Стена, колодец, новый друг: семь несуразных новостей прошедшей недели
Александр Мирошкин
На этой неделе мы рассказали вам про Эберхарда Шульца и его компанию Isdera, объяснили, чем болеет Логан первого поколения, показали, каким будет Audi e-tron GT, и предложили узнать машину через дверной глазок. Теперь пришло время для новостей, которые могли остаться вне поля вашего зрения, но определённо заслуживают внимания.
У новостей из русскоязычных источников мы оставили оригинальные заголовки.
Нетрезвый мужчина угнал машину жены и врезался в полицейский автомобиль
36-летний уроженец Курской области выпил и зачем-то решил покататься на автомобиле своей жены. Мужчина забрал ключи от Hyundai Getz, сел в машину и поехал на поиски приключений, но практически сразу врезался в другой автомобиль. К его несчастью и удаче окружающих, это был Lada Largus ОМВД Рязанского района Москвы.
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В Братске автомобиль пробил дыру в бывшем офисе «Иркутскэнергосбыта»
Братск, улица Южная, 7.40 утра. По дороге несётся универсал Toyota Camry Gracia, водитель которого вдруг теряет управление, вылетает с асфальта, пробивает дорожное ограждение и врезается в здание. На месте удара образуется сквозная дыра. Водитель был трезв. Покроет ли ОСАГО бетон и штукатурку, не уточняется.
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Ушлый костромской пенсионер продал автомобиль БМВ сразу двум покупателям
Мужчина очень хотел купить автомобиль BMW у своего приятеля. Тот просил за машину 600 000 рублей, но, как назло, нужной суммы на руках не оказалось. Мужчины договорились о рассрочке. И пока один собирал средства на машину, отдавая владельцу даже ценные вещи и сберегательные сертификаты, тот продал её другому человеку. Правоохранительные органы такой манёвр не оценили и выписали ушлому продавцу два с половиной года «условки», за которые он должен отдать облапошенному приятелю его 600 000 рублей.
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У выпившего таксиста угнали автомобиль на рыбалке в Смидовичском районе ЕАО
28 мая таксист из Биробиджана получил заявку на поездку в Даниловку, а это 150 километров от того места, где он находился! Чтобы скрасить путь, пассажир предложил водителю заехать на рыбалку — тот согласился. Одной только ловлей дело не ограничилось: мужчины начали выпивать. Позже к ним присоединился товарищ пассажира, в распоряжении которого был мопед. Именно на нём двое мужчин отправились ставить сети, а таксист решил воспользоваться паузой, чтобы вздремнуть. Но проснувшись, не обнаружил ни товарищей, ни автомобиль. Местные полицейские порекомендовали «быть осмотрительным в выборе знакомств».
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В Саяногорске полицейский на ходу прыгнул в автомобиль преступника
38-летний житель Саяногорска отказался выполнить требование полицейских и остановиться для проверки. Началась погоня, которая, впрочем, продолжалась не очень долго. Автомобиль нарушителя быстро догнали, и он, очевидно, понял, что продолжать побег смысла больше нет. Однако водитель оказался настолько пьян, что остановить машину самостоятельно не смог. Поэтому полицейскому пришлось буквально запрыгнуть в автомобиль на ходу и затянуть стояночный тормоз. Всё это попало на видео.
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В Тулунском районе загорелся лес и автомобиль по вине рыбака
Мужчина в Иркутской области приехал к озеру на рыбалку, припарковал автомобиль, развёл костёр и отправился на добычу рыбы. Однако, когда он вернулся, костёр превратился в пожар и сжёг его же автомобиль. Мужчина не придумал ничего лучше, чем скрыться, но его поймали.
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Легковой автомобиль попал в ловушку в центре Новозыбкова
Ничего необычного: просто автомобиль провалился одним колесом в гигантскую яму, оставшуюся на месте колодца. Пикантность ситуации заключается в том, что провал располагается неподалёку от здания мэрии.