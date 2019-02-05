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Вот так выглядит кладбище тысяч аккумуляторов. Их убил мороз

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Город Блумингтон (штат Миннесота, США) под конец января оказался во власти полярного циклона. Температура упала до -27 градусов по Цельсию, и далеко не всем местным автомобилям это понравилось: службы эвакуации работали в авральном режиме, «прикуривая» замерзшие машины, а городской пункт приема вышедших из строя аккумуляторов оказался забит до отказа.

По сообщениям местного канала 5 abc News, за три дня сильных морозов в хранилище сдали 13 000 разряженных аккумуляторов. В среднем за месяц зимы на этом же складе их накапливается 17 000 штук.

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При какой самой низкой температуре вы заводили машину?

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