ключ в этот момент окажется внутри машины в замке зажигания, то проблем прибавится.

Способов реанимации автомобиля с «умершим» аккуму­лятором несколько, отличаются они затратами времени и денег. А ещё — степенью риска.

Визит в автосервис. Это, пожалуй, самый надёжный сценарий — особенно для современных машин с кучей сложной электроники. В техцентре, желательно специали­зирую­щемся на автомо­билях нужной марки, знают, как с ними обращаться и как не навредить машине в процессе её возвращения в строй. Однако это ещё и самый затратный вариант. Придётся вызывать и оплачивать эвакуатор или в крайнем случае мобильную техподдержку. Поездка на сервис, оформ­ление ремонта и прочие процедуры займут добрых полдня. А казусы с аккуму­лятором обычно как назло происходят рабочим утром, когда водитель торопится.

Покупка новой батареи. Вариант для тех, кто привык решать проблемы само­стоятельно и кардинально. Сфото­графировав батарею на телефон, чтобы не перепутать в магазине ориентацию клемм в пространстве, можно отправиться в ближайшие «Автозап­части» и купить новый аккумулятор.

Такой ход, возможно, обойдётся даже дешевле эвакуатора и сервиса. Но он имеет смысл, если вы уверены, что батарея «умерла» оконча­тельно и восстанов­лению не подлежит. Скажем, замкнула одна из ячеек, тогда как бортовая электрика наверняка исправна, и новой батарее ничего не грозит.

Если такой уверенности нет, то всё равно придётся ехать на сервис и проверять бортовую электросеть — иначе и новый аккуму­лятор быстро постигнет участь старого. А бывает, что батарея не виновата — и её достаточно просто зарядить и, возможно, обслужить.

А по дороге в магазин запчастей (или перед заказом на сайте) стоит ещё раз перечитать нашу статью про выбор аккуму­ляторов, чтобы точно не ошибиться с типом, ёмкостью, размерами и располо­жением клемм на новой батарее.

Запуск двигателя от другой машины. Способ, называемый в народе «прикурить». Наиболее распро­странённый, довольно простой и, пожалуй, самый быстрый из всех. Имея под рукой специальные провода с пружин­ными зажимами («крокоди­лами») на концах, можно с помощью другой машины-донора завести двигатель буквально за несколько минут.

Однако он же считается и самым опасным для авто­мобиля. Причём не только для того, которому нужна помощь. Прежде всего из-за сильных скачков тока, которые могут возникнуть при неправильном алгоритме действий. А как всё сделать правильно? Рассказы­ваем об этом чуть ниже.

Подключение к пуско-зарядному устройству. В том или ином виде такой агрегат выступает как заменитель севшего аккуму­лятора, подключаемый парал­лельно ему. В отличие от «прикури­вания», здесь риск минимален, поскольку в пуско-зарядные устройства встроены системы защиты. Недостаток такого способа — мощные устройства недёшевы, велики по размерам, и они редко оказы­ваются под рукой именно тогда, когда требуются.

Запуск с хода. Если двигатель исправен, а в батарее осталось хоть немного электри­чества, чтобы питать зажигание и бензо­насос, то самым простым кажется вариант разогнать автомобиль — на тросе за другой машиной или просто силами нескольких человек — а потом провернуть двигатель, подключив его к вращаю­щимся колёсам. Хороший мотор заведётся буквально через несколько метров пути, и генератор уже сможет начать заряжать аккумулятор.

Однако противо­показаний к такому способу едва ли не больше, чем возмож­ностей. Во-первых, он сработает только на машинах с «механикой». Во-вторых, запуск двигателя без стартера хотя и возможен, но вреден для современных двигателей с системами впрыска топлива — прежде всего, страдает нейтрали­затор выхлопных газов. Кроме того, повышенные нагрузки при стартовом «рывке» испыты­вает привод ГРМ — бывали случаи, когда при запуске с буксира рвался ремень или пере­скакивала через зубья цепь.

Экзотические способы. Сюда можно отнести, например, «дедовский» метод с заменой донорского и севшего аккуму­ляторов прямо при работающем двигателе. Он хорошо помогал на Волге ГАЗ-21 или старых Москвичах – но для более современной машины такое неизбежно закончится сгорев­шими блоками управления и реле-регулятором генератора. Примеры ещё одного варианта встречаются на YouTube — когда есть трос, но нет авто­мобиля, который мог бы взять на буксир. На «умершей» машине поднимают ведущее колесо, наматывают на него длинную верёвку, а потом с силой тянут, заставляя его вращаться и вращать коленвал двигателя. Ну и, наконец, «кривой стартер», то есть заводную рукоятку, тоже не стоит сбрасывать со счетов — при условии, что она в принципе есть в вашем автомобиле.

Подобными упражнениями, конечно, можно заниматься разве что от отчаяния. А вот более распространённые способы давайте разберём подробнее.

Как правильно «прикурить» автомобиль

Многие владельцы автомобилей, оборудованных электрон­ными системами управления двигателем, пред­почитают не связываться с «кроко­дилами», опасаясь угробить электронику. А это затраты несравнимо большие, чем покупка нового аккуму­лятора. Однако если «прикуривать», соблюдая меры предосторож­ности, то неприят­ностей вполне можно избежать. Более того, эта процедура описана во многих инструкциях по эксплуатации даже современных автомобилей!

Вот как следует действовать при «прикури­вании», чтобы это было безопасно для обеих машин – той, которую надо запустить, и той, которая ей помогает.

  • Внимание! Нельзя «прикуривать» автомобиль с аккумулятором на 12 вольт от 24-вольтовой батареи грузовика.

  • Важно взять правильные и исправные провода — для таких целей используют мощные толстые кабели с тугими зажимами. Хорошо, если плюсовой и минусовой провод будут разных цветов, что снизит вероятность путаницы.

  • Машины ставят рядом — с таким расчётом, чтобы провода дотянулись до нужных клемм. Аккумуляторы у некоторых моделей могут находиться в багажнике, но тогда под капотом, как правило, всё равно есть специальные техно­логические контакты для подобных ситуаций.

  • Двигатель исправной машины глушат, выключив зажигание. Первым подключают плюсовой провод (обычно красный). Сперва к соответ­ствующей клемме машины-донора, а затем к плюсовой клемме разряженного аккумулятора.

  • Затем подключают минусовой провод (чёрный). Сначала одним концом — к минусовой клемме донорского авто­мобиля, потом другим — к «массе» машины, которую нужно завести.

  • Заряд начнёт перетекать от полной батареи к пустой. Если той не хватало совсем немного для запуска мотора, то через несколько минут можно отключить провода и попробовать завести двигатель.

  • Когда батарее требуется более серьёзная зарядка, нужно, не включая зажигания неисправ­ного автомобиля, завести мотор машины-донора и дать ему поработать какое-то время. Хотя бы 5–10 минут. Можно — на немного повышенных оборотах, чтобы генератор выдавал более мощный заряд.

  • Проверку результата — запуск мотора машины с севшим аккуму­лятором — проводят лишь после того, как будет заглушен работающий двигатель исправной машины. Иначе так называемые встречные токи способны «сжечь» блок управления двигателем любого из них.

  • Когда двигатель завёлся, процедуру считают почти оконченной. Осталось аккуратно снять провода в обратном порядке, не касаясь их разъёмами разных частей автомо­биля и друг друга. Мотору стоит дать поработать несколько минут на холостых оборотах, но быстрее можно «оживить» аккумулятор уже на ходу, так как ток от генератора будет выше.

Важно понимать: ёмкость современных аккумуляторов довольно большая, поэтому восстано­виться по полной за короткую поездку батарея не успеет. Лучше после всех аварийно-спасательных операций всё-таки посетить сервис или зарядить аккумулятор само­стоятельно — с помощью зарядного (ЗУ) или пуско-зарядного устройства (ПЗУ).

Как запустить автомобиль и зарядить батарею с помощью пуско-зарядного устройства

Сегодняшние аккумуляторы в большинстве своём необслужи­ваемые. Максимум, как мы можем продлить им жизнь, — это не перегружать электросеть авто­мобиля внештатным оборудо­ванием, держать аккуму­лятор зимой в согрева­ющем кожухе, если он предусмотрен конструкцией, содержать клеммы в чистоте и периоди­чески мыть саму батарею от грязи, чтобы таким образом предотвратить её саморазряд по корпусу.

Впрочем, и подзарядку аккумуляторов как таковую пока никто не отменял — она требуется после долгого простоя авто­мобиля или при коротких поездках зимой, когда генератор просто не успевает восполнить заряд, потраченный стартером и много­численными обогревами. Для этого прежде всего и нужны зарядные устройства (ЗУ) или пуско-зарядные устройства (ПЗУ). Сейчас на рынке продаётся множество разно­образных их вариантов — найти подходящий можно и прямо на Авто.ру, в разделе Запчасти.

Современные зарядные устройства бывают с ручным управле­нием и автомати­ческие. В первых напряжение, ток и время заряда нужно выставлять и контроли­ровать самому, а в других это делает процессор. Для большинства пользо­вателей они удобнее, поскольку, чтобы вручную выставить параметры заряда, эти параметры нужно как минимум знать. Однако дешёвые «автоматы» зачастую лишены контрольных приборов, и следить за процессом заряда можно лишь по паре светодиодов. А каким током и напряжением идёт зарядка — остаётся загадкой.

По конструкции все зарядные и пуско-зарядные приборы делятся на несколько типов, каждый — со своими преимуществами и недостатками.

Трансформаторные ЗУ. Такие устройства преобразуют энергию сети 220 В в постоянный ток зарядки с необходимым напряже­нием. По сути, это сочетание регулиру­емого транс­форматора с выпрями­телем. Они массивны, обычно с ручным управлением и потому считаются уже устаревшими.

Импульсные ЗУ. Эти приборы заметно легче и компактнее, как правило, оснащены защитой — и от неправиль­ного подключения, и от перезаряда батареи, и даже умеют контроли­ровать процесс зарядки. Например, когда батарея заряжается полностью, устройство автоматически переходит в режим поддер­жания ёмкости минимальным током.

Однако возить подобные ЗУ в машине смысла нет. Во-первых, им нужно подключение к сети 220 В. А во-вторых, быстро зарядить аккуму­лятор они не в состоянии. Поэтому область их применения — подзарядка батареи в гараже или дома.

ПЗУ со встроенным аккумулятором. Наиболее универсальные устройства, по сути совмещающие в себе зарядное устройство и полноценный свинцовый аккуму­лятор, играющий ту же роль, что батарея машины-донора при «прикури­вании». Такие ПЗУ отлично подходят для поддер­жания напряжения в электро­сети автомобиля, например, при обновлении программного обеспе­чения электронных блоков. Также эти ПЗУ способны запустить двигатель автомобиля даже с полностью разряженным аккуму­лятором. Среди минусов внушитель­ные габариты и большой вес, поэтому их обычно используют в дилерских центрах и на автосервисах. Цены на такие устройства тоже высокие — они могут стоить и 20 000 рублей.

Конденсаторные ПЗУ. Эти пуско-зарядные устройства более мобильны. Они умеют накапливать энергию в конденсаторах, чтобы отдать её в момент запуска двигателя. Способны работать от сети 220 В, но основное их достоинство — накопитель, позволяющий не зависеть от наличия поблизости розетки. Предельно компактное устройство может либо запустить двигатель, либо подзарядить слегка разрядив­шийся АКБ автомобиля во дворе или на парковке в автономном режиме. Зачастую стоят недёшево — до 10 000 рублей, но их цена зависит от мощности ПЗУ — в продаже можно встретить и более дешёвые аналоги (порядка 3000 рублей), заряда которых вполне хватит на два-три уверенных пуска стартера. Из недостатков: не годятся для основатель­ной и безопасной зарядки изрядно подсевшего аккуму­лятора.

Power Bank. Устройство, аналогичное тому, что используют для мобильных гаджетов — только большего размера и ёмкости и рас­считанное на работу с 12-вольтовым оборудо­ванием. Понятно, что конкурировать с тяжеленным свинцовым авто­мобильным аккуму­лятором Power Bank не может и разряженную «в ноль» батарею к жизни не вернёт. Но его вполне хватит на то, чтобы «взбодрить» подсаженный аккумулятор и помочь ему завести мотор.

Сейчас несложно найти в продаже такое устройство, сразу оснащённое «крокодилами», ёмкостью до 20 000 mAh. Ещё одно достоинство Power Bank — универсаль­ность. С тем же успехом он может зарядить и ваш ноутбук или смартфон. Правда, и стоит такой помощник как полноценный автомо­бильный аккумулятор — несколько тысяч рублей. Так что, может быть, проще сразу купить новую батарею для машины.

Как правильно заводить машину с буксира

Повторимся: для современного мотора эта процедура не очень полезна. Но и к его выходу из строя, скорее всего, не приведёт. Зато поможет быстро вернуть автомобиль к жизни и не опоздать с утра на работу. Да и сложного в этой операции ничего нет — с ней справится даже начинающий водитель, если будет следовать нашим рекомендациям.

  • Прежде всего, нужен трос, достаточно длинный и крепкий. С его помощью, используя съёмные техно­логические петли или буксиро­вочные проушины, соедините два автомобиля между собой. В инструкции по эксплуатации можно прочитать, где искать саму съёмную петлю и гнездо для её крепления.

  • Петлю нужно вкручивать на всю длину резьбы, до упора. На узел приходится серьёзная нагрузка, а выдернутая при буксировке петля обещает гораздо более дорого­стоящие повреждения авто­мобиля, чем его транс­портировка на сервис или покупка новой батареи.

  • Включите «аварийку» на обеих машинах (если работает). В буксиру­емом автомобиле надо обяза­тельно включить зажигание, иначе результата не будет.

  • Водитель буксира должен натягивать трос постепенно и двигаться медленно. Скорость в итоге может не превышать 15–20 км/ч.

  • Буксируемый автомобиль трогается на «нейтраль­ной» передаче. Осторожнее с тормозами — при выключен­ном двигателе они работают без усилителя, так что педаль будет очень тяжёлой.

  • Когда необходимая скорость достигнута, нужно выжать сцепление, включить вторую, а лучше даже третью передачу, затем плавно отпустить педаль сцепления, слегка нажать на педаль газа и пригото­виться тормозить. Для моторов с системой впрыска, которые заводятся лучше карбюраторных, стоит использовать более высокие передачи — третью или четвёртую.

  • При включении сцепления коленвал начнёт вращаться, и если всё хорошо, автомобиль после небольшого рывка должен завестись и продолжить движение уже своим ходом. Чем выше передача, тем менее ощутимым будет рывок при запуске, а это значит, что меньше будет и нагрузка как на трансмиссию, так и на механизм привода ГРМ.

  • После подачи условного сигнала водителю буксира о том, что всё в порядке (морганием фар или клаксоном), плавно остановите обе машины, чтобы снять трос. Не глушите двигатель в течение хотя бы получаса, чтобы аккуму­лятор набрал заряд, необходимый для повторного старта. Если же батарея снова «мёртвая» — ищите неисправность генератора.

При запуске двигателя «с толкача» трос уже не нужен, но порядок действий водителя неисправной машины тот же: зажигание, разгон, включение второй передачи, плавное отпускание педали сцепления и «подхват» запустив­шегося мотора газом. Важно только, чтобы толкающие соблюдали осторожность.

Разгонять автомобиль нужно либо по ровной дороге, либо под горку, опираясь исключи­тельно о его металли­ческие части кузова — крышку багажника или задние стойки. Толкать, упираясь в стёкла или фонари, опасно.

Кроме того, не рекомендуем толкать машину, находясь сбоку от неё, опираясь на среднюю или переднюю стойки. И уж тем более, когда у авто­мобиля открыты двери. В момент пуска двигателя происходит ощутимый толчок, из-за которого легко потерять равновесие и упасть.

Итак, совсем коротко

  • – Ни один, даже самый лучший аккумулятор не сможет долго и надёжно работать в автомобиле с неисправной электро­системой. Замыкания, окислив­шиеся контакты или утечки тока будут разряжать его, пока машина стоит на стоянке.

  • – Другая частая причина опустошения аккуму­лятора — проблемы с зарядкой, связанные с генератором, его приводом или управляющей электроникой.

  • – Первый признак слабого заряда аккумулятора — вялая работа стартера (при условии, что тот исправен). Даже если мотор запустился, это повод незамед­лительно принять меры. В следующий раз вам может и не повезти.

  • – Среди способов завести «умерший» автомобиль самый простой и действенный — «прикуривание» от другой машины. Для этого стоит держать в багажнике специальные провода. А главное — уметь ими пользоваться. Иначе можно сжечь электронику, которая стоит намного дороже нового аккумулятора.

  • – Альтернативный вариант — пуско-зарядное устройство автономного действия. Например, Power Bank, который способен помочь основной батарее.

  • – Если у вас автомобиль с «механикой», завести мотор можно с буксира или просто попросив соседей или прохожих подтолкнуть вашу машину. Важно не забыть при этом включить зажигание, чтобы колёса не крутили коленвал впустую.

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