Что делать, если у автомобиля сел аккумулятор
Команда Авто.ру
Пришла зима, а это значит, что у автомобилистов станет больше проблем с аккумуляторной батареей (АКБ), проблемы с которой случаются чаще всего именно на морозе. Мы уже писали о том, как устроены аккумуляторы, как выбирать тот, что идеально подойдёт к вашему автомобилю, и как продлить жизнь тому, что уже стоит под капотом. А теперь постараемся дать несколько практических советов, что делать в том случае, если он всё-таки разрядился, а ехать надо – хотя бы до магазина, чтобы купить новый. Но сначала давайте разберёмся в симптомах и причинах проблемы.
Почему «умирает» батарея
Современные необслуживаемые аккумуляторы выходят из строя редко. Пятилетний ресурс для них считается «средним» лишь условно, поскольку зачастую многие батареи первичной комплектации (с завода) служат и по 8–10 лет.
Достичь такого возраста аккумулятору удаётся в том случае, когда в машине не очень много потребителей энергии, когда АКБ используют со штатной нагрузкой, не ездят по ухабам и ухаживают за ней так, как указано в инструкции по эксплуатации автомобиля.
Но даже самый живучий аккумулятор в итоге вырабатывает свой ресурс. К потере работоспособности приводят многие факторы: сульфатация пластин (образование на них твёрдого нерастворимого осадка), выкипание электролита, осыпание свинцовых пластин и последующее их замыкание в отдельных ячейках, естественная разрядка по корпусу... В результате с течением времени катастрофически падает ёмкость батареи и возрастает её саморазряд. И в один момент остатков её заряда уже не хватает для запуска холодного двигателя.
Ещё чаще причиной досрочно «опустевшего» аккумулятора становится утечка тока в бортовой электросети. Короткое замыкание проводки из-за нарушения изоляции или подгнившего контакта либо не отключившаяся на стоянке электроника способны быстро лишить батарею потенциала.
Чтобы такого не случилось, нужно внимательно следить за корректностью работы всех электроприборов и смело отправляться на сервис, когда, например, «дворники» становятся слишком медлительными, иначе начинают светить фары (ярче или, наоборот, более тускло) или реле поворотников щёлкает в ускоренном темпе — ведь оно рассчитано на строго определённую электрическую нагрузку. И причиной смены ритма работы поворотников может быть не только перегоревшая лампочка, но и утечка электричества.
Бывает, что водитель и сам доводит батарею до полного опустошения. В современных автомобилях нажатие на кнопку блокировки центрального замка означает отключение всех потребителей электричества. Это удобно. Однако в машинах постарше такой защиты не существовало. Забыл выключить освещение или магнитолу вечером — готовься с утра заряжать аккумулятор. К аналогичному результату может привести и неплотно закрытая дверь машины при включённой сигнализации.
Ещё быстрее опустошает батарею выход из строя генератора. Загоревшаяся на приборной панели тревожная лампочка в форме аккумулятора означает недостаток заряда от генератора либо полное его отсутствие. А когда все потребители автомобиля вместо генератора питает аккумулятор, машина вряд ли проедет больше 30–40 км, прежде чем батарея полностью опустеет. Коварен и слишком слабый заряд генератора: его может хватить для езды, но стоит заглушить мотор — и завести автомобиль снова уже не удастся. К такой ситуации могут привести неисправность регулятора заряда, изношенный ремень генератора или слишком слабое его натяжение. Поэтому даже изредка моргающая лампочка зарядки (обычно на холостых оборотах) — это плохой симптом, который требует визита на сервис.
Наконец, классическая причина севшего аккумулятора — воздействие сильных отрицательных температур. Каждые последующие 10 градусов ниже нуля как минимум вдвое сокращают скорость химических реакций в аккумуляторной батарее. И если 30-градусный мороз за ночь не успеет окончательно прикончить батарею, то это сделает стартер, когда будет пытаться провернуть коленвал застывшего мотора. Особенно, если тот не совсем исправен и не желает заводиться сразу.
Как понять, что аккумулятор неисправен
Ошибиться в симптомах сложно: автомобиль не замедлит уведомить водителя о недостатке электроэнергии. Если батарея разрядилась почти «в ноль», об этом сразу скажут «поворотники», едва мигнувшие в ответ на команду открыть двери с ключа или брелока сигнализации. Или система бесключевого доступа, отказывающаяся пускать владельца. Придётся разблокировать дверь вручную — жало аварийного ключа прячется в недрах штатного брелока.
Не полностью разряженный аккумулятор, скорее всего, пустит вас в салон — но после включения зажигания весь трагизм ситуации проиллюстрируют еле горящие лампочки приборной панели. А финальную точку, указывающую на неисправность, поставит стартер.
По мере потери батареей заряда и напряжения он сначала замедлит свои обороты, перейдя с традиционного жужжания на надсадный «кашель». Потом его сменит треск реле стартера — двигатель при этом уже не крутится, поэтому продолжать попытки запуска бессмысленно. А затем в ответ на поворот ключа зажигания и вовсе наступит молчание, сопровождаемое разве что щелчками реле.
Вот, собственно, и вся диагностика, которую волей-неволей приходится проводить утром под окнами собственного дома — как правило, спеша на работу. И если батарея всё же села, степень катастрофы, уровень предстоящих затрат — временных и, возможно, денежных — будет тем выше, чем дороже и совершеннее автомобиль. Как ни парадоксально это звучит.
Как оживить автомобиль с севшим аккумулятором
Прежде чем начинать возвращение машины в рабочее состояние, дадим совет — общий для всех случаев, связанных с неисправностями АКБ. Чтобы ни случилось, чтобы вы ни делали с аккумулятором, ключ от автомобиля держите всегда при себе. Ожившая в результате ваших действий батарея может заставить сработать центральный замок, и если ключ в этот момент окажется внутри машины в замке зажигания, то проблем прибавится.
Способов реанимации автомобиля с «умершим» аккумулятором несколько, отличаются они затратами времени и денег. А ещё — степенью риска.
Визит в автосервис. Это, пожалуй, самый надёжный сценарий — особенно для современных машин с кучей сложной электроники. В техцентре, желательно специализирующемся на автомобилях нужной марки, знают, как с ними обращаться и как не навредить машине в процессе её возвращения в строй. Однако это ещё и самый затратный вариант. Придётся вызывать и оплачивать эвакуатор или в крайнем случае мобильную техподдержку. Поездка на сервис, оформление ремонта и прочие процедуры займут добрых полдня. А казусы с аккумулятором обычно как назло происходят рабочим утром, когда водитель торопится.
Покупка новой батареи. Вариант для тех, кто привык решать проблемы самостоятельно и кардинально. Сфотографировав батарею на телефон, чтобы не перепутать в магазине ориентацию клемм в пространстве, можно отправиться в ближайшие «Автозапчасти» и купить новый аккумулятор.
Такой ход, возможно, обойдётся даже дешевле эвакуатора и сервиса. Но он имеет смысл, если вы уверены, что батарея «умерла» окончательно и восстановлению не подлежит. Скажем, замкнула одна из ячеек, тогда как бортовая электрика наверняка исправна, и новой батарее ничего не грозит.
Если такой уверенности нет, то всё равно придётся ехать на сервис и проверять бортовую электросеть — иначе и новый аккумулятор быстро постигнет участь старого. А бывает, что батарея не виновата — и её достаточно просто зарядить и, возможно, обслужить.
А по дороге в магазин запчастей (или перед заказом на сайте) стоит ещё раз перечитать нашу статью про выбор аккумуляторов, чтобы точно не ошибиться с типом, ёмкостью, размерами и расположением клемм на новой батарее.
Запуск двигателя от другой машины. Способ, называемый в народе «прикурить». Наиболее распространённый, довольно простой и, пожалуй, самый быстрый из всех. Имея под рукой специальные провода с пружинными зажимами («крокодилами») на концах, можно с помощью другой машины-донора завести двигатель буквально за несколько минут.
Однако он же считается и самым опасным для автомобиля. Причём не только для того, которому нужна помощь. Прежде всего из-за сильных скачков тока, которые могут возникнуть при неправильном алгоритме действий. А как всё сделать правильно? Рассказываем об этом чуть ниже.
Подключение к пуско-зарядному устройству. В том или ином виде такой агрегат выступает как заменитель севшего аккумулятора, подключаемый параллельно ему. В отличие от «прикуривания», здесь риск минимален, поскольку в пуско-зарядные устройства встроены системы защиты. Недостаток такого способа — мощные устройства недёшевы, велики по размерам, и они редко оказываются под рукой именно тогда, когда требуются.
Запуск с хода. Если двигатель исправен, а в батарее осталось хоть немного электричества, чтобы питать зажигание и бензонасос, то самым простым кажется вариант разогнать автомобиль — на тросе за другой машиной или просто силами нескольких человек — а потом провернуть двигатель, подключив его к вращающимся колёсам. Хороший мотор заведётся буквально через несколько метров пути, и генератор уже сможет начать заряжать аккумулятор.
Однако противопоказаний к такому способу едва ли не больше, чем возможностей. Во-первых, он сработает только на машинах с «механикой». Во-вторых, запуск двигателя без стартера хотя и возможен, но вреден для современных двигателей с системами впрыска топлива — прежде всего, страдает нейтрализатор выхлопных газов. Кроме того, повышенные нагрузки при стартовом «рывке» испытывает привод ГРМ — бывали случаи, когда при запуске с буксира рвался ремень или перескакивала через зубья цепь.
Экзотические способы. Сюда можно отнести, например, «дедовский» метод с заменой донорского и севшего аккумуляторов прямо при работающем двигателе. Он хорошо помогал на Волге
Подобными упражнениями, конечно, можно заниматься разве что от отчаяния. А вот более распространённые способы давайте разберём подробнее.
Как правильно «прикурить» автомобиль
Многие владельцы автомобилей, оборудованных электронными системами управления двигателем, предпочитают не связываться с «крокодилами», опасаясь угробить электронику. А это затраты несравнимо большие, чем покупка нового аккумулятора. Однако если «прикуривать», соблюдая меры предосторожности, то неприятностей вполне можно избежать. Более того, эта процедура описана во многих инструкциях по эксплуатации даже современных автомобилей!
Вот как следует действовать при «прикуривании», чтобы это было безопасно для обеих машин – той, которую надо запустить, и той, которая ей помогает.
Внимание! Нельзя «прикуривать» автомобиль с аккумулятором на 12 вольт от 24-вольтовой батареи грузовика.
Важно взять правильные и исправные провода — для таких целей используют мощные толстые кабели с тугими зажимами. Хорошо, если плюсовой и минусовой провод будут разных цветов, что снизит вероятность путаницы.
Машины ставят рядом — с таким расчётом, чтобы провода дотянулись до нужных клемм. Аккумуляторы у некоторых моделей могут находиться в багажнике, но тогда под капотом, как правило, всё равно есть специальные технологические контакты для подобных ситуаций.
Двигатель исправной машины глушат, выключив зажигание. Первым подключают плюсовой провод (обычно красный). Сперва к соответствующей клемме машины-донора, а затем к плюсовой клемме разряженного аккумулятора.
Затем подключают минусовой провод (чёрный). Сначала одним концом — к минусовой клемме донорского автомобиля, потом другим — к «массе» машины, которую нужно завести.
Заряд начнёт перетекать от полной батареи к пустой. Если той не хватало совсем немного для запуска мотора, то через несколько минут можно отключить провода и попробовать завести двигатель.
Когда батарее требуется более серьёзная зарядка, нужно, не включая зажигания неисправного автомобиля, завести мотор машины-донора и дать ему поработать какое-то время. Хотя бы 5–10 минут. Можно — на немного повышенных оборотах, чтобы генератор выдавал более мощный заряд.
Проверку результата — запуск мотора машины с севшим аккумулятором — проводят лишь после того, как будет заглушен работающий двигатель исправной машины. Иначе так называемые встречные токи способны «сжечь» блок управления двигателем любого из них.
Когда двигатель завёлся, процедуру считают почти оконченной. Осталось аккуратно снять провода в обратном порядке, не касаясь их разъёмами разных частей автомобиля и друг друга. Мотору стоит дать поработать несколько минут на холостых оборотах, но быстрее можно «оживить» аккумулятор уже на ходу, так как ток от генератора будет выше.
Важно понимать: ёмкость современных аккумуляторов довольно большая, поэтому восстановиться по полной за короткую поездку батарея не успеет. Лучше после всех аварийно-спасательных операций всё-таки посетить сервис или зарядить аккумулятор самостоятельно — с помощью зарядного (ЗУ) или пуско-зарядного устройства (ПЗУ).
Как запустить автомобиль и зарядить батарею с помощью пуско-зарядного устройства
Сегодняшние аккумуляторы в большинстве своём необслуживаемые. Максимум, как мы можем продлить им жизнь, — это не перегружать электросеть автомобиля внештатным оборудованием, держать аккумулятор зимой в согревающем кожухе, если он предусмотрен конструкцией, содержать клеммы в чистоте и периодически мыть саму батарею от грязи, чтобы таким образом предотвратить её саморазряд по корпусу.
Впрочем, и подзарядку аккумуляторов как таковую пока никто не отменял — она требуется после долгого простоя автомобиля или при коротких поездках зимой, когда генератор просто не успевает восполнить заряд, потраченный стартером и многочисленными обогревами. Для этого прежде всего и нужны зарядные устройства (ЗУ) или пуско-зарядные устройства (ПЗУ). Сейчас на рынке продаётся множество разнообразных их вариантов — найти подходящий можно и прямо на Авто.ру, в разделе Запчасти.
Современные зарядные устройства бывают с ручным управлением и автоматические. В первых напряжение, ток и время заряда нужно выставлять и контролировать самому, а в других это делает процессор. Для большинства пользователей они удобнее, поскольку, чтобы вручную выставить параметры заряда, эти параметры нужно как минимум знать. Однако дешёвые «автоматы» зачастую лишены контрольных приборов, и следить за процессом заряда можно лишь по паре светодиодов. А каким током и напряжением идёт зарядка — остаётся загадкой.
По конструкции все зарядные и пуско-зарядные приборы делятся на несколько типов, каждый — со своими преимуществами и недостатками.
Трансформаторные ЗУ. Такие устройства преобразуют энергию сети 220 В в постоянный ток зарядки с необходимым напряжением. По сути, это сочетание регулируемого трансформатора с выпрямителем. Они массивны, обычно с ручным управлением и потому считаются уже устаревшими.
Импульсные ЗУ. Эти приборы заметно легче и компактнее, как правило, оснащены защитой — и от неправильного подключения, и от перезаряда батареи, и даже умеют контролировать процесс зарядки. Например, когда батарея заряжается полностью, устройство автоматически переходит в режим поддержания ёмкости минимальным током.
Однако возить подобные ЗУ в машине смысла нет. Во-первых, им нужно подключение к сети 220 В. А во-вторых, быстро зарядить аккумулятор они не в состоянии. Поэтому область их применения — подзарядка батареи в гараже или дома.
ПЗУ со встроенным аккумулятором. Наиболее универсальные устройства, по сути совмещающие в себе зарядное устройство и полноценный свинцовый аккумулятор, играющий ту же роль, что батарея машины-донора при «прикуривании». Такие ПЗУ отлично подходят для поддержания напряжения в электросети автомобиля, например, при обновлении программного обеспечения электронных блоков. Также эти ПЗУ способны запустить двигатель автомобиля даже с полностью разряженным аккумулятором. Среди минусов внушительные габариты и большой вес, поэтому их обычно используют в дилерских центрах и на автосервисах. Цены на такие устройства тоже высокие — они могут стоить и 20 000 рублей.
Конденсаторные ПЗУ. Эти пуско-зарядные устройства более мобильны. Они умеют накапливать энергию в конденсаторах, чтобы отдать её в момент запуска двигателя. Способны работать от сети 220 В, но основное их достоинство — накопитель, позволяющий не зависеть от наличия поблизости розетки. Предельно компактное устройство может либо запустить двигатель, либо подзарядить слегка разрядившийся АКБ автомобиля во дворе или на парковке в автономном режиме. Зачастую стоят недёшево — до 10 000 рублей, но их цена зависит от мощности ПЗУ — в продаже можно встретить и более дешёвые аналоги (порядка 3000 рублей), заряда которых вполне хватит на два-три уверенных пуска стартера. Из недостатков: не годятся для основательной и безопасной зарядки изрядно подсевшего аккумулятора.
Power Bank. Устройство, аналогичное тому, что используют для мобильных гаджетов — только большего размера и ёмкости и рассчитанное на работу с 12-вольтовым оборудованием. Понятно, что конкурировать с тяжеленным свинцовым автомобильным аккумулятором Power Bank не может и разряженную «в ноль» батарею к жизни не вернёт. Но его вполне хватит на то, чтобы «взбодрить» подсаженный аккумулятор и помочь ему завести мотор.
Сейчас несложно найти в продаже такое устройство, сразу оснащённое «крокодилами», ёмкостью до 20 000 mAh. Ещё одно достоинство Power Bank — универсальность. С тем же успехом он может зарядить и ваш ноутбук или смартфон. Правда, и стоит такой помощник как полноценный автомобильный аккумулятор — несколько тысяч рублей. Так что, может быть, проще сразу купить новую батарею для машины.
Как правильно заводить машину с буксира
Повторимся: для современного мотора эта процедура не очень полезна. Но и к его выходу из строя, скорее всего, не приведёт. Зато поможет быстро вернуть автомобиль к жизни и не опоздать с утра на работу. Да и сложного в этой операции ничего нет — с ней справится даже начинающий водитель, если будет следовать нашим рекомендациям.
Прежде всего, нужен трос, достаточно длинный и крепкий. С его помощью, используя съёмные технологические петли или буксировочные проушины, соедините два автомобиля между собой. В инструкции по эксплуатации можно прочитать, где искать саму съёмную петлю и гнездо для её крепления.
Петлю нужно вкручивать на всю длину резьбы, до упора. На узел приходится серьёзная нагрузка, а выдернутая при буксировке петля обещает гораздо более дорогостоящие повреждения автомобиля, чем его транспортировка на сервис или покупка новой батареи.
Включите «аварийку» на обеих машинах (если работает). В буксируемом автомобиле надо обязательно включить зажигание, иначе результата не будет.
Водитель буксира должен натягивать трос постепенно и двигаться медленно. Скорость в итоге может не превышать 15–
20 км/ч.
Буксируемый автомобиль трогается на «нейтральной» передаче. Осторожнее с тормозами — при выключенном двигателе они работают без усилителя, так что педаль будет очень тяжёлой.
Когда необходимая скорость достигнута, нужно выжать сцепление, включить вторую, а лучше даже третью передачу, затем плавно отпустить педаль сцепления, слегка нажать на педаль газа и приготовиться тормозить. Для моторов с системой впрыска, которые заводятся лучше карбюраторных, стоит использовать более высокие передачи — третью или четвёртую.
При включении сцепления коленвал начнёт вращаться, и если всё хорошо, автомобиль после небольшого рывка должен завестись и продолжить движение уже своим ходом. Чем выше передача, тем менее ощутимым будет рывок при запуске, а это значит, что меньше будет и нагрузка как на трансмиссию, так и на механизм привода ГРМ.
После подачи условного сигнала водителю буксира о том, что всё в порядке (морганием фар или клаксоном), плавно остановите обе машины, чтобы снять трос. Не глушите двигатель в течение хотя бы получаса, чтобы аккумулятор набрал заряд, необходимый для повторного старта. Если же батарея снова «мёртвая» — ищите неисправность генератора.
При запуске двигателя «с толкача» трос уже не нужен, но порядок действий водителя неисправной машины тот же: зажигание, разгон, включение второй передачи, плавное отпускание педали сцепления и «подхват» запустившегося мотора газом. Важно только, чтобы толкающие соблюдали осторожность.
Разгонять автомобиль нужно либо по ровной дороге, либо под горку, опираясь исключительно о его металлические части кузова — крышку багажника или задние стойки. Толкать, упираясь в стёкла или фонари, опасно.
Кроме того, не рекомендуем толкать машину, находясь сбоку от неё, опираясь на среднюю или переднюю стойки. И уж тем более, когда у автомобиля открыты двери. В момент пуска двигателя происходит ощутимый толчок, из-за которого легко потерять равновесие и упасть.
Итак, совсем коротко
– Ни один, даже самый лучший аккумулятор не сможет долго и надёжно работать в автомобиле с неисправной электросистемой. Замыкания, окислившиеся контакты или утечки тока будут разряжать его, пока машина стоит на стоянке.
– Другая частая причина опустошения аккумулятора — проблемы с зарядкой, связанные с генератором, его приводом или управляющей электроникой.
– Первый признак слабого заряда аккумулятора — вялая работа стартера (при условии, что тот исправен). Даже если мотор запустился, это повод незамедлительно принять меры. В следующий раз вам может и не повезти.
– Среди способов завести «умерший» автомобиль самый простой и действенный — «прикуривание» от другой машины. Для этого стоит держать в багажнике специальные провода. А главное — уметь ими пользоваться. Иначе можно сжечь электронику, которая стоит намного дороже нового аккумулятора.
– Альтернативный вариант — пуско-зарядное устройство автономного действия. Например, Power Bank, который способен помочь основной батарее.
– Если у вас автомобиль с «механикой», завести мотор можно с буксира или просто попросив соседей или прохожих подтолкнуть вашу машину. Важно не забыть при этом включить зажигание, чтобы колёса не крутили коленвал впустую.