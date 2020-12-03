Что делать, если у автомобиля сел аккумулятор

Как оживить автомобиль с севшим аккумулятором

Прежде чем начинать возвращение машины в рабочее состояние, дадим совет — общий для всех случаев, связанных с неисправ­ностями АКБ. Чтобы ни случилось, чтобы вы ни делали с аккуму­лятором, ключ от автомобиля держите всегда при себе. Ожившая в резуль­тате ваших действий батарея может заставить сработать централь­ный замок, и если ключ в этот момент окажется внутри машины в замке зажигания, то проблем прибавится.

Способов реанимации автомобиля с «умершим» аккуму­лятором несколько, отличаются они затратами времени и денег. А ещё — степенью риска.

Визит в автосервис. Это, пожалуй, самый надёжный сценарий — особенно для современных машин с кучей сложной электроники. В техцентре, желательно специали­зирую­щемся на автомо­билях нужной марки, знают, как с ними обращаться и как не навредить машине в процессе её возвращения в строй. Однако это ещё и самый затратный вариант. Придётся вызывать и оплачивать эвакуатор или в крайнем случае мобильную техподдержку. Поездка на сервис, оформ­ление ремонта и прочие процедуры займут добрых полдня. А казусы с аккуму­лятором обычно как назло происходят рабочим утром, когда водитель торопится.

Покупка новой батареи. Вариант для тех, кто привык решать проблемы само­стоятельно и кардинально. Сфото­графировав батарею на телефон, чтобы не перепутать в магазине ориентацию клемм в пространстве, можно отправиться в ближайшие «Автозап­части» и купить новый аккумулятор.

Такой ход, возможно, обойдётся даже дешевле эвакуатора и сервиса. Но он имеет смысл, если вы уверены, что батарея «умерла» оконча­тельно и восстанов­лению не подлежит. Скажем, замкнула одна из ячеек, тогда как бортовая электрика наверняка исправна, и новой батарее ничего не грозит.

Если такой уверенности нет, то всё равно придётся ехать на сервис и проверять бортовую электросеть — иначе и новый аккуму­лятор быстро постигнет участь старого. А бывает, что батарея не виновата — и её достаточно просто зарядить и, возможно, обслужить.

А по дороге в магазин запчастей (или перед заказом на сайте) стоит ещё раз перечитать нашу статью про выбор аккуму­ляторов, чтобы точно не ошибиться с типом, ёмкостью, размерами и располо­жением клемм на новой батарее.

Запуск двигателя от другой машины. Способ, называемый в народе «прикурить». Наиболее распро­странённый, довольно простой и, пожалуй, самый быстрый из всех. Имея под рукой специальные провода с пружин­ными зажимами («крокоди­лами») на концах, можно с помощью другой машины-донора завести двигатель буквально за несколько минут.

Однако он же считается и самым опасным для авто­мобиля. Причём не только для того, которому нужна помощь. Прежде всего из-за сильных скачков тока, которые могут возникнуть при неправильном алгоритме действий. А как всё сделать правильно? Рассказы­ваем об этом чуть ниже.

Подключение к пуско-зарядному устройству. В том или ином виде такой агрегат выступает как заменитель севшего аккуму­лятора, подключаемый парал­лельно ему. В отличие от «прикури­вания», здесь риск минимален, поскольку в пуско-зарядные устройства встроены системы защиты. Недостаток такого способа — мощные устройства недёшевы, велики по размерам, и они редко оказы­ваются под рукой именно тогда, когда требуются.

Запуск с хода. Если двигатель исправен, а в батарее осталось хоть немного электри­чества, чтобы питать зажигание и бензо­насос, то самым простым кажется вариант разогнать автомобиль — на тросе за другой машиной или просто силами нескольких человек — а потом провернуть двигатель, подключив его к вращаю­щимся колёсам. Хороший мотор заведётся буквально через несколько метров пути, и генератор уже сможет начать заряжать аккумулятор.

Однако противо­показаний к такому способу едва ли не больше, чем возмож­ностей. Во-первых, он сработает только на машинах с «механикой». Во-вторых, запуск двигателя без стартера хотя и возможен, но вреден для современных двигателей с системами впрыска топлива — прежде всего, страдает нейтрали­затор выхлопных газов. Кроме того, повышенные нагрузки при стартовом «рывке» испыты­вает привод ГРМ — бывали случаи, когда при запуске с буксира рвался ремень или пере­скакивала через зубья цепь.

Экзотические способы. Сюда можно отнести, например, «дедовский» метод с заменой донорского и севшего аккуму­ляторов прямо при работающем двигателе. Он хорошо помогал на Волге ГАЗ-21 или старых Москвичах – но для более современной машины такое неизбежно закончится сгорев­шими блоками управления и реле-регулятором генератора. Примеры ещё одного варианта встречаются на YouTube — когда есть трос, но нет авто­мобиля, который мог бы взять на буксир. На «умершей» машине поднимают ведущее колесо, наматывают на него длинную верёвку, а потом с силой тянут, заставляя его вращаться и вращать коленвал двигателя. Ну и, наконец, «кривой стартер», то есть заводную рукоятку, тоже не стоит сбрасывать со счетов — при условии, что она в принципе есть в вашем автомобиле.

Подобными упражнениями, конечно, можно заниматься разве что от отчаяния. А вот более распространённые способы давайте разберём подробнее.