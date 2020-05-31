Стена, колодец, новый друг: семь несуразных новостей прошедшей недели

На этой неделе мы рассказали вам про Эберхарда Шульца и его компанию Isdera, объяснили, чем болеет Логан первого поколения, показали, каким будет Audi e-tron GT, и предложили узнать машину через дверной глазок. Теперь пришло время для новостей, которые могли остаться вне поля вашего зрения, но определённо заслуживают внимания.

У новостей из русскоязычных источников мы оставили оригинальные заголовки.

Нетрезвый мужчина угнал машину жены и врезался в полицейский автомобиль

36-летний уроженец Курской области выпил и зачем-то решил покататься на автомобиле своей жены. Мужчина забрал ключи от Hyundai Getz, сел в машину и поехал на поиски приключений, но практически сразу врезался в другой автомобиль. К его несчастью и удаче окружающих, это был Lada Largus ОМВД Рязанского района Москвы.